Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Billy Bob Thorton se sinceró sobre su divorcio de Angelina Jolie. (Grosby)

Billy Bob Thornton habló sin rodeos sobre sus seis bodas y sobre la razón real detrás de su separación de Angelina Jolie durante una nueva entrevista con Rolling Stone, donde promocionó su serie Landman.

El actor, de 70 años, quien ha estado con su actual esposa Connie Angland por más de dos décadas, compartió que la estabilidad llegó tarde, pero llegó. Con Angland comparte a su hija Bella, de 21 años, además de ser padre de otros tres hijos de relaciones previas.

“Encontré el lugar correcto al que pertenezco. Las otras veces que me casé fueron como esas situaciones en las que has tomado un poco de más y alguien dice: ‘Deberíamos casarnos’. Y tú respondes, ‘Sí, está bien’. Siempre le digo a la gente: al menos lo intenté”, explicó.

Billy Bob Thornton aseveró que en el pasado se casó por impulso. (REUTERS/Etienne Laurent)

Pero entre esos intentos se encuentra una de las parejas más mediáticas del Hollywood de inicios de los 2000: su matrimonio con la estrella de Maléfica.

Cabe recordar que Billy Bob Thornton y Angelina Jolie estuvieron casados de 2000 a 2003, en una relación que se convirtió rápidamente en obsesión pública, desde las declaraciones fogosas hasta los icónicos collares con supuestas gotas de sangre.

Sin embargo, el matrimonio no duró para siempre y de acuerdo con el actor, la ruptura no se debió a infidelidades como dictan los rumores, sino a que ya no eran compatibles.

“Fue una de esas rupturas realmente civilizadas. Simplemente nos separamos porque nuestros estilos de vida eran muy diferentes”, afirmó.

Billy Bob Thornton aclaró que se divorció de Angelina Jolie simplemente porque llevaban vidas distintas. (The Grosby Group)

A pesar de la sombra mediática que los envolvió, el artista aseguró que la experiencia fue profundamente positiva. “Tuvimos un gran tiempo juntos. Esa fue una de las mejores épocas de mi vida. Ella y yo seguimos siendo muy, muy buenos amigos“, dijo.

Y añadió: “Cuando nos conocimos, yo era el más famoso. Pero cuando empezamos a salir, por alguna razón la gente y los medios estaban muy interesados en las parejas de celebridades. Era raro. No podíamos ir a ninguna parte. Lo intentábamos, pero cada cosa que decíamos se convertía en un titular”.

Mientras Thornton construía una vida más tranquila lejos del frenesí, Angelina Jolie también avanzaba y se convirtió en una de las figuras más influyentes del cine y la acción humanitaria.

Billy Bob Thornton llevaba una vida tranquila mientras Angelina Jolie apenas disfrutaba de su éxito en Hollywood. (The Grosby Group)

Tras su divorcio de del actor, Jolie estuvo casada con Jonny Lee Miller y, más tarde, con Brad Pitt, con quien compartió más de una década y seis hijos antes de su separación en 2016.

De hecho, la actriz, de 49 años, ha demostrado en repetidas ocasiones que mantiene relaciones cordiales con algunos de sus exparejas.

En febrero de 2025, durante un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Angelina habló con humor sobre Miller cuando el público mencionó Hackers (1995), la película donde se conocieron.

Angelina Jolie aseveró que lleva una buena relación con Jonny Lee Miller. (Gregory Pace/FilmMagic)

“Acabo de hablar con él. Tenemos una relación maravillosa. Él y yo tenemos hijos de la misma edad, y estoy muy feliz”, expresó la artista.