De error a furor: cómo la imagen de un personaje clave de “The Office” se volvió viral en cinco continentes

Un descuido digital llevó el rostro de B.J. Novak a copar envases, publicidades y tiendas de todo el mundo, sin que intervenga o reclame derechos, pese a convertirse en un fenómeno global

La imagen de B.J. Novak,
La imagen de B.J. Novak, reconocible por su papel en “The Office”, aparece en diversos productos (foto: NBC)

La imagen de B.J. Novak, reconocido por su papel como Ryan Howard en “The Office”, se ha vuelto un fenómeno inesperado en el mundo del marketing. Su rostro aparece en productos tan diversos como pintura facial de Uruguay, colonia en Suecia, ponchos para la lluvia en Europa y maquinillas de afeitar en China.

Todo, como resultado de un insólito error: una fotografía suya fue subida por accidente a un sitio de dominio público, lo que permitió a fabricantes de todo el mundo utilizarla libremente.

De la ficción al estante

“The Office” fue, sin dudas, una serie que logró marcar a toda una generación de espectadores. Entre sus actores, B.J. Novak alcanzó fama internacional encarnando a Ryan Howard, un empleado que comienza como pasante en la ficticia papelera Dunder Mifflin. El personaje, recordado por sus caídas y ascensos en la compañía, forma parte del imaginario colectivo de la televisión moderna.

Perfumes, protectores de lluvia y
Perfumes, protectores de lluvia y maquinillas de afeitar llevan el rostro del actor (foto: Instagram/@bjnovak)

Sin embargo, en los últimos años, la cara de Novak pasó de la pantalla a los escaparates internacionales. Según relata el propio actor, el fenómeno se originó de una forma tan inesperada como simple: “Hace años, alguien colocó por error una imagen mía en un sitio de dominio público, y ahora aparentemente estoy en productos de todo el mundo”, explicó a través de sus redes sociales.

Entre esos productos se encuentran pinturas faciales con la bandera de Uruguay, protectores contra la lluvia en Los Ángeles y una colonia en Suecia cuyo envase muestra la particular mirada del actor.

Este error fue suficiente para que decenas de marcas eligieran su rostro desde bancos de imágenes sin restricciones, generando así una ola de presencia publicitaria totalmente involuntaria, de acuerdo con lo señalado por medios como Entertainment Weekly y BuzzFeed. A partir de entonces, la foto, con la distintiva camisa negra y cabello despeinado de Novak, pasó a ser un símbolo global.

Inspirado en la cultura pop
Inspirado en la cultura pop y los bancos de fotos, el caso se sumó a la colección de anécdotas de celebridades inadvertidas que triunfan en la viralidad sin buscarlo

“Me parece demasiado divertido como para hacer algo al respecto”

Las empresas utilizaron la imagen sin pedir permiso, en parte porque una fotografía que circula en dominio público se puede aplicar sin restricciones legales evidentes mientras no existan reclamaciones. “Eso podría significar que la imagen, con su pelo alborotado y su camisa negra de cuello, se puede usar libremente sin permiso. Independientemente de las implicaciones legales, muchas empresas la han estado usando durante años”, detalló The New York Times.

Sin embargo, lejos de indignarse o plantear demandas, B.J. Novak decidió tomarse la situación con humor. “Esto me parece demasiado divertido como para hacer algo al respecto”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, donde colecciona las imágenes de los distintos productos en los que aparece bajo el rótulo irónico de “modelaje”. En una de sus publicaciones bromeó: “Me siento bendecido de anunciar el lanzamiento de mi fragancia, ya disponible en unos grandes almacenes suecos”.

La anécdota recuerda un episodio de la serie, donde el personaje de Ryan vende pesto y salsa casera usando sin consentimiento las imágenes de sus compañeros de trabajo como etiquetas, una irónica coincidencia que los fanáticos no tardaron en señalar.

En Uruguay, se promocionaron pinturas
En Uruguay, se promocionaron pinturas faciales con el rostro de Novak (foto: Instagram/@bjnovak)

Un icono accidental y un caso singular en el mundo de las imágenes de stock

Novak no es el único en haber vivido las extrañas consecuencias de acceder a la fama a través de fotografías de archivo. El actor Simu Liu, también bromeó en su cuenta de X (ex-Twitter) sobre cómo su sesión para un banco de imágenes lo persiguió durante años. Imágenes icónicas de stock como las de “Hide The Pain Harold” han circulado en todo el mundo por caminos similares.

No obstante, el caso de Novak destaca por la dimensión global alcanzada y el contraste con su rol en la cultura pop. “En realidad, se trata de que su rostro o imagen esté asociado con un producto en particular, porque están utilizando su imagen para atraer clientes y, básicamente, ganar dinero”, explicó el abogado Marc Misthal a The New York Times.

La legislación en Estados Unidos ofrece cierto margen de maniobra para reclamar el uso de la imagen con fines comerciales, incluso cuando la foto fue publicada como de dominio público. Sin embargo, no hay evidencias hasta el momento de que Novak haya iniciado cualquier procedimiento legal ni que planee hacerlo.

El actor se volvió un
El actor se volvió un inesperado símbolo del marketing mundial tras circular su foto por bancos de imágenes libres, un fenómeno que ni él mismo pensaba reclamar ni detener. (Créditos: EFE/Mitchell Haaseth/NBC Universal)

El rostro que une mercados y culturas

A pesar de la sorpresa de los consumidores que reconocen al popular Ryan Howard en productos cotidianos, la historia de B.J. Novak pone en evidencia cómo un simple descuido digital puede transformar a cualquier persona en portada publicitaria mundial.

La notoriedad alcanzada por el actor excede los límites de la televisión, consolidándolo, aunque involuntariamente, como un fenómeno del siglo XXI en la era de la viralidad.

Mientras la imagen de Novak sigue apareciendo en envases y catálogos —desde una simple colonia sueca hasta pintura facial para fiestas uruguayas—, el propio actor celebra el giro insólito de su trayectoria mediática. La anécdota, lejos de generarle enojo, se suma al universo de curiosidades que acompañan a The Office, transformando un error en un capítulo más de la influencia cultural del programa.

