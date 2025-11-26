Joe Keery reflexionó sobre cómo Stranger Things cambió su vida: “Me encontré con el personaje que ellos buscaban en el momento justo de mi vida”

Joe Keery reveló cómo el éxito de "Stranger Things" transformó su vida y su carrera actoral (Netflix)

“Me encontré con el personaje que ellos buscaban en el momento justo de mi vida”, afirmó Joe Keery en una entrevista exclusiva con Esquire, rememorando sus inicios en Stranger Things y la llegada fortuita al personaje de Steve Harrington.

Reconocido internacionalmente por su destacado papel, compartió detalles acerca de la transformación personal que experimentó a lo largo de la serie y el impacto que este fenómeno de Netflix tuvo en su vida y carrera artística.

El actor estadounidense, que entonces tenía 24 años y acababa de dejar su trabajo como camarero para dedicarse a la actuación, relató cómo los hermanos Duffer, creadores de la serie, modificaron el guion original gracias a su interpretación.

“Los hermanos son realmente buenos teniendo la mente abierta sobre estos personajes. Aunque la gente los ame por lo que son, no tienen miedo de cambiar”, explicó Keery, aún sorprendido de que Steve no terminara como una víctima más en el Upside Down (mundo paralelo en la trama).

El actor confesó que con algunas escenas y momentos claves de la trama, dejó de ser Joe Keery para convertirse en Steve Harrington (REUTERS)

Evolución del personaje e impacto en su vida

Con el paso de las temporadas, Steve Harrington dejó de ser el típico rebelde para convertirse en un personaje mucho más complejo y querido. En este sentido, reconoció que interpretar a Steve se volvió algo natural, aunque el paso del tiempo trajo sus propios desafíos.

“Cuando han pasado diez años y sigues interpretando al mismo personaje —y solo han pasado cuatro años para el personaje— puede ser difícil. Puede sentirse como si alguien intentara arrastrarte de vuelta”, confesó en Esquire. El intérprete destacó que, a pesar de los cambios, siempre entendió la esencia de Steve: “Entendí quién era este tipo”.

El fenómeno “Stranger Things” y la fama

El éxito de Stranger Things superó cualquier expectativa, transformando su vida y de todo el elenco. El artista recordó el momento en que comprendió la magnitud del fenómeno. “Después de que los espectadores me vieron luchar contra el demogorgon, ya no era Joe Keery. Era Steve Harrington”, compartió.

La popularidad de la serie, que debutó en Netflix en 2016 y alcanzó 14 millones de espectadores en un solo mes, llevó a Keery a vivir situaciones insólitas, como oficiar una boda vestido con el uniforme de Scoops Ahoy.

A su vez, reflexionó sobre la fusión de sus seguidores como músico y como actor: “Entiendo por qué sucede. Sería ridículo esperar otra cosa”. A pesar de la fama, admite que extrañaba la vida antes de Hawkins y la música con sus amigos.

La interpretación de Keery llevó a los hermanos Duffer a cambiar el destino original de Steve Harrington en la serie (Netflix)

Dualidad entre la música y actuación

Durante los años de Stranger Things, alternó su faceta actoral con la musical. Luego de sentirse desconectado de su grupo de amigos y de su banda Post Animal, decidió en 2019 retomar la música bajo el nombre de Djo. “Tenía este objetivo de hacer esta gira este año con mis amigos, y lo logramos. Así que ahora supongo que es momento de reevaluar mis propias metas”, comentó sobre el reciente tour mundial de ocho meses que realizaron.

Keery destacó que nunca sintió la necesidad de elegir entre la música y la actuación. Con respecto a esto, afirmó: “La gente siempre pregunta: ¿Vas a hacer música? ¿Vas a actuar? Nunca ha habido un momento en que elija una cosa u otra”. Su proyecto musical, The Crux, refleja el cruce de caminos en el que se encuentra, abordando temas de nostalgia y cambio.

Keery alternó su carrera actoral con la música, retomando su proyecto Djo y realizando una gira mundial de ocho meses (Djo)

Fin de una etapa y nuevos comienzos

El cierre de Stranger Things marca para Keery el fin de una era y el inicio de nuevas oportunidades. El intérprete reconoció la dificultad de procesar el final de una etapa tan significativa, tanto en lo profesional como en lo personal, tras una ruptura sentimental y el lanzamiento de un nuevo álbum. “Todavía estoy intentando hacer la canción que siento que no he hecho”, confesó sobre sus aspiraciones musicales.

Además, planea una nueva gira por Sudamérica y México en 2026 y busca inspiración para futuros proyectos actorales, como una próxima comedia de terror junto a Liam Neeson. “Si quiero escribir un disco de metal, tal vez lo haga. O si surge el proyecto adecuado, me encantaría redescubrir lo que significa actuar en algo”, compartió, en torno al control de su carrera.

El final de Stranger Things marca para Keery el inicio de nuevos proyectos musicales y actorales, incluyendo una comedia de terror con Liam Neeson (Netflix)

A lo largo de la conversación con Esquire, Joe Keery dejó claro que, aunque Stranger Things haya llegado a su fin, la huella que dejó en su vida permanece. La experiencia de ver su propia historia reflejada en la pantalla le permite reconocerse en aquel joven que, hace una década, encontró el papel que cambiaría su destino.