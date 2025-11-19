Austin Butler rompió el silencio sobre los rumores de romance con Emily Ratajkowski

Austin Butler se sinceró sobre su situación sentimental con Emily Ratajkowski.(Créditos: REUTERS)

Austin Butler decidió enfrentar de frente los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Emily Ratajkowski, después de que ambos fueran fotografiados compartiendo una cena en un restaurante de Nueva York.

El actor, de 34 años, abordó la especulación en una entrevista con Vanity Fair, donde dejó claro que la relación entre él y la modelo no es romántica.

“La verdad es que tengo muchos amigos, y somos amigos y cenamos, y somos amigos”, dijo, insistiendo en que se encuentra soltero.

Austin Butler afirmó que él y Emily Ratajkowski solo son amigos. (REUTERS)

Las imágenes, tomadas a inicios de septiembre, mostraban a Butler y Ratajkowski en el Waverly Inn, un local del West Village frecuentado por celebridades.

Según un testigo citado por Page Six, el actor tenía “su brazo alrededor de ella” y asentía con atención a todo lo que decía. Tanto el gesto como la cercanía avivaron de inmediato las conjeturas sobre un posible romance.

Sin embargo, para Austin Butler, aquella salida no fue más que una cena entre amigos, algo que —afirma— está aprendiendo a vivir sin preocuparse por la percepción pública.

De acuerdo con un informante consultado por el mismo medio, los dos no intentaron ocultarse durante aquella cena: ocuparon una gran cabina en el centro del restaurante, visibles para todos los presentes.

Emily Ratajkowsk y Austin Butler no intentaron esconderse mientras cenaban. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cuenta de celebridades Deuxmoi reportó que la pareja se mostró “muy risueña y linda”, mientras que un reporte de TMZ aseguró que no hubo muestras de afecto más allá de una animada conversación de dos horas.

Los rumores en torno a los actores comenzaron semanas antes, en agosto, cuando ambos coincidieron en la fiesta posterior al estreno neoyorquino de Caught Stealing, la nueva película del actor.

Su cercanía llamó la atención, aunque ninguna de las partes dio señales públicas de una relación.

Curiosamente, Austin Butler también fue vinculado recientemente con su coestrella Zoë Kravitz. El Daily Mail sugirió que entre ambos podía haber algo más que compañerismo, pero TMZ aclaró luego que la relación entre ellos era estrictamente amistosa.

Austin Butler y Zoë Kravitz fueron relacionados sentimentalmente, pero aclararon que solo son amigos. (FOTO / @tonicthecatactor)

Una fuente cercana aseguró que no había indicios de romance y que los actores simplemente habían desarrollado una buena relación laboral.

El último noviazgo confirmado de Butler fue con la modelo Kaia Gerber. La pareja, que había estado junta durante tres años, anunció su separación en enero.

Desde entonces, el actor ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida sentimental, lo que ha incrementado la curiosidad de los medios cada vez que se le ve acompañado.

Austin Butler ha mantenido su vida sentimental lejos del ojo público. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Emily Ratajkowski —también de 34 años— comparte un hijo de cuatro años, Sylvester, con su exesposo Sebastian Bear-McClard. En el ámbito romántico, la modelo fue vinculada por última vez al músico Shaboozey en agosto de 2024, aunque ninguno de los dos confirmó entonces una relación.

Cabe destacar que durante la entrevista, el protagonista de Elvis reconoció que el interés en su vida privada llegó a ser tan intenso que lo llevó a querer “esconderse”. Con el tiempo, sin embargo, su postura cambió.

“¿Voy a vivir una vida pequeña y restringida porque tengo miedo de lo que la gente va a decir o pensar?”, se preguntó, dejando claro que no está dispuesto a permitir que la presión externa controle su día a día.

Austin Butler afirmó que no permitirá qu la presión mediática lo afecte. REUTERS/Katie Collins

Asimismo, la estrella de Hollywood señala que, aunque comprende la fascinación del público por sus relaciones, prefiere mantenerse fiel a su propio bienestar.

A pesar de la insistencia mediática, Butler parece decidido a no permitir que la especulación lo limite. El actor continúa enfocado en su carrera, mientras se prepara para el lanzamiento de Caught Stealing.