Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Daniel Radcliffe contactó a Dominic McLaughlin para aconsejarlo. (Créditos: REUTERS. HBO)

Durante su visita a Good Morning America, Daniel Radcliffe reveló que envió una carta personal a Dominic McLaughlin, el niño de 11 años elegido para interpretar al nuevo Harry Potter en la serie de HBO basada en los libros de J.K Rowlig.

“No diría que nadie que vaya a interpretar a Harry tiene que ponerse en contacto conmigo. Pero conozco a varias personas que están trabajando en la producción, así que escribí a Dominic y le mandé una carta. Él me respondió con una nota muy dulce”, comentó.

Asimismo, el actor de 36 años, que no desea ser “un espectro en la vida de estos niños”, refiriéndose no solo a McLaughlin sino también a los jóvenes actores Alastair Stout, quien encarnará a Ron Weasley, y Arabella Stanton, la nueva Hermione Granger.

Daniel Radcliffe recordó el mensaje que le envió al pequeño protagonista, un gesto simple pero significativo: “Solo quería decirle: ‘Espero que tengas el mejor tiempo, incluso mejor del que yo tuve. Lo pasé increíble, pero deseo que tú lo disfrutes aún más’”.

Daniel Radcliffe envió sus consejos a Dominic McLaughlin por medio de una carta. (Créditos: Captura de video. AP)

Aunque Daniel Radcliffe ya había confirmado en mayo de 2024 que no participaría en la serie, dejó claro que seguirá el proyecto muy de cerca. “Estoy muy emocionado de verlo como espectador”, admitió.

Cabe recordar que HBO ya adelantó parte del elenco adulto, que incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

También contará con el regreso de Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick, en un guiño directo a los fans de la saga cinematográfica.

Por otra parte, Daniel Radcliffe confesó que al ver las imágenes del nuevo trío de Hogwarts sintió un impulso inmediato de protegerlos. “Solo quiero abrazarlos. Son tan pequeños. Es una locura pensar que yo estaba haciendo eso a esa edad”, señaló.

Daniel Radcliffe admitió que su instinto de protección se activo al ver al nuevo trío de oro de Harry Potter. (HBO Max)

En su comunicado de abril de 2023, Casey Bloys —presidente y CEO de HBO y Max— prometió una adaptación que ofrecerá “la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva”, sin borrar la huella de las películas que millones de espectadores conservan como referencia emocional.

Incluso, J.K. Rowling, ha confirmado públicamente su respaldo a la ambiciosa adaptación que prepara HBO.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la escritora británica expresó su entusiasmo por el proyecto y reveló que ha trabajado “estrechamente con los escritores extremadamente talentosos” de la serie, aunque no recibirá créditos de guion como ocurrió en las películas de Animales Fantásticos.

J.K. Rowling aseguró que los dos primeros episodios de la serie de "Harry Poter" son muy buenos. (X/J.K. Rowling)

“He leído los dos primeros episodios de la próxima serie de Harry Potter para HBO y son TAN, TAN, TAN BUENOS”, publicó, generando expectativa entre millones de fanáticos alrededor del mundo.

Cabe destacar que la serie, que comenzará producción este año con estreno previsto para 2027, busca adaptar cada uno de los siete libros de la saga original como una temporada individual, una estructura que permitirá desarrollar con más profundidad los personajes, tramas y matices que el formato cinematográfico no pudo abordar completamente.