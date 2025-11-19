Hyun-bin y Son Ye-jin, la pareja más querida de los k-dramas, celebró un triunfo histórico en los Blue Dragon Awards

Ambas estrellas ganaron las categorías principales de Mejor actor y Mejor actriz en la prestigiosa gala dedicada al cine coreano. (Créditos: KBS2)

La 46.ª edición de los Blue Dragon Film Awards, considerada la ceremonia más prestigiosa del cine surcoreano, tuvo un elemento inolvidable este año: la presencia y el triunfo de Hyun-bin y Son Ye-jin.

La pareja, que inició su romance en el set del exitoso k-drama Crash Landing On You, protagonizó el momento más comentado de la gala al convertirse en el primer matrimonio en obtener simultáneamente los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz en la historia del evento.

La expectativa por ver sus interacciones fue enorme desde antes de que iniciara la ceremonia. Aunque ambos recorrieron la alfombra roja por separado, un gesto interpretado por algunos como una forma de mantener la atención en sus trabajos individuales, las cámaras captaron más tarde que se habían sentado juntos dentro del KBS Hall de Yeouido.

A partir de ese momento, cada plano de la transmisión que enfocaba al matrimonio generó un estallido de comentarios en redes, en especial porque esta era su primera aparición conjunta en una premiación desde que se casaron en 2022.

El matrimonio surcoreano se convierte en el centro de atención al hacer historia en la gala del cine coreano.(Captura: KBS2)

Como recuerdan los fans, la trayectoria de Hyun-bin y Son Ye-jin está marcada por un vínculo que parece escrito por un guionista de dramas románticos. Se conocieron fugazmente en 2004, cuando él asistió a la premiere de A Moment to Remember, protagonizada por una joven Son Ye-jin. No fue hasta 2017, en el rodaje de The Negotiation, que sus vidas volvieron a cruzarse.

Años después, en 2019, la química en pantalla de Crash Landing On You detonó rumores de un romance que finalmente confirmaron en 2021. En 2022 se casaron y, poco después, dieron la bienvenida a su primer hijo.

A pesar de su enorme popularidad internacional, ambos han sido siempre discretos sobre su vida privada, y aunque suelen mencionarse ocasionalmente en entrevistas, nunca habían coincidido como pareja en un escenario de premiación.

Hyun-bin y Son Ye-jin comparten un momento de orgullo mutuo mientras escuchan los aplausos del público. (Captura: KBS2)

Los premios de la pareja Bin-Jin

Hyun-bin fue galardonado con el premio a Mejor Actor por su trabajo en Harbin, un drama histórico que retrata al activista independentista Ahn Jung-geun.

Al recoger su trofeo, el actor agradeció al equipo del filme y dedicó unas palabras a “las innumerables personas que dedicaron su vida a proteger al país”.

El galán de Mi adorable Sam-soon enterneció al público cuando mencionó a su familia: “A mi esposa Ye-jin, que me da fuerza solo con existir, y nuestro hijo: los amo y les agradezco”.

Hyun-bin encarnó aun activista por la independencia de Corea en la película "Harbin" (IMBD)

La película también fue reconocida por su calidad técnica, con el premio a Mejor Cinematografía y Mejor Iluminación.

Son Ye-jin, por su parte, arrasó en la categoría de Mejor Actriz por No Other Choice, la propuesta del director Park Chan-wook (Oldboy) que también dominó los galardones principales del evento.

En su discurso, recordó con nostalgia el significado de esta gala en su carrera. “Recibí mi primer Blue Dragon a Mejor Actriz a los 27, y ahora, después de los 40, me lo entregan nuevamente. Siempre fue un sueño mío, y ahora se hizo realidad otra vez”.

Son Ye-jin encarna a la esposa del atribulado protagonista de "No Other Choice" (IMBD)

La artista mencionó que este filme era crucial para ella, pues había tomado una pausa de la actuación debido a su embarazo. El retorno a su pasión profesional resultó más que satisfactorio. Su interpretación de Choi Mi-ri, una mujer que sostiene a su familia en medio del desempleo de su esposo, fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica.

“Convertirme en madre cambió la forma en que veo el mundo. Quiero ser una buena adulta y también una buena actriz”, expresó en su discurso. “También quiero compartir esta alegría con los dos hombres que amo demasiado: Kim Tae-pyung (nombre real de Hyun-bin) y nuestro bebé Kim Woo-jin. Muchas gracias”.

No Other Choice se convirtió en la gran ganadora de la noche con victorias adicionales en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto.

Además de sus premios como actores, Hyun-bin y Son Ye-jin ganaron también en la categoría de popularidad, la única votada por el público. En esa sección compartieron trofeos con Park Jin-young y Lim Yoon-a.