James Van Der Beek puso a la venta camisetas de ‘Varsity Blues’ para financiar su tratamiento contra el cáncer

El actor recaudará fondos para financiar su propio tratamiento de cáncer y ayudar a otras familias en su situación. Crédito: Instagram/James Van Der Beek

James Van Der Beek, recordado por su papel como el quarterback Moxon en Varsity Blues, volvió a enfundarse la emblemática camiseta del filme de 1999, esta vez con el fin de recaudar fondos para su tratamiento contra el cáncer y apoyar a otras familias que atraviesan la misma situación.

A sus 48 años, el actor enfrenta un diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3, una batalla que decidió hacer pública en noviembre de 2024, luego de someterse de manera privada a tratamientos desde 2023.

Ahora, convertida en símbolo de resiliencia y agradecimiento, la camisa blanca con letras azul rey vuelve a ser protagonista en su vida.

En un nuevo video compartido en Instagram, el protagonista de Dawson’s Creek aparece con la icónica prenda, que lleva el nombre Moxon en la espalda, mientras lanza un balón de futbol americano y lo hace girar sobre su dedo: un guiño a una de las imágenes más recordadas de Varsity Blues.

James Van Der Beek se enfundó nuevamente en la camiseta del Varsity Blues. (Instagram)

“¡Por demanda popular! Mi camiseta favorita. Quizá fueron todas esas jugadas divertidas que grabamos para los partidos como visitantes… pero siempre me encantó ponerme el uniforme blanco”, escribió el actor junto al clip.

Su mensaje no solo despertó nostalgia entre los fans, sino que abrió la puerta a una iniciativa solidaria que él mismo describe como “un momento que cierra el círculo”.

El actor recordó que anteriormente había lanzado una versión en azul de la misma camiseta y quedó “abrumado por el amor y el apoyo” que recibió, un gesto que —confiesa— ha significado más de lo que puede expresar.

Esta vez, James Van Der Beek, ofrece dos versiones: una sin firma por 40 dólares y otra autografiada por 80 dólares.

James Van Der Beek venderá las camisetas en 40 y 80 dólares. (Captura de video)

“Para mí, cada camiseta que firmo es un momento mágico de cierre y renovación. Gracias por el amor, las oraciones, el apoyo, y por hacer que esta camiseta represente algo mucho más grande que una película. Estoy eternamente agradecido con todos ustedes”, compartió.

En un clip adicional, aparece lanzando un balón de futbol junto a su hijo Joshua, de 13 años, mientras explica: “Como alguien que interpretó a un quarterback de preparatoria en una película, me siento muy calificado para hablar sobre la mejor defensa contra el cáncer, que honestamente es el conocimiento y detectarlo a tiempo”.

El padre de seis, que reside en Texas junto a su familia, explicó que las ganancias obtenidas se destinarán directamente a su tratamiento médico y a ayudar a otros hogares que se enfrentan a diagnósticos similares.

James Van Der Beek aseguró que desea ayudar a otros en su situación. (REUTERS/Mike Blake)

La comunidad de seguidores del artista ha respondido con entusiasmo.

Además de esta recaudación, James Van Der Beek ha puesto su voz al servicio de la concientización sobre el cáncer colorrectal, promoviendo el examen de sangre Shield Cancer Screen, una herramienta que ayuda a detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Desde que hizo público su diagnóstico, el famoso ha compartido momentos de vulnerabilidad y reflexión. En una entrevista concedida a PEOPLE en 2024, confesó que alguna vez pensó que el cáncer estaba ligado únicamente a la edad o a estilos de vida poco saludables.

James Van Der Beek confesó que jamás creyó que tendría cáncer. (VALERIE MACON / AFP)

“Pero yo estaba en excelente forma cardiovascular. Intentaba comer sano, o al menos eso creía en ese momento”, dijo.

En ese mismo intercambio, confesó que esta experiencia ha sido un “curso intensivo en el dominio de mente, cuerpo y espíritu”. Y añadió: “Pensé: ‘Esto o me saca del cuerpo, o me enseña cómo realmente vivir en él’”.