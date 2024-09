Judd Apatow y Steven Spielberg harán equipo para la película de Coca-Cola contra Pepsi

Judd Apatow y Steven Spielberg trabajarán juntos en la película de Coca-Cola contra Pepsi

La película de Coca-Cola contra Pepsi acaba de incorporar a dos grandes talentos a su equipo. De acuerdo con un reciente informe, Judd Apatow y Steven Spielberg se han unido oficialmente al proyecto de Sony Pictures provisionalmente titulado Cola Wars. Apatow es quien estaría al frente de la dirección de la película inspirada en eventos reales, mientras que el cineasta ganador del Oscar se encargará de su producción a través de su compañía, Amblin Entertainment.

La película seguirá la historia de Pepsi en su intento por destronar a Coca-Cola como el refresco más vendido del mundo. Actualmente, Jason Shuman y Ben Queen, están a cargo de la escritura del libreto. Shuman es cocreador de la serie Acapulco y también fue guionista de Cars 2 y Cars 3 para Pixar.

Para Apatow, esta será su nueva película desde La burbuja (The Bubble, 2022), la comedia de Netflix con Karen Gillan y Pedro Pascal. El director, productor y guionista es también conocido por su trabajo en Virgen a los 40 (The 40 Year Old Virgin, 2005) y Ligeramente embarazada (Knocked Up, 2007). En las últimas décadas, Apatow se ha destacado especialmente dentro de la comedia, con un estilo que mezcla humor irreverente con temas relacionados con la madurez y las relaciones.

En cuanto a Steven Spielberg, el proyecto será otro más en su haber mientras sigue trabajando en una misteriosa película sobre ovnis (todavía sin título). Se dice que el director de Jurassic Park (1993) está desarrollando ese proyecto junto a su viejo colaborador y guionista David Koepp, con un estreno previsto para mayo de 2026. El trabajo anterior del director fue The Fabelmans (2022), una película escrita y dirigida por él mismo que narraba una versión ficticia de su adolescencia y primeros años como cineasta.

La película de Coca-Cola contra Pepsi continúa en desarrollo y todavía no cuenta con un reparto ni fecha de lanzamiento estimada por parte de Sony Pictures.