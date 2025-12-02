Entretenimiento

La faceta desconocida de Elizabeth Olsen: cómo los libros transforman su trabajo actoral

La actriz conocida por dar vida a Wanda Maximoff en el universo Marvel reveló en el pódcast “One Nightstand” su vínculo tardío con la lectura, las autoras que influyen en su trabajo y una obsesión personal que sorprende a su entorno

Guardar
Elizabeth Olsen reveló su pasión
Elizabeth Olsen reveló su pasión por la literatura y cómo los libros influyen en su carrera actoral (YouTube: Bustle)

Elizabeth Olsen, reconocida por su papel como Wanda Maximoff en el universo Marvel, compartió en el pódcast One Nightstand una faceta íntima: su vínculo con la literatura y el impacto que esta tiene en su carrera.

Durante la entrevista, contó que su acercamiento a los libros fue tardío y motivado inicialmente por deber: “No, no siempre fui una gran lectora”, confesó Olsen, desmitificando la imagen de una actriz apasionada por la lectura desde pequeña.

Según explicó, leía por obligación escolar y buscaba la aprobación de sus profesores gracias a buenas calificaciones. Solo en la adultez, descubrió el placer genuino de leer: “Es un amor nuevo que encuentro muy satisfactorio”.

Olsen destacó la importancia de
Olsen destacó la importancia de 'Circe' de Madeline Miller en la construcción de su personaje Wanda Maximoff (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz manifestó que disfruta el rol de estudiante y que le interesaría volver a la universidad para abordar áreas distintas, como la arquitectura o los clásicos.

Relató cómo su afición por escribir ensayos se transformó en el hábito diario del diario personal: “Lo hago todos los días, aunque a veces solo escribo unas líneas. Al principio, era una lista de los peores días, pero luego se volvió cotidiano: cosas que cociné, leí o frases que me gustaron”.

La influencia de los libros en su construcción de personajes

Uno de los momentos más reveladores surgió cuando Olsen mencionó el libro que la marcó antes de interpretar a Wanda Maximoff. “Estaba leyendo ‘Circe’ de Madeline Miller cuando iba a filmar Doctor Strange: Multiverse of Madness. Mi personaje, al igual que Circe, debe ocultar su poder y es una bruja. Había algo en esa historia que me encantó”, reconoció.

La actriz de Marvel confesó
La actriz de Marvel confesó que su amor por la lectura surgió en la adultez y no en la infancia (Marvel Studios)

Valoró el modo en que Miller reinterpreta los clásicos y logra empatía con una mujer poderosa y marginada: “Sentí que el libro alimentaba algo que estaba disfrutando mucho sobre el poder femenino”.

Autores y obsesiones literarias

Olsen habló con entusiasmo de sus autores favoritos y los títulos que la han acompañado en distintos momentos de su vida. “Me encanta leer a Michel Houellebecq. El primer libro suyo que leí fue ‘Las partículas elementales’, después ‘La posibilidad de una isla’ y ‘Sumisión’”.

Comentó que, aunque no le apasiona el género, buscaba inspiración para crear mundos futuros en su trabajo actoral. “Es curioso porque, aunque el libro fue escrito en 2005, el movimiento transhumanista que describe es muy actual”, reflexionó.

Elizabeth Olsen compartió su hábito
Elizabeth Olsen compartió su hábito diario de escribir un diario personal como parte de su proceso creativo (REUTERS/Eric Gaillard)

Y añadió una mirada crítica sobre el autor francés: “Es bastante misógino en su escritura, soy consciente de eso. Pero me gusta que desafía mis reacciones. No siempre creo que esté equivocado. Encuentro que sus libros muestran verdades incómodas”.

Entre sus últimas lecturas también destacó a Benjamín Labatut: “Me impactó mucho. Es una mezcla de ficción histórica y metaficción sobre los inventos humanos y la locura detrás de ellos. Me atraen los temas de la obsesión y la persistencia humana”.

Sobre Miranda July y su novela All Fours, Olsen expresó: “Me encanta su estilo no lineal, abstracto y obsesivo. Es la escritora con la que más me río en voz alta. ‘All Fours’ me pareció radical, explora la libertad y la autoexploración. Me gusta cómo aborda las diferencias de perspectivas entre hombres y mujeres”.

Una obsesión que incomoda

La actriz reflexionó sobre la
La actriz reflexionó sobre la presión social del envejecimiento en Hollywood y defiende la honestidad femenina (REUTERS/Mario Anzuoni)

En tono confidencial, Olsen compartió una de sus manías literarias, admitiendo que incomoda a su publicista: su falta de afinidad con los animales.

“Sé que es una vergüenza secreta. Hice una entrevista con cachorros y fue difícil para mí. Los perros orinaban por todas partes y olían. Siento que me juzgan si no quiero tocar la mascota de alguien. Lo mismo me pasa con los bebés ajenos. Para mí, hay una responsabilidad en el contacto físico que solo asumo si siento una conexión”, confesó.

Reflexiones sobre el paso del tiempo y la honestidad femenina

Olsen admitió su incomodidad con
Olsen admitió su incomodidad con los animales y cómo esta manía genera situaciones incómodas en su entorno (REUTERS/Mark Blinch)

Olsen también dialogó acerca del envejecimiento y la presión social dentro de la industria cinematográfica: “Quiero envejecer. Quiero hacerlo con elegancia. Envejecer es un regalo: puedes seguir aprendiendo, explorando, tener relaciones más profundas. No siento presión externa para hacerme tratamientos estéticos; la presión es interna. La sociedad te juzga, pero uno elige cuánto dejarse afectar”.

Por último, valoró la sinceridad de las mujeres de su círculo sobre temas como la perimenopausia y la fertilidad: “Me gusta que ahora se hable abiertamente de estos temas. Antes no había diálogo y ahora es algo que compartimos. No lo veo como algo negativo, sino como una realidad que nos acerca”.

Durante toda la charla, Olsen demostró que la autenticidad y el amor por los libros son parte integral de su identidad, aunque eso ocasione momentos incómodos para quienes la rodean. Su vínculo con la literatura no solo enriquece su vida personal, sino que nutre su trabajo ante las cámaras.

Temas Relacionados

Elizabeth OlsenScarlet WitchLiteratura y actoresMadeline MillerMichel HouellebecqBenjamín LabatutMiranda JulyNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Paramount expandirá el universo de “Sonic the Hedgehog” con una nueva cinta para 2028

El estudio apuesta por un nuevo capítulo de gran escala para Sonic, separado de la cuarta entrega

Paramount expandirá el universo de

La razón por la que Hilary Duff le tenía miedo a Jennifer Coolidge en el rodaje de “La nueva Cenicienta”

Dos décadas después del estreno de la cinta, la actriz reflexionó sobre la intensidad de su colega en el set

La razón por la que

John Travolta revive a “Grease” en un nuevo comercial navideño

El actor revive su icónico papel de Danny Zuko en un nuevo comercial para Capital One

John Travolta revive a “Grease”

Famke Janssen celebra tres décadas de “GoldenEye” y se reinventa gracias al exitoso lanzamiento de su serie en streaming

La actriz neerlandesa asume un rol protagónico y creativo en “Amsterdam Empire”, donde explora nuevas facetas artísticas e impulsa el liderazgo femenino. En diálogo con Esquire, comparte anécdotas y reflexiona sobre su evolución desde los tiempos de James Bond hasta el éxito en Netflix

Famke Janssen celebra tres décadas

Slash, Ozzy y noches inolvidables: Charlie Sheen revela su lado “rockero” en su nueva autobiografía

Historias compartidas con leyendas musicales, episodios íntimos y una sinceridad poco habitual atraviesan las páginas de su nuevo libro, donde cada encuentro trasciende la fama para revelar vínculos, desafíos personales y aprendizajes fuera de cámara

Slash, Ozzy y noches inolvidables:
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami