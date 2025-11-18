Paris Hilton rompe el silencio sobre el intento de ser reclutarla para Jeffrey Epstein

Paris Hilton aclaró el rumor sobre que Ghislaine Maxwell quiso llevarla con Jeffrey Epstein. (Créditos: REUTERS. SDNY via ZUMA Press Wire)

Paris Hilton vuelve al centro de la conversación pública tras pronunciarse sobre un rumor que ha circulado desde la emisión del documental Surviving Jeffrey Epstein en 2020.

En la producción, el compositor Christopher Mason aseguró que Ghislaine Maxwell —condenada por colaborar con Epstein en una red de abuso sexual de menores— habría mostrado interés en reclutar a la entonces adolescente Hilton para el financiero, apenas un año después de que la heredera se graduara de la preparatoria.

El señalamiento se remonta a septiembre del año 2000, cuando la socialité, de 19 años, asistió al desfile de moda de Anand Jon en Nueva York.

Fotografías de ese evento la muestran conversando con Donald Trump —ahora presidente— y con la propia Maxwell. En aquel momento, la famosa recién había concluido sus estudios en el Convent of the Sacred Heart en Manhattan.

Ghislaine Maxwell intentó llevar a Paris Hilton con Jeffrey Epstein. (Richard Young/Shutterstock)

Aunque las imágenes confirman su encuentro, la empresaria, hoy de 44 años, insiste en que no recuerda haber conocido a la mano derecha de Epstein.

“No recuerdo haberla conocido jamás”, dijo en declaraciones al Times of London. Y añadió, resignada al foco mediático que arrastra su nombre: “Soy un nombre perfecto para el clickbait”.

Las afirmaciones del documental dieron fuerza a una versión inquietante. Según Mason, quien compuso una canción para el cumpleaños 40 de Jeffrey Epstein por encargo de Ghislaine Maxwell, escuchó de un tercero que ella tenía un interés “perverso” en reclutar a Paris Hilton.

En Surviving Jeffrey Epstein, el compositor relata que durante aquella visita a Nueva York, Maxwell estaba “rastreando” la ciudad en busca de “chicas más jóvenes para salir con Jeffrey”.

Ghislaine Maxwell se dedicaba a buscar mujeres jóvenes para reclutarlas. (Europa Press)

“En ese momento, parecía algo travieso”, añadió en la serie, al recordar el comportamiento de la socialité británica durante la década de los 2000.

Cuando Ghislaine supuestamente vio a Paris desde lejos en una fiesta —no está claro si se trataba del mismo desfile o de un evento posterior—, la reacción habría sido inmediata.

De acuerdo con el relato de Christopher Mason, su impresión fue que la joven sería “perfecta para Jeffrey”, y pidió a un conocido que la presentara.

Nada en los registros públicos indica que esa presentación haya ocurrido o que hubiese un acercamiento posterior, pero el testimonio del documentalista volvió a encender un interés mediático por reconstruir aquel episodio.

Paris Hilton negó haber conocido a Ghislaine Maxwell pese al supuesto interés de reclutarla. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Cabe recordar que Ghislaine Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años por ayudar a Jeffrey Epstein a captar, manipular y abusar de menores.

El magnate financiero, por su parte, enfrentó durante años acusaciones por agresiones sexuales ocurridas principalmente en su mansión de Palm Beach, donde su “cuarto de masajes” funcionaba como epicentro de su red de tráfico.

En 2008, Epstein evitó un juicio mayor tras declararse culpable de dos cargos de prostitución en Florida, lo que le permitió cumplir apenas 13 meses en la cárcel y un año bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, la investigación retomó fuerza en 2019, cuando fue detenido en Nueva York acusado de traficar a decenas de menores entre 2002 y 2005. Un mes más tarde, murió por suicidio en su celda tras negársele la libertad bajo fianza.

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 tras ser detenido por tráfico sexual. (Reuters)

Aunque, mientras Paris Hilton descarta haber tenido recuerdo alguno de Maxwell, el caso Epstein sigue generando repercusiones políticas y legales.

En las últimas semanas, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más de 20,000 páginas de documentos provenientes de la finca del financiero.

Entre ellos se incluyen correos electrónicos que sugieren que Donald Trump habría tenido un conocimiento más detallado de las actividades ilícitas de Epstein de lo que se pensaba previamente.

Supuestamente, Donald Trump tenía conocimiento sobre las actividades ilícitas de Jeffrey Epstein. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente reaccionó pidiendo a los republicanos votar a favor de divulgar por completo los llamados “archivos Epstein”, asegurando que el partido “no tiene nada que ocultar”.

De hecho, en su red Truth Social calificó los esfuerzos demócratas por mantener el tema en la agenda como un “engaño” destinado a distraer de los logros republicanos.