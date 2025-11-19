Entretenimiento

Renunció uno de los jurados de Miss Universo 2025 y puso en duda el proceso de selección: “No seré parte de esta farsa”

La salida de Omar Harfouch puso en la mira el proceso de selección de las finalistas del certamen de belleza, organizado este año en Tailandia

La controversia se desató tres días antes del evento internacional en Bangkok, donde participarán representantes de más de 130 países (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El compositor Omar Harfouch anunció su renuncia al jurado de Miss Universo tres días antes del certamen internacional previsto en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre.

La salida de uno de los ocho jueces oficiales quedó confirmada luego de que Harfouch hiciera pública una serie de cuestionamientos sobre el proceso de selección de las finalistas.

El músico denunció irregularidades que, a su juicio, comprometían la transparencia y la integridad del concurso.

El martes 18 de noviembre, recurrió a sus redes sociales para exponer los motivos de su decisión.

“Siento una profunda confusión y preocupación tras enterarme de que se formó un ‘jurado improvisado’ para elegir a 30 finalistas, de los 136 países participantes”, comunicó el pianista a través de sus historias de Instagram.

El compositor Omar Harfouch anunció su renuncia al jurado de Miss Universo a días del certamen por dudas sobre la transparencia del proceso (Instagram/@omarharfouch)

El exjuez detalló que ninguna de las ocho personas designadas oficialmente como jurado estuvo presente durante la conformación de ese comité.

Omar Harfouch aseguró haber conocido la existencia del grupo seleccionador gracias a publicaciones de redes sociales y afirmó que los resultados de dicha evaluación permanecían reservados.

“Los resultados de esta selección actualmente se mantienen en secreto”, escribió en una de sus publicaciones.

En un segundo mensaje, acusó que los miembros del nuevo jurado mantenían “potenciales conflictos de interés debido a relaciones personales con varias de las concursantes”, y cuestionó también la imparcialidad del encargado de recopilar y administrar los votos.

El pianista denunció que el jurado oficial no participó en la selección de las treinta candidatas que competirán en Bangkok (Instagram/@omarharfouch)

“El grupo está compuesto por individuos con un conflicto debido a vínculos personales con participantes, incluyendo a quien gestiona los resultados”, sostuvo el músico.

A raíz de sus inquietudes, Harfouch relató haber manifestado su desacuerdo ante los funcionarios de Miss Universo.

La organización divulgó poco después una lista con los nombres involucrados en la selección en la cuenta oficial del certamen en Instagram, sin detallar las funciones exactas de cada persona.

“Publicaron una lista con nombres asociados a la selección, pero no aclararon cuáles eran sus roles”, explicó el exjuez.

La lista a la que hace referencia el compositor correspondería al anuncio hecho el 17 de noviembre por la organización de Miss Universo en la que se presentó al comité llamado “Beyond the Crown Selection Committee” para la edición número 74 del certamen.

Tras expresar sus inquietudes, Harfouch comunicó que tampoco interpretará la música especialmente compuesta para el certamen en Tailandia (Instagram/@omarharfouch)

En esa publicación, difundida en la cuenta oficial de Instagram del certamen, no figuraba el nombre del compositor entre los participantes del grupo responsable del proceso.

La reacción de la organización no disipó las dudas del músico. “Después de mantener una conversación irrespetuosa con [el director ejecutivo de Miss Universo] Raul Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí retirar mi participación del jurado y no ser parte de esta farsa”, declaró en sus redes sociales.

Y agregó en referencia a la presentación musical que tenía preparada bajo el título “Performing for Peace”: “Tampoco tocaré la música compuesta para el evento”.

Miss Universo respondió oficialmente mediante un comunicado en Instagram el 18 de noviembre para “aclarar ciertas inexactitudes” relacionadas con el comité y el proceso de selección.

Harfouch aseguró que miembros del nuevo comité mantenían lazos personales con algunas concursantes y criticó posibles conflictos de interés (Instagram/@omarharfouch)

La organización negó que hubiera existido un jurado improvisado o que delegara la evaluación en grupos externos.

“La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha recibido autorización para evaluar delegadas ni seleccionar finalistas, y que todas las evaluaciones siguen los protocolos establecidos y supervisados de manera transparente por MUO”, expresó el comunicado.

La entidad organizadora además informó la aceptación de la retirada de Harfouch del panel, argumentando su “confusión expresada, la caracterización errónea del programa hecha en público y su declarada intención de no participar”.

A su vez, se le prohibió explícitamente el uso o referencia a cualquier marca registrada, logotipo o propiedad intelectual vinculada a Miss Universo en cualquier medio o formato.

Miss Universo negó una selección paralela de finalistas y ratificó que todo el proceso sigue protocolos supervisados, según su declaración oficial (REUTERS/Athit Perawongmetha)

La organización instó en su comunicado a que el público, los seguidores y los medios recurran únicamente a fuentes oficiales validadas por la Organización Miss Universo y continúen apoyando a las participantes que reflejan los valores del certamen.

