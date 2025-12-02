Entretenimiento

La tragedia cercana a Winona Ryder que conecta a sus personajes en ‘Mujercitas’ y ‘Stranger Things’

Un caso real de desaparición y asesinato influyó en dos personajes de la actriz

Winona Ryder explicó que su
Winona Ryder explicó que su experiencia de vida marcó la construcción de sus personajes en la película "Mujercitas" y la serie "Stranger Things" (Netflix/Columbia Pictures)

Winona Ryder explicó en una reciente entrevista cómo un hecho cercano le permitió construir dos de sus interpretaciones más emblemáticas: Jo March en Mujercitas y Joyce Byers en Stranger Things.

La actriz relató que el caso de Polly Klaas, una niña de su ciudad natal que fue secuestrada y asesinada en la década de 1990, la conmocionó de tal manera que incluso influyó en su desempeño actoral.

Durante su juventud, Ryder se encontró involucrada en la búsqueda de Klaas, una adolescente que compartía muchos sueños con ella.

“Tuve esta experiencia cuando estaba en mis veintitantos: había una chica del pueblo donde crecí. Se llamaba Polly Klaas y fue secuestrada. Yo conocía a su familia”, recordó la estrella.

Mientras las autoridades realizaban esfuerzos de localización durante dos meses, Winona optó por colaborar con la familia de forma activa y directa.

La desaparición y asesinato de
La desaparición y asesinato de Polly Klaas influyó directamente en la forma de interpretar a Jo March (Columbia Pictures)

“Estaba haciendo todo lo posible para ayudar a esta familia, para mantenerlo en las noticias. Cuando te rodea un dolor tan tangible, es como de otro mundo”, sostuvo.

La víctima, según reveló, había manifestado ilusiones similares a las suyas: Polly Klaas quería ser actriz y su libro preferido era Mujercitas.

Dicha coincidencia tuvo un profundo impacto en Ryder, quien decidió sumarse al reparto de la versión cinematográfica de Mujercitas en 1994 y dedicarle el trabajo a la memoria de Klaas.

“Esa fue una de las razones principales por las que acepté hacer esa película y se la dediqué a ella”, precisó.

Los ecos de aquel suceso regresaron cuando Winona Ryder recibió el papel de Joyce Byers en la serie Stranger Things.

La actriz aseguró que su
La actriz aseguró que su interpretación de Joyce Byers tomó como referencia la experiencia de la familia Klaas en la vida real (Netflix)

La historia del programa, que narra la desaparición de un menor en un contexto sobrenatural, tocó fibras personales en la artista.

“Estaba realmente asustada con Stranger Things, porque quería que entendieran cuán serio es eso, y que no puedes usar desapariciones solo como un recurso de trama. Es algo muy personal", remarcó.

Según contó, la preparación de su interpretación estuvo marcada por el contacto directo con el entorno de Klaas.

“También hablé con el padre de Polly, y gran parte de mi trabajo en la primera temporada estuvo conectado con él”, declaró.

La actriz aseguró haber realizado un esfuerzo extraordinario durante las jornadas iniciales del rodaje: “Trabajé muy duro esa primera temporada y luego el programa despegó de una forma de la que nunca había sido parte”.

Con el tiempo, observó cómo la serie adquiría vida propia y salía del foco exclusivo de su personaje. “Recuerdo que sentí alivio cuando me di cuenta de que el show ya no se trataba solo de mí”, explicó.

"Trabajé muy duro esa primera
“Trabajé muy duro esa primera temporada y luego el programa despegó de una forma de la que nunca había sido parte”, sostuvo Ryder sobre el fenómeno de "Stranger Things" (Netflix)

La joven Winona Ryder en “Stranger Things”

En la quinta temporada de Stranger Things, se presentó el personaje de Joyce Maldonado, la versión adolescente del personaje luego llamado Joyce Byers.

Su aparición suscitó reacciones inmediatas por el asombroso parecido con Winona Ryder, al punto que en redes sociales muchos sugerían la utilización de tecnología de rejuvenecimiento digital.

La joven Joyce fue interpretada por la modelo y actriz Birdy, quien comparte una fuerte semejanza física con Ryder.

Para despejar dudas tras la emisión del episodio, Birdy aclaró en sus cuentas sociales: “No soy IA Winona :)”, haciendo referencia a la idea de que se hubiese empleado inteligencia artificial.

Birdy, actriz y modelo, fue
Birdy, actriz y modelo, fue seleccionada para interpretar a la joven Joyce Maldonado en la última temporada, sorprendiendo por su parecido con Winona Ryder (Netflix)

Además, publicó imágenes del set y expresó su agradecimiento por participar en la última temporada: “Me siento increíblemente agradecida de ser parte de S5”.

Entre los comentarios destacados de los fans, se lee: “Realmente pensé que la habían rejuvenecido digitalmente” y “Ustedes son idénticas. Pensé que era IA”.

La breve secuencia corresponde al capítulo cuarto, titulado “Sorcerer”, donde Joyce entrega folletos para una producción escolar, mientras nombra otros personajes ya conocidos por los seguidores de la serie.

