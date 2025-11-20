“Es un proceso exigente, pero lo que imaginé cobra vida hoy”, afirma Michael B. Jordan sobre su proyecto más ambicioso en Hollywood

Michael B. Jordan dirige y protagoniza la nueva versión de "El caso Thomas Crown", su mayor desafío profesional hasta la fecha (REUTERS/Mario Anzuoni)

Michael B. Jordan tomó una decisión clave en su recorrido por Hollywood. Según reveló en una entrevista exclusiva con Vanity Fair, el actor y director hace lo propio una nueva versión de El caso Thomas Crown para Amazon MGM Studios, un proyecto que gestó durante más de diez años y que marca el mayor desafío de su carrera hasta ahora.

El rodaje se realizará en Italia y tiene previsto concluir antes de Acción de Gracias de 2025. Para Jordan, este filme significa un punto de inflexión en su evolución profesional. “Es un proceso exigente, pero lo que imaginé cobra vida hoy”, afirmó el actor.

El compromiso con esta producción tiene raíces profundas. Jordan explicó a Vanity Fair que la película original de los 90, protagonizada por Pierce Brosnan, fue una de sus favoritas durante la infancia y lo inspiró a soñar con reinterpretarla.

Jordan destacó la importancia de la constancia y la autenticidad en Hollywood, inspirado por referentes como Denzel Washington y Leonardo DiCaprio

“Es un proceso exigente, pero momentos que imaginé en mi cabeza durante una década ahora cobran vida con un elenco del que estoy extremadamente satisfecho y realmente orgulloso”, afirmó. Plasmar una visión personal en la gran pantalla representa la culminación de años de perseverancia y aprendizaje.

Influencias y alianzas: la huella de Ryan Coogler

El tránsito de Jordan de la actuación a la dirección se consolidó junto a Ryan Coogler, a quien valora como aliado clave y fuente de inspiración. Formaron una de las colaboraciones más sólidas de la industria cinematográfica actual, con títulos como “Fruitvale Station”, la saga “Creed” y “Black Panther”.

Jordan subrayó en Vanity Fair la compenetración que mantiene con Coogler: “Siempre estamos en perfecta sintonía y entendemos cuál es la visión compartida del éxito”.

La cultura pop y el anime, especialmente Dragon Ball Z y Naruto: Shippuden, influyen en la creatividad y el trabajo de Michael B. Jordan (REUTERS/Maja Smiejkowska)

A pesar de sus éxitos, reconoció que debieron vencer escepticismos ajenos: “Siempre fue una lucha cuesta arriba demostrar ciertas cosas, aunque nunca intentamos probar nada. Siempre quisimos centrarnos en el trabajo y dejar que hablara por sí mismo”.

La experiencia de dirigir “Creed III” permitió a Jordan aportar una mirada extra en el rodaje de Pecadores, su más reciente colaboración con Coogler.

Relató cómo su atención al detalle permitió diferenciar a los gemelos que interpretó en pantalla utilizando algo tan sencillo como el tamaño de los zapatos: “Como Smoke, usaba el par más grande; Smoke era muy centrado y no se movía mucho. Stack era más aventurero y curioso, siempre cambiaba de actividad, más ligero de pies”.

Constancia, autenticidad y referentes de la industria

La colaboración entre Michael B. Jordan y Ryan Coogler se consolida como una de las más influyentes de la industria cinematográfica actual (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la charla con Vanity Fair, Jordan reflexionó sobre la importancia de la constancia y la autenticidad en una industria cambiante. “Hay un nivel de consistencia que debes tener. Las carreras más sólidas son aquellas que tienen una base fuerte y se forjaron con el tiempo”, señaló, evocando la influencia de referentes como Denzel Washington, Chadwick Boseman, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio.

Nacido en 1987, Jordan se considera un puente entre dos generaciones: “Sé lo que era vivir sin redes sociales, pero también entiendo el impacto que tienen hoy”.

Aunque evita plataformas como Snapchat o TikTok, busca una presencia genuina para sus seguidores: “Ese es el equilibrio que siempre intento encontrar, ser realmente yo. No intento actuar en todos los aspectos de mi vida. Ese es el trabajo diario”.

Influencia de la cultura pop y el anime

La experiencia de dirigir Creed III permitió a Jordan perfeccionar su atención al detalle y enriquecer sus proyectos posteriores (Eli Ade/MGM via AP)

La cultura pop y el anime dejaron una huella profunda en la vida y obra de Michael B. Jordan. Sus series favoritas, como Dragon Ball Z y Naruto: Shippuden, inspiraron incluso su trabajo en “Creed III”.

“A estas alturas, siento que todos deberían saber que soy un completo fanático de la animación. Tuvo un gran impacto en mi infancia y en mi vida actual”, aseguró.

Raíces, familia y la importancia del origen

A pesar de su agenda internacional, Jordan mantiene un contacto estrecho con su círculo íntimo utilizando chats grupales, a los que considera vitales para conservar sus raíces.

El actor mantiene un fuerte vínculo con sus raíces en Newark, Nueva Jersey, a través de chats grupales y recuerdos familiares (Instagram/michaelbjordan)

“Siempre es bueno volver a un chat grupal y ponerse al día con lo que se dijo. Te das cuenta de que fuiste tema de conversación durante dos días y que te estuvieron tomando el pelo”, explicó entre risas. Para Jordan, estos intercambios le permiten mantenerse unido a su gente en Nueva Jersey y en otros destinos, incluso durante sus rodajes en el extranjero.

El vínculo con Newark, su ciudad natal, sigue impulsando muchas de sus decisiones. Jordan recordó con añoranza su restaurante favorito, Cluck-U Chicken, y cómo los recuerdos de su infancia en Nueva Jersey lo acompañan en cada etapa. “Desde alguien que siempre está viajando o en algún set fuera del país, es una buena manera de conectar con mi gente de casa, de Jersey, de todas partes”, compartió con Vanity Fair.

Expectativas y regreso a las raíces

De cara a lo que viene tras la filmación de El caso Thomas Crown, Michael B. Jordan expresa entusiasmo por el futuro.

Michael B. Jordan expresa su deseo de regresar a la Costa Este tras la filmación, reafirmando la importancia de sus orígenes y afectos familiares (REUTERS/Allison Dinner)

Más allá de la consagración profesional, su mayor anhelo es volver a la Costa Este y reencontrarse con los sabores y afectos de la infancia. Así, Jordan reafirma que, por muy lejos que lo lleve Hollywood, siempre conserva el camino de regreso a sus raíces.