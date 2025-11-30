George Clooney y Adam Sandler revelan detalles sobre fama y retos en Hollywood

Tráiler de "Jay Kelly"

George Clooney y Adam Sandler, dos referentes de Hollywood, se reunieron en Londres para conversar sobre su colaboración en la película Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach. En un encuentro recogido por The Times, ambos actores compartieron anécdotas de sus inicios, reflexionaron sobre la fama, el éxito y los desafíos personales que implica una carrera en la industria cinematográfica.

Durante la entrevista, Clooney recordó sus primeros pasos en la televisión y su deseo de dar el salto al cine. “Yo estaba en la televisión”, relató con su característico tono grave. “Ganaba bien, pero en esa época los actores decían: ‘Bueno, soy actor de cine, solo que ahora hago televisión’”.

Clooney confesó que aspiraba a estar en la gran pantalla y que llegó a la prueba final para un papel en Thelma & Louise, la película de Ridley Scott de 1991. “Y, maldita sea, Brad lo consiguió”, dijo en referencia a Brad Pitt, su amigo y futuro compañero en Ocean’s 14.

“No vi ‘Thelma & Louise’ durante años porque estaba molesto. Ese papel lanzó su carrera en el cine. Él también hacía comedias antes, así que cuando fue el papel que pudo haberme lanzado a mí… ¡Caray!”. Sandler, entre risas, intervino: “Vi eso en el cine y cuando Brad se quitó la camisa la gente enloqueció. Pero debiste haber sido tú, Clooney”.

“Jay Kelly” y el humor detrás de cámaras

La película "Jay Kelly" explora el ego y la fama a través de una historia emotiva y cómica (Cr. Peter Mountain/Netflix © 2025)

Sandler, conocido por su humor y su trayectoria en Saturday Night Live y comedias como Billy Madison, compartió una anécdota sobre su llegada tarde a la entrevista debido al tráfico londinense y una confusión con unos transeúntes al tomar una foto de un anuncio.

El ambiente distendido permitió que ambos bromearan sobre temas personales, como la salud y la vida cotidiana, antes de centrarse en Jay Kelly. Clooney interpreta a un actor en crisis, mientras que Sandler da vida a su leal representante.

La película, según describieron a The Times, es una comedia emotiva sobre el ego y la fama, que culmina con un montaje de la carrera ficticia de Kelly utilizando imágenes reales de películas de Clooney, como Out of Sight, Up in the Air y Michael Clayton.

Reflexiones sobre familia, éxito y sacrificios

Al hablar sobre el paso del tiempo y la familia, Clooney, de 64 años, casado con la abogada de derechos humanos Amal Clooney y padre de gemelos, bromeó sobre la diferencia entre la infancia de su generación y la actual: “Antes apenas había fotos de nosotros de niños porque el rollo era limitado. ¡Solo nos quedan cuatro! Ahora tengo miles de fotos de mis hijos”.

Clooney, de 64 años, comparte anécdotas sobre la crianza de sus gemelos junto a Amal Clooney (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Sandler, de 59 años, casado con la actriz Jackie Sandler y padre de dos adolescentes, añadió con humor: “Antes, si alguien veía un OVNI, lograba sacar una foto. Ahora que todos tienen cámara, ya no hay avistamientos. Quizá los extraterrestres piensan: ‘No bajen ahí, todos tienen cámaras’”.

El actor Adam Sandler está casado con Jackie Sandler y es padre de dos adolescentes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ambos coincidieron en una idea incómoda para Hollywood: el talento no garantiza el éxito. Clooney lo expresó sin rodeos y con la experiencia que dan los años: “Los mejores actores en mi clase no fueron los que triunfaron. No existe una correlación directa entre ser bueno y llegar lejos”. Para el actor, la carrera artística está atravesada por factores imprevisibles que poco tienen que ver con la calidad interpretativa.

Sandler, en cambio, recordó sus comienzos con una sinceridad desarmante. “¿De chico? Quería ser famoso, cien por ciento”, admitió. A los 17 años, cuando empezó con el stand-up, su ambición era emular a Eddie Murphy: caminar por la calle y escuchar a la gente decir ‘¡Dios mío!’. Eso te hacía sentir que habías llegado, frente a tus amigos y tu familia”, explicó. Con el tiempo, esa búsqueda de reconocimiento mutó: la fama dejó de ser el objetivo exclusivo y el deseo de hacer bien el trabajo pasó a ocupar el centro de la escena.

Clooney añadió que la búsqueda de la fama también está ligada a la seguridad financiera: “Estamos haciendo un trabajo que podríamos hacer gratis, en pequeñas obras o noches de micrófono abierto. Pero llega un momento en que quieres estabilidad. Buscas seguridad”.

En tanto, admitió que el reconocimiento trae consigo ciertas pérdidas: “Hay muchas cosas que te quitan. Independencia, por ejemplo. Nunca nos oirás quejarnos, pero eso no significa que no haya desafíos”.

Obstáculos, comedia y nuevos retos

Adam Sandler reflexiona sobre la dificultad de mantener una actitud positiva durante momentos personales complicados en la industria del cine, mientras que George Clooney recuerda las largas jornadas de trabajo en ER y la importancia de la disciplina profesional en la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sandler abordó la dificultad de mantener una actitud positiva en momentos complicados: “Intentar mostrar buen ánimo cuando sientes oscuridad no es fácil. Pero lo haces”. Clooney recordó sus largas jornadas en ER, donde trabajaba hasta 17 horas diarias y nunca faltó un día.

Mencionó a su compañera Julianna Margulies, quien, tras recibir una llamada con una mala noticia personal, logró grabar una escena cómica y luego retomó su duelo en privado. “Nunca puedes dejar que te vean flaquear”, afirmó.

Sobre el impacto de la carrera en la vida personal, Sandler fue claro: “No hay parte de mí que desee que esto no hubiera pasado. Pero tienes una vida real, con altibajos como todos. Puedes estar presente, pero tu mente está en otro lado por el trabajo. Eso pasa en cualquier empleo”.

Clooney añadió: “La mayoría de la gente sacrifica tiempo con su familia para ganarse la vida”. En ese sentido, recordó que su padre, Nick Clooney, periodista y presentador, a veces no podía asistir a sus partidos por trabajo: “Cuando creces, eres más comprensivo. Solo intentamos poner comida en la mesa. Para mí fue más fácil porque tuve hijos tarde y pude pasar más tiempo con ellos. Pero cuando eres joven, es difícil”.

Clooney también habló sobre la falta de control en los inicios de su carrera: “Cuando conseguí ‘Batman & Robin’, llamé a mis amigos y gritamos de alegría porque solo había hecho una película de estudio antes. Para mí era un gran logro”.

El logro de George Clooney al conseguir un papel en "Batman & Robin" marcó un hito en su trayectoria profesional en Hollywood (Crédito: Grosby)

Reconoció que no anticipó el fracaso de la película y que esa experiencia le enseñó a elegir mejor los proyectos y a prestar atención a los directores. “Después de eso, hice ‘Out of Sight’ con Steven Soderbergh, ‘Three Kings’ con David O. Russell y ‘O Brother, Where Art Thou?’ con los hermanos Coen”, manifestó.

Sandler, por su parte, tomó las riendas de su carrera con Billy Madison en 1995, lo que marcó el inicio de una serie de comedias exitosas. Este año, celebró el éxito de Happy Gilmore 2 en Netflix, aunque reconoció que el género de la comedia enfrenta nuevos retos.

El éxito de "Happy Gilmore 2" en Netflix confirma la vigencia de Adam Sandler en el cine de comedia (Créditos: Netflix)

“¿Es difícil hacer una comedia ahora?”, preguntó Clooney. “El entusiasmo no es el mismo que hace 15 años”, respondió Sandler, quien agregó: “Es cuestión de números y las comedias ya no tienen el mismo impacto. Aun así, se siguen produciendo porque son baratas, pero no es como antes”.

Al cierre de la entrevista, Clooney expresó su satisfacción con el momento que vive y el placer de trabajar junto a Sandler, dejando entrever que, más allá de la fama y los logros, valora profundamente la etapa actual de su vida y su colaboración artística.