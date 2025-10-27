De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins

La boda se destacó por el humor y la nostalgia, elementos que los fanáticos celebraron ampliamente en plataformas digitales (Crédito: tal1u1ah vía Instagram)

La boda de unos amigos de Joe Keery en California se transformó en una escena digna de la televisión cuando el actor, célebre por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, ofició la ceremonia luciendo el famoso uniforme de marinero de su personaje.

El evento, que tuvo lugar el sábado 25 de octubre, no tardó en hacerse viral tras la difusión de videos y fotos en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la originalidad y el humor presentes en la ceremonia, según reportó PEOPLE.

El inesperado sacerdote

Durante el momento central de la boda, Keery, de treinta y tres años, se ubicó bajo un arco de jardín, frente a los novios, ataviado con el uniforme completo que popularizó en la serie de Netflix.

El actor de Stranger Things sorprendió a los invitados al lucir el icónico uniforme de marinero de Scoops Ahoy durante la ceremonia

No solo llevaba la camiseta y pantalones del “Scoops Ahoy”, sino que también sumó las emblemáticas zapatillas Adidas Gazelle de color azul real. Luego del intercambio de anillos, el actor tomó el micrófono y, entre risas, declaró ante los presentes: “Y por el poder que me ha sido conferido por el estado de California —ayer—, los declaro marido y mujer”.

La escena, capturada en video y compartida por una cuenta de fans en X, provocó una ovación inmediata, consolidando el momento como un fenómeno viral. La elección de vestuario por parte de Keery fue recibida con entusiasmo por aficionados de Stranger Things alrededor del mundo. Los seguidores del actor se volcaron a las redes sociales para resaltar su nivel de compromiso con el personaje.

Comentarios destacaron la fidelidad al guardarropa original, subrayando hasta el más mínimo detalle. “Llevaba hasta los zapatos y todo”, publicó uno de los usuarios. Otros aportaron humor, fusionando la identidad del actor y sus facetas artísticas: “Es Joe, pero es Steve, pero también es Djo”, haciendo alusión al nombre bajo el cual Keery presenta su música.

Impacto del personaje en la vida de Keery

Joe Keery compartió que interpretar a Steve Harrington fue un privilegio, aunque también implicó desafíos personales y profesionales (Instagram/Ross Duffer)

Mientras la repercusión de este evento sorprendía a muchos, Keery ya había manifestado en distintas entrevistas lo que significa para él cargar con el legado de Steve Harrington. Según recordó PEOPLE, el propio actor llegó a definir este papel como “un regalo”. En diálogo con el programa Zach Sang Show, expresó: “Ha sido un privilegio poder hacerlo”.

No obstante, admitió que el reconocimiento está acompañado de desafíos: existe una parte de él que busca dejar huella más allá de ese personaje, aunque reconoce el impacto positivo que tuvo en su carrera. Keery añadió que la popularidad del personaje le permitió abrirse paso en otras áreas profesionales. Relató que el proyecto le brindó la posibilidad de explorar nuevos terrenos y de conectar con un público diverso.

Más allá de los beneficios, el actor compartió con PEOPLE sus reflexiones sobre el precio de asumir un rol tan emblemático; mencionó enfrentarse a un constante conflicto entre su identidad profesional y personal. “Hay algo en eso, y también el síndrome del impostor. Tener la fortuna de hacer algo así y querer demostrar que eres digno de la oportunidad, todo eso se mezcla”, compartió el actor, describiendo sus luchas internas durante el fenómeno Stranger Things.

El final de una era para Stranger Things

La quinta temporada de Stranger Things marcará el final de la serie, con un estreno dividido en tres partes en Netflix (Foto: Especial)

La serie que catapultó la carrera de Keery se acerca a su desenlace y, de acuerdo con información de PEOPLE, la quinta temporada se estrenará en Netflix dividida en tres partes: los primeros cuatro episodios estarán disponibles el 26 de noviembre, seguidos por tres más el 25 de diciembre y el cierre el 31 de diciembre.

Keery relató en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que la despedida de la serie resultó especialmente emotiva, no solo para él, sino para todo el elenco. “Fue un año largo”, recordó. “Pero terminarlo todo, después de tanto tiempo —ha sido un tercio de mi vida, realmente—, fue muy emotivo”.

El actor contó cómo decidió esperar a que todos sus compañeros terminasen sus escenas, despidiéndose juntos en un ambiente de profunda emoción.

Vínculos más allá de la pantalla

El vínculo entre Joe Keery y sus compañeros de elenco trasciende la pantalla, consolidando una familia unida más allá de la ficción (Cr. Courtesy of Netflix © 2025)

Para Keery, una de las mayores recompensas de su participación en Stranger Things es la relación construida con sus colegas. El vínculo con artistas como Millie Bobby Brown, Maya Hawke y Caleb McLaughlin trasciende la ficción.

En testimonios recogidos por PEOPLE, el actor aseguró sentirse parte de una familia que permanecerá unida mucho más allá del set de grabación.

La experiencia de Joe Keery en esta inolvidable boda no solo evocó la nostalgia y el humor característicos de su personaje, sino que también reflejó el arraigo que Stranger Things y Steve Harrington tienen en la cultura popular contemporánea.

La combinación de humor, recuerdos y vínculos personales convirtió este evento en un ejemplo claro de cómo la ficción puede fusionarse con la vida real generando momentos altamente virales y cargados de significado para toda una generación.