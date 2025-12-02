Entretenimiento

John Travolta revive a “Grease” en un nuevo comercial navideño

El actor revive su icónico papel de Danny Zuko en un nuevo comercial para Capital One

John Travolta recreó su icónico baile como Danny Zuko. Créditos: Youtube/ Capital One

John Travolta volvió a canalizar la energía rebelde de Danny Zuko, su inolvidable personaje de Grease, esta vez enfundado en un traje de Santa Claus para el más reciente comercial de Capital One.

El anuncio, estrenado esta semana, muestra al actor de 71 años como un Santa moderno que explora un taller automotriz en busca de su próximo vehículo navideño.

Con un saco lleno de juguetes al hombro, el actor observa con fascinación un trineo futurista mientras deja caer un guiño directo a su clásico cinematográfico.

“Jo, jo, jo, jo. Este trineo podría ser escarcha-mático, espumillón-mático, 1.5 % de reembolso-mático”, dice Travolta en el anuncio, antes de añadir con picardía: “Es Greased Lightnin’”.

John Travolta replicó parte de
John Travolta replicó parte de su baile “Greased Lightnin’” para el comercial de Capital One. (Captura de video)

El actor utiliza después una tarjeta de crédito de Capital One para “pagar” su futurista vehículo navideño.

Luego, John Travolta se lanza a una interpretación casi idéntica de “Greased Lightnin’”, el icónico número musical que originalmente cantaba sobre un automóvil en la película de 1978.

A lo largo del comercial, el artista también muestra algunos de sus movimientos de baile más reconocibles, acompañado por un grupo de duendes de Santa y un reno con gafas de sol.

El anuncio culmina con Travolta diciendo: "Jo, jo, jo… ¿qué hay en tu cartera?" mientras el trineo —similar a un convertible rojo— despega hacia el cielo escoltado por el reno.

El trineo del Santa Claus
El trineo del Santa Claus de John Travolta es un convertible rojo. (Captura de video)

Cabe destacar que este no es el primer guiño del actor a sus papeles cinematográficos dentro de una campaña publicitaria.

El año pasado, John Travolta volvió a recrear escenas de Pulp Fiction junto a Samuel L. Jackson, más de 26 años después del estreno de la cinta de Quentin Tarantino, en una campaña llena de referencias al clásico de 1994.

En aquel comercial de 2024, Travolta también interpretaba a Santa Claus comprando regalos para sus duendes: latas de chocolate caliente, bolsas de malvaviscos y “3,000 corbatas bolo”, un guiño directo a su personaje Vincent Vega.

Ese anuncio concluía con la estrella de Hollywood recreando el famoso baile entre él y Uma Thurman, aunque esta vez al ritmo de “Run Run Rudolph” de Chuck Berry.

En 2024, John Travolta recreó
En 2024, John Travolta recreó su baile de Pulp Fiction. (Captura de video)

Su conexión con Grease también ha permanecido viva en los últimos años. En junio pasado, el famoso hizo una aparición sorpresa en un evento de sing-along de la película en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Para la ocasión, llegó caracterizado como una versión mayor de Danny Zuko —cabello canoso, chamarra de cuero negra y camiseta— y compartió en Instagram la experiencia con sus seguidores.

“Esta noche en el Hollywood Bowl, por primera vez sorprendí a todos en el Sing-A-Long de GREASE y me vestí como Danny Zuko. Nadie lo sabía. Ni siquiera el elenco. Gracias por una gran velada", escribió en la publicación, acompañada de una fotografía interpretando al personaje.

John Travolta se presentó en
John Travolta se presentó en un evento de "Grease" vestido como su personaje. (Instagram/John Travolta)

Travolta también publicó un video del momento, donde se le ve caminando hacia el escenario entre ovaciones del público y canalizando de inmediato la actitud de Zuko.

“L.A., ¿pensé que ibas a regresar a Australia? Está bien, está bien, nena. Ya sabes, montando, rodando y esas cosas", bromeó ante los miles de asistentes que abarrotaron el anfiteatro.

