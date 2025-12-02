George Clooney y una autocrítica feroz: “Batman y Robin es la peor película que he hecho”

Tráiler de "Batman y Robin"

George Clooney y Joel Schumacher han reconocido públicamente el fracaso de Batman y Robin, la película de 1997 que ambos consideran uno de los puntos más bajos de sus carreras. En declaraciones recogidas por Sensacine, tanto el protagonista como el director han asumido la responsabilidad por el resultado de la cinta, que permanece en la memoria colectiva como una de las peores películas de la historia del cine.

Clooney, quien interpretó a Batman en la película, ha sido especialmente autocrítico. En una entrevista citada por Sensacine, el actor reconoció: “Veo ‘Batman y Robin’ de vez en cuando. Es la peor película que he hecho, así que es una buena lección de humildad”.

El intérprete ha reiterado en varias ocasiones que no se siente orgulloso de su trabajo en el filme y que la experiencia le sirve como recordatorio de la importancia de la autocrítica. En otra ocasión, Clooney explicó: “Puedo hacer una mala película con un buen guion, pero no puedo hacer una buena película con un mal guion”.

La película "Batman y Robin" recibió críticas abrumadoramente negativas tanto de la prensa especializada como del público general (Crédito: Grosby)

Además, en 2020, el actor profundizó en su evaluación negativa: “Cuando digo que Batman y Robin es una película terrible, siempre digo: ‘Estuve fatal en ella’. Porque lo estuve, en primer lugar. Pero también porque te permite decir: ‘Habiendo dicho que fui un desastre, también puedo decir que ninguno de los otros elementos funcionó’”.

La visión del director

Por su parte, Joel Schumacher, director de la cinta, ha asumido la responsabilidad principal por el fracaso. Según Sensacine, Schumacher señaló que la salida de Val Kilmer, quien interpretó a Batman en la entrega anterior, alteró el rumbo del proyecto: “Se fue para hacer La isla del Dr. Moreau. Lo cambió todo. George [Clooney] hizo un esfuerzo de lo más noble. Pero yo fui el problema”.

El director admitió que nunca antes había dirigido una secuela y que las motivaciones comerciales pesaron en la producción: “Solo se hacen secuelas por una razón: hacer más dinero y vender más juguetes”.

Joel Schumacher asume la responsabilidad por el fracaso de la película de Batman tras la salida de Val Kilmer (REUTERS/Stephen Chernin/File Photo)

En su intervención en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons en 2016, Schumacher había insistido en liberar de culpa a sus colaboradores: “No hice un buen trabajo. George lo hizo. Chris [O’Donnell] lo hizo. Uma [Thurman] estuvo brillante. Arnold [Schwarzenegger] es Arnold”.

La recepción de Batman y Robin fue abrumadoramente negativa tanto entre la crítica como entre el público. El crítico Rodolfo Sánchez, en su reseña para Sensacine, calificó la película como “inefable e insoportable”, otorgándole apenas 0,5 estrellas y cuestionando incluso la necesidad de su existencia.

La película obtuvo un 11% de aprobación de la crítica y un 16% del público en Rotten Tomatoes, cifras que la sitúan como la entrega de Batman con peor desempeño en taquilla. Aunque logró recuperar costes, el resultado llevó a Warner Bros. a cancelar los planes de continuar con la franquicia en ese momento.

Clooney reconoce que su actuación en "Batman y Robin" fue un desastre y asume la responsabilidad del resultado (Crédito: Grosby)

El resto del reparto, que incluyó a Chris O’Donnell, Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger, también ha manifestado su decepción con el resultado final. La producción estuvo marcada por cambios de última hora y decisiones motivadas por intereses comerciales, según el análisis de Schumacher.

La marcha de Kilmer y la presión por vender productos derivados influyeron en el desarrollo de la película, que terminó por convertirse en un ejemplo recurrente de fracaso en la industria cinematográfica.

A pesar del tiempo transcurrido, tanto Clooney como Schumacher han mantenido una postura autocrítica y reflexiva sobre Batman y Robin. El director, en particular, ha expresado en más de una ocasión su deseo de no figurar en los listados de peores películas, una preocupación que resume el impacto duradero de la experiencia en su carrera, según recogió Sensacine.