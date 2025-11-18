Paris Hilton habló sobre su infancia, traumas, abusos y el camino que la llevó a construir su imagen global

La empresaria y heredera Paris Hilton destaca su papel pionero en la industria de las influencers y la monetización de la fama (REUTERS)

El silencio rodea el vestíbulo de mármol en la mansión de Beverly Hills cuando Paris Hilton aparece, vestida con tacos rosas y un vestido de flores. La escena, descrita por The Times, da cuenta del aura de la celebridad y la simetría de su entorno: entre esqueletos rosas y telarañas decorativas, fotógrafos, maquilladores, empleados y su esposo, Carter Reum, circulan con destreza.

Hilton, de 44 años, saluda con voz suave y mirada firme. Entre risas, cuida cada aspecto de su imagen y las normas de su casa. “No le tengo miedo a muchas cosas en la vida, excepto a las arañas, las abejas y la muerte”, confesó al medio británico en un momento de vulnerabilidad.

La entrevista con The Times se desarrolló entre lujos y excentricidades, desde las cubiertas rosas para zapatos hasta una cancha de tenis a medida. Hilton, heredera del imperio fundado por Conrad Hilton, se reivindica como empresaria autosuficiente.

El foco actual de Paris Hilton y su esposo, Carter Reum, está puesto en la defensa de la infancia y en el desarrollo de un centro de bienestar que proyecta el rumbo de su vida futura (AP)

“Soy una mujer polifacética. Puedo dedicarme a todo lo que me apasiona”, sostiene, defendiendo su papel como pionera en la industria de las influencers y la monetización de la reputación. “No soy una rubia tonta. Simplemente soy muy buena fingiendo serlo”, aseguró, remarcando que su personaje público fue siempre un acto consciente.

Trayectoria profesional y legado en los medios

En la conversación, recorrió su trayectoria profesional, iniciada en la adolescencia como modelo y consolidada con el reality The Simple Life, donde, junto a Nicole Richie, satirizaba la vida de la alta sociedad. El programa fue una interpretación que la encasilló en un papel superficial, pero que le abrió puertas en el entretenimiento.

Más allá de la pantalla, alcanzó el éxito como cantante, DJ y empresaria, con una fortuna sustentada en líneas de perfumes, ropa, productos de belleza y alianzas con marcas internacionales.

Con una fortuna estimada en USD 300 millones en 2025, Paris Hilton consolidó un imperio construido sobre su marca personal, desde perfumes y líneas de belleza (REUTERS)

Su empresa, 11:11 Media, según sus palabras, alcanza una valuación de USD 1.000 millones. “Lo he conseguido todo por mi cuenta. Nadie me ha regalado nada en mi vida”, resaltó a The Times, tomando distancia de la imagen de heredera afortunada.

Familia, traumas y activismo

La relación de Hilton con su familia y los recuerdos de su infancia ocupan un espacio central en el relato. Bajo la estricta vigilancia de sus padres, Richard y Kathy Hilton, compartió colegio con personalidades como Nicole Richie y Macaulay Culkin.

Su madre era cercana a Michael Jackson, a quien Hilton considera “como un tío”. Sobre las denuncias contra el cantante, sostiene: “Nunca lo vi comportarse así con nadie. Simplemente sé quién ha sido para mí toda mi vida, y jamás podría verlo hacerle daño a nadie”.

El tono se vuelve más sombrío al tratar las experiencias traumáticas de la adolescencia. A los 14 años, fue abusada por un profesor y, poco después, drogada y posiblemente violada por un desconocido.

Como medida de protección, sus padres la enviaron a internados gestionados por CEDU, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. “Era un abuso en todo el sentido de la palabra”, denunció Hilton, detallando registros corporales, prohibiciones absurdas y humillaciones colectivas.

Paris Hilton expone su activismo ante el Congreso de Estados Unidos para proteger a jóvenes de instituciones abusivas (REUTERS)

Pese a varios intentos de fuga, recién a los 18 años pudo regresar a casa. Durante años, las pesadillas persistieron hasta que, en 2020, decidió exponer su historia en el documental This Is Paris y hablar abiertamente con sus padres sobre el sufrimiento vivido.

Impulsada por su experiencia, se involucró en la lucha contra la “industria de los jóvenes con problemas”, presentándose ante el Congreso de Estados Unidos y promoviendo leyes que forzaron el cierre de cientos de instituciones. “Siento que he contribuido a que el mundo sea un lugar más seguro para los niños. Estoy segura de ello”, afirmó.

Maternidad, presente y futuro

La vida personal de la socialité estadounidense cambió drásticamente en los últimos años. Desde 2019, mantiene una relación con Carter Reum, con quien se casó dos años después. Sus hijos, Phoenix y London, nacieron por gestación subrogada en 2023, una decisión influida por los traumas pasados y episodios de pánico.

Hilton se declara una madre protectora y anticipa que sus hijos crecerán en un entorno seguro y estimulante. “Nunca pensé que sería una madre estricta”, admitió, aunque espera que sus hijos prefieran el hogar a las aventuras externas.

La maternidad transforma la vida de Paris Hilton, quien prioriza la seguridad y el bienestar de sus hijos Phoenix y London (Instagram/@parishilton)

La maternidad motivó una reflexión profunda sobre la longevidad y la muerte, temas que la inquietan. Actualmente, está creando un centro de bienestar de 743 m² en su residencia, imaginado como un spa futurista y exclusivo.

A pesar de sus logros y fama, Hilton afirmó que su misión persiste. Su determinación de transformar una industria dañina y su compromiso con la protección de la infancia definen su vida actual.