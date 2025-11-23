Entretenimiento

Rebel Wilson habló sobre la demanda en su contra y el escándalo en el set de ‘The Deb’

La actriz afirmó que solo cumplió con su deber al reportar una queja de acoso, mientras Charlotte MacInnes niega categóricamente los hechos

Rebel Wilson se sinceró sobre la batalla legal que se desató en su contra en la filmación de "The Deb". (REUTERS/Mike Blake)

Rebel Wilson vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras hablar nuevamente sobre la controversia que envuelve su debut como directora, The Deb, y sobre la demanda que la actriz principal del filme, Charlotte MacInnes, presentó en su contra luego de que Wilson afirmara que la joven intérprete había sido víctima de acoso sexual durante la producción.

En una entrevista emitida por 60 Minutes Australia, la actriz de 45 años relató su versión de los hechos y defendió sus decisiones frente a lo que describe como un “patrón de represalias” en su contra.

La disputa legal comenzó en julio de 2024, cuando Rebel acusó públicamente a los productores Amanda Ghost, Gregor Cameron y Vince Holden de intentar impedir el estreno mundial de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto y de haber incurrido en “mal comportamiento” en el set.

Rebel Wilson demandó a los productores de "The Deb" por supuestamente retrasar el estreno del filme. (REUTERS/ Mario Anzuoni)

La respuesta fue inmediata, pues los productores presentaron una demanda por difamación, dando paso a un intercambio legal cada vez más tenso. En octubre, los abogados de Rebel Wilson contraatacaron con una contrademanda que acusaba a los productores de “conductas ilícitas”, incluyendo intimidación, robo y, en el caso de Ghost, acoso sexual hacia la protagonista del filme.

La actriz señalada en esa acusación, Charlotte MacInnes, negó categóricamente los señalamientos en una declaración presentada en agosto. Allí calificó las afirmaciones de Wilson como “completamente falsas y absurdas”.

Sin embargo, Rebel insistió en 60 Minutes Australia en que la joven sí le había expresado incomodidad tras un episodio ocurrido durante el rodaje: un supuesto incidente en el que Amanda Ghost, tras una reacción médica al agua fría, habría pedido a MacInnes que se metiera con ella en agua caliente para regular su temperatura.

Rebel Wilson aseveró que Charlotte MacInnes le detalló el acoso sexual que vivió durante el rodaje. (Instagram/Charlotte MacInnes)

“Ella vino a mí y me dijo: ‘Amanda Ghost me pidió bañarme y ducharme con ella, y me hizo sentir muy incómoda’”, afirmó.

Ante la insistencia de la periodista Tara Brown para aclarar si no tenía “ninguna duda” de que Charlotte usó esas palabras, la artista respondió con firmeza: “Cien por ciento. Es un desperdicio ridículo del sistema legal australiano. Actué con responsabilidad ética y moral. Eso es lo que cualquier director debería hacer”, afirmó.

El programa también presentó supuestos mensajes entre Rebel Wilson y la productora en los que la actriz habría dicho que habló con su protagonista y que la joven aseguró estar “muy bien”.

Para Rebel, esos textos no contradicen su postura: “Estaba intentando mantener una comunicación profesional con la productora, que era la vía para el financiamiento del filme. Pero al mismo tiempo me sentía muy incómoda”, explicó.

Rebel Wilson comentó que en un principio intentó ser cortés con Amanda Ghost. (REUTERS/Mike Blake)

La estrella de Hollywood añadió que no considera creíble la versión sobre la supuesta emergencia médica que habría motivado el contacto físico entre Amanda Ghost y Charlotte MacInnes.

“No creo que nadie en su sano juicio piense que fue necesario el calor corporal de una actriz para salvarle la vida. No es creíble”, expresó.

La protagonista de Pitch Perfect también describió un ambiente laboral hostil durante la producción. Afirmó que hubo “un montón de cosas” que empezaron a salir mal, incluyendo un episodio en el que ella y productores locales habrían sido “encerrados en una habitación” y presionados para firmar documentos. “Dije: ‘¿Qué es esto? Esto es como la KGB’”, recordó.

Rebel Wilson admitió que hubo un ambiente hostil durante las grabaciones de "The Deb". (REUTERS/ Mario Anzuoni)

Charlotte MacInnes, por su parte, ha sostenido a través de su equipo legal que nunca fue víctima de acoso y que Wilson ha difundido acusaciones falsas, incluso sugiriendo que la actriz cambió su historia a cambio de oportunidades profesionales, algo que MacInnes también niega.

La tensión continúa elevándose a medida que The Deb, un musical filmado en Australia, se prepara para su estreno en Australia y Nueva Zelanda el 15 de enero de 2026, aunque aún no tiene fecha para su lanzamiento mundial.

