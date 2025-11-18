Entretenimiento

Nintendo revela las primeras imágenes del live-action de “The Legend of Zelda”

Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason protagonizan la cinta que se estrenará en 2027

Nintendo dio un vistazo de
Nintendo dio un vistazo de Benjamin Evan Ainsworth y a Bo Bragason caracterizados como los protagonistas. (X/Nintendo)

El anticipado salto de The Legend of Zelda a la pantalla grande finalmente tomó forma este lunes 17 de noviembre, cuando Nintendo y Sony Pictures revelaron las primeras imágenes oficiales de Link y la Princesa Zelda en la adaptación live-action del icónico videojuego.

Las fotografías muestran a Benjamin Evan Ainsworth como el joven héroe de Hyrule y a Bo Bragason como la inconfundible princesa, marcando el inicio formal del rodaje de una de las producciones más esperadas de los próximos años.

El proyecto, anunciado inicialmente en 2023, se encontraba rodeado de especulación desde el momento en que Nintendo confirmó su intención de expandir su universo narrativo más allá de la animación.

El live-action de "The Legend
El live-action de "The Legend of Zelda" se ha desarrollado desde 2023. (X/Nintendo)

Ahora, con el rodaje en marcha y el elenco principal posando por primera vez en sus caracterizaciones, la película dirigida por Wes Ball se coloca entre los estrenos cinematográficos más vigilados del calendario de 2027.

Ball, conocido por la trilogía de Maze Runner y el éxito de Kingdom of the Planet of the Apes en 2024, toma la responsabilidad de llevar a la vida real uno de los títulos más influyentes de la historia de los videojuegos.

La franquicia debutó en 1986 y, desde entonces, ha acumulado decenas de entregas, millones de ventas y una comunidad global de seguidores que han acompañado las aventuras de Link a lo largo de diferentes eras, encarnaciones y estéticas.

La franquicia de "The Legend
La franquicia de "The Legend of Zelda" debutó en 1986. (X/Nintendo)

La elección del reparto principal fue anunciada en julio de 2025, generando un intenso debate entre los fanáticos. A punto de cumplir con las expectativas generadas, Nintendo y Sony compartieron ahora un vistazo a Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason en plena caracterización.

En las imágenes, la actriz luce el inconfundible estilo de Zelda, mientras que Ainsworth aparece equipado como el héroe que ha acompañado a generaciones completas de jugadores.

Bragason, de origen británico, ya había llamado la atención de la industria con su actuación en The Radleys (2024) y sus participaciones en las series Renegade Nell y King & Conqueror.

Bo Bragason dará vida a
Bo Bragason dará vida a la princesa de Zelda. (X/Nintendo)

Por su parte, Ainsworth, de 16 años, no es ajeno a los proyectos de alto perfil: fue la voz del niño protagonista en la versión live-action de Pinocchio (2022) junto a Tom Hanks y formó parte del elenco de la popular serie The Haunting of Bly Manor en Netflix.

El lanzamiento de estas imágenes coincide con la estrategia más amplia de Nintendo para fortalecer su presencia en el mundo cinematográfico, un movimiento que cobró impulso tras el histórico desempeño de The Super Mario Bros. Movie en 2023.

La cinta animada rompió récords de taquilla y confirmó que el público está ansioso por ver adaptaciones de videojuegos que respeten su esencia y estética.

The Super Mario Bros. Movie
The Super Mario Bros. Movie acumuló millones de dólares en taquilla. (Universal)

Desde entonces, la compañía se ha involucrado directamente en varios proyectos adicionales, incluida la secuela de A Minecraft Movie, prevista para julio de 2027, y The Super Mario Galaxy Movie, que traerá de vuelta a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black como parte del elenco de voces.

The Legend of Zelda llegará a los cines el 7 de mayo de 2027, una fecha que ya comienza a perfilarse como uno de los eventos cinematográficos más significativos del año.

