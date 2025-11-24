De Winterfell al romance incómodo: Kit Harington y Sophie Turner rompen esquemas en The Dreadful

Kit Harington revela la incomodidad de besar a Sophie Turner en The Dreadful tras años de interpretar hermanos en Game of Thrones (REUTERS/Henry Nicholls)

Kit Harington sorprendió al revelar lo incómodo que resultó besar a Sophie Turner durante el rodaje de The Dreadful, una película que marcó el reencuentro profesional de los exprotagonistas de Game of Thrones.

Tras interpretar a Jon Snow y Sansa Stark durante casi diez años, el paso de una relación fraternal en la pantalla a un vínculo romántico representó un desafío inesperado para ambos actores.

Una dinámica transformada en el set

En declaraciones a medios internacionales, Harington aseguró que fue Turner quien inicialmente le propuso integrar el elenco de The Dreadful, aunque ella no percibió de inmediato el matiz romántico que él advirtió. “Me envió el guion y no vio lo mismo que yo”, explicó.

El reencuentro profesional de Kit Harington y Sophie Turner en The Dreadful desafía la dinámica fraternal que compartieron en la exitosa serie de HBO (Créditos: HBO Max)

Según su testimonio, al leer la historia notó de inmediato la tensión amorosa entre los personajes, lo que generó un fuerte contraste con la dinámica que habían compartido en la popular serie de HBO.

Ambos coincidieron en que el rodaje fue fuente de momentos tan incómodos como divertidos. Entre las situaciones que hicieron más peculiar la experiencia, la diferencia de altura fue motivo de bromas y obstáculos logísticos.

Harington relató que en las escenas de beso debió subirse a una caja para igualar la estatura de Turner: “Fue un poco embarazoso, porque ella es casi treinta centímetros más alta que yo. Pero, aparte de eso, mi dignidad quedó bastante intacta”.

La perspectiva de Sophie Turner

Sophie Turner admite el reto personal y profesional de interpretar una relación romántica con Kit Harington en la nueva película (Captura de video)

Desde el inicio, la experiencia tampoco fue fácil para Turner. Invitada al programa “Late Night With Seth Meyers”, compartió su versión del proceso y el momento en que envió el guion a Harington.

La respuesta de este fue inmediata: “Sí, me encantaría, pero esto va a resultar realmente raro, Soph”. Turner admitió que en un principio no entendió del todo el motivo de la advertencia, pero la situación cambió al revisar el guion en profundidad.

Al leer en detalle, la actriz se topó con múltiples referencias a escenas de besos y de contenido sexual, elemento que la hizo reflexionar sobre el desafío personal y profesional al interpretar a la pareja de alguien a quien había considerado durante años como un hermano.

El primer día de filmación de las escenas románticas resultó especialmente complejo. Según relató, ambos acabaron riendo para intentar disimular el profundo nerviosismo y terminaron la jornada con sensación de alivio una vez superada la barrera inicial.

Sinopsis y detalles de la producción

La diferencia de altura entre Kit Harington y Sophie Turner genera anécdotas y desafíos logísticos durante el rodaje de escenas románticas (REUTERS/Mario Anzuoni)

The Dreadful, escrita y dirigida por Natasha Kermani, sitúa su acción en el siglo XV. La historia se centra en Anne (Turner) y su suegra Morwen, que viven alejadas del resto de la sociedad. La llegada de un hombre del pasado de Anne —interpretado por Harington— desata un conflicto que cambia sus vidas. El reparto se completa con Marcia Gay Harden, Laurence O’Fuarain y Jonathan Howard.

El rodaje tuvo lugar en otoño de 2024 y constituyó el primer encuentro profesional de los actores tras la finalización de Game of Thrones en 2019.

Las jornadas en el set estuvieron marcadas tanto por la complicidad como por el humor necesario para superar la tensión derivada del cambio de rol entre ambos. La anécdota del “apple box”, donde Harington tuvo que subirse a una caja para grabar las escenas de beso, se convirtió en uno de los momentos más recordados por el equipo.

Expectativa y reacciones en la industria

El rodaje de The Dreadful marca el primer proyecto conjunto de Harington y Turner tras el final de Game of Thrones en 2019 (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de estreno de la película, aunque la expectativa crece entre los seguidores de ambos intérpretes y del universo de HBO.

Medios especializados como Variety resaltan no solo la dificultad de las escenas compartidas, sino la oportunidad que supuso para Harington y Turner de reencontrarse profesionalmente y redescubrir la amistad consolidada durante años de trabajo conjunto.

Ambos intérpretes han declarado que, pese a la incomodidad inicial, el profesionalismo prevaleció y la experiencia fortaleció su vínculo. La transformación de la relación actoral, así como el desafío de asumir un papel contrario al que los había unido en el pasado, proporcionaron al rodaje de The Dreadful una impronta única dentro de sus trayectorias.

Reflexiones sobre una colaboración inédita

La colaboración entre Kit Harington y Sophie Turner en The Dreadful demuestra la versatilidad y profesionalismo de ambos actores en nuevos desafíos (REUTERS/Kyle Grillot/File Photo)

El paso de compartir una relación de hermanos a representar una pareja supuso para ambos actores un reto tan impactante como enriquecedor.

Harington, con su característico humor, subrayó la paradoja de “tener que besar a tu ‘hermana’”, mientras que Turner admitió que jamás pensó que el reencuentro con quien fuera su compañero y confidente en uno de los fenómenos televisivos de la década se daría en circunstancias tan peculiares.

Ambos demostraron que la capacidad de adaptación y la confianza construida a lo largo de los años pueden atravesar cualquier obstáculo, incluso los que plantea la ficción. Para los seguidores de Game of Thrones y los amantes del cine, The Dreadful promete ser un nuevo capítulo en la ya rica colaboración entre Kit Harington y Sophie Turner, esta vez bajo una luz completamente diferente y con resultados tan imprevisibles como fascinantes.