La faceta desconocida de Elizabeth Olsen: cómo los libros transforman su trabajo actoral

Elizabeth Olsen, reconocida por su papel como Wanda Maximoff en el universo Marvel, compartió en el pódcast One Nightstand una faceta íntima: su vínculo con la literatura y el impacto que esta tiene en su carrera.

Durante la entrevista, contó que su acercamiento a los libros fue tardío y motivado inicialmente por deber: “No, no siempre fui una gran lectora”, confesó Olsen, desmitificando la imagen de una actriz apasionada por la lectura desde pequeña.

Según explicó, leía por obligación escolar y buscaba la aprobación de sus profesores gracias a buenas calificaciones. Solo en la adultez, descubrió el placer genuino de leer: “Es un amor nuevo que encuentro muy satisfactorio”.

La actriz manifestó que disfruta el rol de estudiante y que le interesaría volver a la universidad para abordar áreas distintas, como la arquitectura o los clásicos.

Relató cómo su afición por escribir ensayos se transformó en el hábito diario del diario personal: “Lo hago todos los días, aunque a veces solo escribo unas líneas. Al principio, era una lista de los peores días, pero luego se volvió cotidiano: cosas que cociné, leí o frases que me gustaron”.

La influencia de los libros en su construcción de personajes

Uno de los momentos más reveladores surgió cuando Olsen mencionó el libro que la marcó antes de interpretar a Wanda Maximoff. “Estaba leyendo ‘Circe’ de Madeline Miller cuando iba a filmar Doctor Strange: Multiverse of Madness. Mi personaje, al igual que Circe, debe ocultar su poder y es una bruja. Había algo en esa historia que me encantó”, reconoció.

Valoró el modo en que Miller reinterpreta los clásicos y logra empatía con una mujer poderosa y marginada: “Sentí que el libro alimentaba algo que estaba disfrutando mucho sobre el poder femenino”.

Autores y obsesiones literarias

Olsen habló con entusiasmo de sus autores favoritos y los títulos que la han acompañado en distintos momentos de su vida. “Me encanta leer a Michel Houellebecq. El primer libro suyo que leí fue ‘Las partículas elementales’, después ‘La posibilidad de una isla’ y ‘Sumisión’”.

Comentó que, aunque no le apasiona el género, buscaba inspiración para crear mundos futuros en su trabajo actoral. “Es curioso porque, aunque el libro fue escrito en 2005, el movimiento transhumanista que describe es muy actual”, reflexionó.

Y añadió una mirada crítica sobre el autor francés: “Es bastante misógino en su escritura, soy consciente de eso. Pero me gusta que desafía mis reacciones. No siempre creo que esté equivocado. Encuentro que sus libros muestran verdades incómodas”.

Entre sus últimas lecturas también destacó a Benjamín Labatut: “Me impactó mucho. Es una mezcla de ficción histórica y metaficción sobre los inventos humanos y la locura detrás de ellos. Me atraen los temas de la obsesión y la persistencia humana”.

Sobre Miranda July y su novela All Fours, Olsen expresó: “Me encanta su estilo no lineal, abstracto y obsesivo. Es la escritora con la que más me río en voz alta. ‘All Fours’ me pareció radical, explora la libertad y la autoexploración. Me gusta cómo aborda las diferencias de perspectivas entre hombres y mujeres”.

Una obsesión que incomoda

En tono confidencial, Olsen compartió una de sus manías literarias, admitiendo que incomoda a su publicista: su falta de afinidad con los animales.

“Sé que es una vergüenza secreta. Hice una entrevista con cachorros y fue difícil para mí. Los perros orinaban por todas partes y olían. Siento que me juzgan si no quiero tocar la mascota de alguien. Lo mismo me pasa con los bebés ajenos. Para mí, hay una responsabilidad en el contacto físico que solo asumo si siento una conexión”, confesó.

Reflexiones sobre el paso del tiempo y la honestidad femenina

Olsen también dialogó acerca del envejecimiento y la presión social dentro de la industria cinematográfica: “Quiero envejecer. Quiero hacerlo con elegancia. Envejecer es un regalo: puedes seguir aprendiendo, explorando, tener relaciones más profundas. No siento presión externa para hacerme tratamientos estéticos; la presión es interna. La sociedad te juzga, pero uno elige cuánto dejarse afectar”.

Por último, valoró la sinceridad de las mujeres de su círculo sobre temas como la perimenopausia y la fertilidad: “Me gusta que ahora se hable abiertamente de estos temas. Antes no había diálogo y ahora es algo que compartimos. No lo veo como algo negativo, sino como una realidad que nos acerca”.

Durante toda la charla, Olsen demostró que la autenticidad y el amor por los libros son parte integral de su identidad, aunque eso ocasione momentos incómodos para quienes la rodean. Su vínculo con la literatura no solo enriquece su vida personal, sino que nutre su trabajo ante las cámaras.