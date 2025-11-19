Shaquille O’Neal ya no quiere ser “Shaq”: el exNBA sueña con una vida simple lejos de los flashes

Shaquille O’Neal expresó su deseo de una vida tranquila y alejada de la fama tras años de éxito en la NBA (YouTube: Literally! with Rob Lowe)

Shaquille O’Neal expuso su anhelo de una existencia alejada del ruido mediático durante una entrevista con Rob Lowe en el pódcast Literally! with Rob Lowe en YouTube, donde habló sobre su batalla contra la apnea del sueño, reflexionó sobre el equilibrio personal y repasó episodios de su carrera.

“Quiero una vida simple”, confesó O’Neal al describir su semana ideal, sorprendiendo con detalles íntimos sobre su búsqueda de bienestar y su visión sobre la fama, mientras abordó cuestiones de salud y controversias que afectan hoy al baloncesto profesional.

En esa charla, O’Neal contó que, de tener la opción, elegiría pasar dos semanas en Mónaco junto al príncipe Alberto, aislado del bullicio y las obligaciones. “Eso es lo que haría”, afirmó, mostrando que sus prioridades cambiaron con el tiempo.

El exjugador reveló su lucha contra la apnea del sueño y recomienda chequeos médicos para detectar la enfermedad (Europa Press)

Su verdadero deseo es disfrutar la tranquilidad, navegar en un bote pequeño y contemplar el paisaje, lejos de los excesos y la atención mediática. Esta imagen contrasta con la faceta pública de Shaq, que durante años fue símbolo de carisma y espectáculo dentro y fuera de la cancha.

El exjugador profundizó en su transformación personal, admitiendo que la fama y el éxito no garantizan satisfacción. “Cuando era joven, solo pensaba en ser una superestrella, pero ahora valoro la tranquilidad y la vida simple”, explicó en la conversación recogida por Literally! with Rob Lowe.

Tras alcanzar la cima en la NBA e incursionar en negocios y medios, aprendió a priorizar su bienestar y el equilibrio personal. Actualmente, reparte su tiempo entre Atlanta, Miami, Las Vegas y Dallas, aunque reconoce que los compromisos empresariales dominan sus jornadas. De todos modos, procura no comenzar sus actividades laborales antes del mediodía y busca momentos para el descanso.

Apuestas deportivas y polémicas en la NBA

O’Neal compartió su visión sobre el equilibrio personal y la importancia de priorizar el bienestar sobre la fama (Matt A. Brown/Icon Sportswire via AP Images)

El pódcast también abordó la actualidad de la NBA, en especial las controversias relacionadas con las apuestas deportivas. O’Neal fue categórico al rechazar cualquier conducta que amenace la integridad del deporte o la reputación personal: “No haría nada que pusiera en riesgo mi nombre o el de mi familia por una apuesta”, sostuvo en la entrevista.

Recordó que la liga capacitaba a los jugadores sobre los riesgos y consecuencias legales de las apuestas y se mostró crítico ante quienes arriesgan carreras millonarias por la emoción de un parlay. La responsabilidad y el ejemplo deben prevalecer sobre la tentación del juego, opinó.

Apnea del sueño y salud personal

En el ámbito de la salud, el exjugador compartió su experiencia con la apnea obstructiva del sueño, diagnosticada en 2011. “Fui diagnosticado con apnea obstructiva del sueño en 2011 y animo a todos a hacerse chequeos médicos”, contó en el pódcast de YouTube.

Shaquille O’Neal criticó las apuestas deportivas y defendió la integridad y reputación en el baloncesto profesional (REUTERS/Sam Mircovich)

Detalló que la afección, que padecen más de 24 millones de personas, puede pasar inadvertida incluso en quienes aparentan buena salud. Narró episodios de ahogo nocturno y fatiga persistente y alentó a la audiencia a consultar a un médico ante cualquier signo. “A veces creemos que somos superhumanos y no necesitamos ver a un doctor, pero es fundamental hacerse revisar”, advirtió.

Cambios en la NBA y legado personal

La conversación con Rob Lowe permitió a O’Neal recordar anécdotas de su carrera y analizar los cambios del baloncesto profesional. Rememoró la dureza física de su época, cuando los pivotes dominaban la zona pintada y los partidos se jugaban con intensidad.

“Recibí mucho dolor, pero también intentaba devolverlo”, admitió al evocar los duelos en Nueva York, en tiempos en que los lanzamientos de tres puntos no eran centrales.

La búsqueda de equilibrio y autenticidad define el presente de Shaquille O’Neal, lejos del vértigo mediático

Según Shaq, el baloncesto actual es distinto, sin considerarlo mejor ni peor, y lamenta que la era de los grandes jugadores en la pintura haya finalizado. Además, criticó la tendencia a la “gestión de carga”, defendiendo la importancia de que los jugadores respondan al público que paga por verlos.

Sobre la fama y la autenticidad, O’Neal subrayó la relevancia de ser fiel a uno mismo. Contó que al iniciar su carrera como comentarista buscó mostrarse excesivamente profesional, hasta que sus superiores le pidieron que revelara su personalidad auténtica.

Desde entonces, el programa “Inside the NBA” recibió premios y fue elogiado por la camaradería entre sus integrantes. O’Neal atribuye parte de su actitud a la influencia de Rob Lowe, a quien conoció en sus primeros años en Los Ángeles y de quien aprendió la importancia de la amabilidad y la cercanía.

O’Neal destaca la importancia de la autenticidad y la amabilidad en su carrera como comentarista deportivo

Al finalizar la conversación en Literally! with Rob Lowe, O’Neal destacó que su mayor satisfacción proviene de ser valorado por la pasión y el esfuerzo dedicados a lo que ama. La búsqueda del equilibrio y la autenticidad define hoy el presente del exjugador, alejado del vértigo de la fama que lo acompañó durante décadas.