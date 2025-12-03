Paul Walker estuvo cerca de ser Anakin Skywalker en “Star Wars”

Duelo entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en el final de "Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith"

Paul Walker, conocido mundialmente por su papel en la saga Rápidos y Furiosos, estuvo cerca de convertirse en Anakin Skywalker en la trilogía de precuelas de Star Wars, según reveló Espinof. Aunque finalmente no obtuvo el papel, su nombre figuró entre los candidatos considerados durante el proceso de selección a principios de los años 2000, cuando la franquicia buscaba al actor ideal para encarnar al joven Jedi.

El actor de "Rápidos y Furiosos" figuró entre los candidatos para el papel de joven Jedi en "Star Wars"

El proceso de casting y el auge de Walker

A comienzos del nuevo milenio, Walker se encontraba en el punto más alto de su popularidad en Hollywood. Su participación en Rápidos y Furiosos lo había posicionado como una de las jóvenes promesas del cine estadounidense.

En ese momento, George Lucas, creador de Star Wars, inició la búsqueda del actor que interpretaría a Anakin Skywalker adulto en los Episodios II y III de la saga. El proceso de casting atrajo a numerosos aspirantes, y el nombre de Walker emergió entre los posibles elegidos, según detalló Espinof.

George Lucas inició el proceso de casting para elegir al actor que interpretaría a Anakin Skywalker adulto en "Star Wars" (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Motivos de la decisión final y la reacción de Paul Walker

A pesar del reconocimiento que rodeaba a Walker, los responsables del casting evaluaron varios factores antes de tomar la decisión definitiva. Uno de los principales motivos que jugaron en su contra fue la edad: Walker tenía poco más de veinte años, mientras que el personaje de Anakin debía aparentar 19 años.

Además, los encargados del proceso consideraron que el actor debía tener una apariencia similar en edad a la actriz que interpretaría a Padmé Amidala, el interés amoroso del protagonista. Estas consideraciones llevaron a que finalmente el papel recayera en Hayden Christensen.

La producción buscó que Anakin y Padmé Amidala tuvieran una apariencia de edad similar en pantalla (Disney)

Walker no ocultó su decepción por no haber sido seleccionado. En declaraciones recogidas por Espinof, el actor expresó: “Realmente me sentí decepcionado porque no conseguí el papel de Anakin… había rumores circulando, así que no sé lo cerca que estuve realmente“.

Para él, formar parte de Star Wars representaba mucho más que un nuevo proyecto; era la oportunidad de integrarse en uno de los fenómenos cinematográficos más influyentes de la historia.

Anakin Skywalker y Brian O’Conner: dos personajes claves de sagas importantes

Descubierto como esclavo en Tatooine por Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Anakin Skywalker tenía el potencial de convertirse en uno de los Jedi más poderosos de la historia. Algunos incluso creían que era “El Elegido” profetizado que traería el equilibrio a la Fuerza.

Siempre superando los límites de su entrenamiento Jedi, buscando la excelencia y haciendo honor a su reputación, la pasión de Anakin a menudo lo llevó a entrar en conflicto con su mentor, Obi-Wan Kenobi. Fue héroe de las Guerras Clon, cariñoso y compasivo, pero sufría un profundo miedo a la pérdida que resultaría ser su perdición.

La relación entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi estuvo marcada por conflictos derivados de la pasión y el carácter de Anakin (Disney)

Brian O’Conner, por su parte, es un ex oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles y ex agente en la Oficina Federal de Investigaciones. Pasa de ser un oficial que ha jurado respetar la ley a un criminal buscado.

Hace una transición completa a la vida criminal cuando abandona el FBI para ayudar a Dominic Toretto (Vin Diesel), un corredor callejero, a vengar la muerte de su esposa, Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) y le permite escapar de la ley nuevamente, esta vez acompañándolo; y se enamora de la hermana de Dominic, Mia Toretto (Jordana Brewster).

La relación entre Brian O’Conner y la familia Toretto es central en el desarrollo de la trama

Consecuencias para la saga y la carrera de Walker

La decisión de los productores marcó el rumbo tanto de la franquicia como de la trayectoria de Walker. Mientras Christensen quedó asociado para siempre con el personaje de Anakin Skywalker y su transformación en Darth Vader, Walker consolidó su legado en el cine de acción, especialmente por su papel como Brian O’Conner en Rápidos y Furiosos. Así, ambos actores siguieron caminos distintos, dejando huella en géneros y públicos diferentes.

El destino reservó a Walker un lugar destacado en la cultura popular, aunque no en la galaxia lejana de Star Wars, sino en las calles y circuitos que lo convirtieron en un ícono del cine de acción.