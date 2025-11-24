Glen Powell confesó el entusiasmo por sus próximos proyectos en Hollywood: “Estoy nervioso, pero en el mejor sentido”

Powell compartió su entusiasmo por el rodaje de "The Running Man" bajo la dirección de Edgar Wright y cree que es una película que complacerá al público (Genre Films)

Glen Powell atraviesa una etapa de consolidación en su carrera, impulsado por el éxito de “The Running Man” (“El sobreviviente”) y su reciente nombramiento como embajador de una lujosa marca de relojes suizos. En una entrevista con Esquire, el actor de 37 años, originario de Austin, compartió su entusiasmo por los nuevos retos profesionales y personales.

“Estoy nervioso, pero en el mejor sentido”, confesó el artista estadounidense al referirse a los proyectos que se avecinan, entre ellos una película junto a Judd Apatow en la que interpretará a una estrella de la música country.

Resaltó también la importancia de la precisión tanto en su trabajo como en las marcas con las que colabora. “Estamos en ‘The Running Man’ ahora mismo, y es algo de lo que he hablado mucho con (el director) Edgar Wright: su atención a todo lo que aparece en pantalla. Cuando te preocupas por cada detalle, ves el resultado final”, explicó.

El actor texano destacó la importancia de la autenticidad y la versatilidad en su trayectoria profesional en la industria del entretenimiento (REUTERS)

Experiencia en “The Running Man” y versatilidad en la industria

El rodaje de “The Running Man” fue una experiencia transformadora para el intérprete, quien no oculta su entusiasmo por el resultado. “Es tan buena. Es una película que complace al público. Este tipo de proyectos son la razón por la que entras en este negocio. Ha sido absolutamente increíble embarcarse en este viaje”, relató en su charla con Esquire.

Powell reflexionó sobre la necesidad de mantener la autenticidad y la diversión en su trayectoria profesional, sin dejarse guiar por las expectativas ajenas. Con respecto a ello, manifestó: “Creo que la realidad de esta carrera es que debes tener en cuenta al público y lo que crees que resonará, pero no puedes guiar tu carrera según las opiniones de los demás”.

Sobre su enfoque profesional, explicó: “Quiero una carrera versátil y multidimensional, donde pueda divertirme en todos estos géneros diferentes, jugar en distintos terrenos y mantener a la gente—y a mí mismo—en vilo. Eso es lo que me entusiasma de este trabajo y de la posición en la que estoy ahora”.

Su pasión por el fútbol americano universitario se refleja en su participación en la comedia Chad Powers, desarrollada junto a Eli y Peyton Manning y Michael Waldron. “Cualquiera que me conozca sabe que estoy obsesionado con el fútbol universitario, así que ha sido increíble”, comentó. Además, añadió: “Ver la respuesta del público, lo mucho que se divierten y lo loco que se vuelve hacia el final de la primera temporada, ha sido alucinante”.

La pasión de Glen Powell por el fútbol americano universitario se refleja en la serie "Chad Powers", desarrollada junto a Eli y Peyton Manning (IMDb/Disney)

Anécdotas personales y estilo

El sentido del humor y la autenticidad también se manifiestan en detalles cotidianos y anécdotas de rodaje. Sobre su caracterización en Chad Powers, reveló: “Es una peluca. Como Chad, llevo una peluca completa, prótesis, casco, hombreras, todo”.

A su vez, el nivel de producción fue evidente hasta en pequeños momentos. “Debo decir que las mechas rubias de Russ Holliday fueron un éxito. Allie, quien se encargó del peinado, dijo: ‘Vamos a traer de vuelta las mechas rubias’. No sé si eso es bueno. No necesitamos que regresen todas las personalidades de las mechas rubias”, relató con humor.

En cuanto a su estilo personal, defendió la camiseta blanca como prenda versátil: “Una camiseta blanca es uno de esos básicos que se adapta a cualquier color y estilo. Depende también de la marca; no todos lucen igual de bien con la misma camiseta blanca. Pero en general, puede ser formal o informal. Es un look muy versátil”.

Recuerda con humor una escena de “Twisters”: “Cuando estaba en ‘Twisters’ con la camiseta blanca bajo la lluvia, no entendía por qué no me dejaban usar la chaqueta. Solo me mandaron con la camiseta. Luego ves todos los GIFs y dices: ‘Vale, ya lo entiendo’”.

Glen Powell valoró la camiseta blanca como una prenda versátil y compartió detalles de su experiencia en el set de "Twisters" (Universal Pictures)

Preparación para futuros proyectos

Mirando hacia adelante, se muestra entusiasmado y expectante ante los nuevos desafíos, en especial su próxima colaboración con Judd Apatow. “Ahora mismo estoy volcando toda mi energía en The Running Man, y después me prepararé para una película con Judd Apatow que tendrá un estilo totalmente diferente”, adelantó.

Con respecto a esa próxima película, también detalló: “Judd y yo la escribimos juntos, y es un mundo y una estética muy interesantes. Interpretaré a una estrella de la música country, y será muy divertido. Está completamente fuera de mi zona de confort”.

El actor se prepara para un nuevo reto junto a Judd Apatow, donde interpretará un papel fuera de su zona de confort (REUTERS)

El actor reconoció que los proyectos que más le atraen son precisamente aquellos que le generan cierta inquietud, dado que representan una oportunidad de crecimiento y superación. Así, Glen Powell se adentra en esta nueva etapa con una mezcla de emoción y respeto por lo desconocido, convencido de que los mayores retos son los más motivantes.