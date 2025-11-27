Millie Bobby Brown dice que valora su amistad con David Harbour “más que nada” tras el informe de bullying en el set

Millie Bobby Brown declaró a The Hollywood Reporter que valora su amistad con David Harbour tras el informe de acoso en la filmación de Stranger Things. REUTERS/Daniel Cole

Millie Bobby Brown habló públicamente sobre su relación con David Harbour después de que salieran a la luz informes sobre una presunta denuncia formal contra su coprotagonista por "acoso e intimidación" durante el rodaje de Stranger Things.

La intérprete de 21 años abordó el tema en una entrevista con The Hollywood Reporter publicada el miércoles 26 de noviembre, justo en la víspera del estreno de la temporada final.

“Amamos este programa con todo, y valoramos nuestra amistad más que nada”, afirmó Brown, al ser consultada sobre su dinámica con Harbour.

Como se recuerda, la actriz, que interpreta a Eleven desde 2016, posó junto a Harbour en la premiere, un gesto que se interpretó como una muestra de rechazo a los rumores que se estaban difundiendo en ese entonces. El público notó que se buscaba reenfocar la atención en la ficción que estaba a puertas de su conclusión definitiva.

“Llevamos 10 años haciendo esto. Siempre hemos estado unidos en eso”, agregó a The Hollywood Reporter.

La declaración se produjo después de que el Daily Mail publicara un informe el sábado 1 de noviembre, asegurando que Brown presentó una denuncia interna por acoso e intimidación antes del inicio del rodaje de la última temporada de la exitosa producción de Netflix.

La fuente citada por el medio aseguraba que el documento contenía “numerosas páginas de acusaciones” y que esto habría generado una investigación que se extendió durante varios meses dentro de la producción.

Millie Bobby Brown explicó que su vínculo con David Harbour influyó directamente en la relación entre Once y Hopper en la serie de Netflix (YouTube/Instagram/Netflix)

Sin embargo, se precisó que dicha denuncia no incluía acusaciones de conducta sexual inapropiada, y que Brown habría contado con un representante acompañándola en el set durante el rodaje de la quinta temporada.

Por ahora, Netflix no ha emitido comentarios oficiales respecto al tema. Los actores tampoco han hablado específicamente del supuesto conflicto.

Cuando los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, fueron consultados sobre el incidente durante la alfombra roja del estreno a inicios de noviembre, Ross afirmó que el equipo ha formado un lazo profundo a lo largo de los años. “Llevamos 10 años haciendo esto con este elenco, y a estas alturas son familia y nos preocupamos profundamente por ellos”, expresó.

Brown también fue consultada por Extra sobre la situación y reiteró la cercanía con Harbour: dijo que ambos se sienten “muy afortunados de tenerse el uno al otro”.

Los creadores Ross y Matt Duffer afirmaron que el elenco de Stranger Things es como una familia y que priorizan el bienestar de los actores. REUTERS/Daniel Cole

Una relación construida dentro y fuera del set

Desde el inicio de la serie en 2016, tanto Brown como Harbour habían mostrado una química “padre-hija” forjada por la relación de sus personajes en Stranger Things.

“David y yo conectamos a otro nivel. Él siempre me cuidaba, y yo siempre lo molestaba como a una hija o hermana menor”, afirmó tiempo atrás a la revista Empire. “Creo que así es como la relación entre El y Hopper empezó a desarrollarse en la serie: reflejaba nuestras vidas y nuestra relación real”.

Por su parte, Harbour ha manifestado repetidamente el afecto paternal que siente hacia la actriz. En 2021 sostuvo en el programa That Scene with Dan Patrick: “La tengo muy protegida. Me preocupa mucho… siempre he sentido un profundo cariño paternal por ella”.

Esquire UK publicó que David Harbour expresó sentirse protector con Millie Bobby Brown y elogió el comportamiento del elenco joven ante la fama

La primera parte de la temporada final de Stranger Things debutó esta semana en Netflix en medio de una expectativa superior. Los próximos episodios se lanzarán el 25 de diciembre y el estreno del desenlace definitivo se ha agendado para el 31 de diciembre de 2025.