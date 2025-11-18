Entretenimiento

Lágrimas, estrés y desafíos: Así vivió Kim Kardashian la prueba para ser abogada

El testimonio de la empresaria documenta el exigente proceso de preparación y sus momentos de vulnerabilidad

Guardar
Kim Kardashian expuso los desafíos
Kim Kardashian expuso los desafíos físicos y emocionales que enfrentó en su intento por convertirse en abogada tras seis años de formación (Instagram/@kimkardashian/REUTERS)

Kim Kardashian rompió en llanto durante las intensas semanas previas al examen de acceso a la abogacía en California.

A través de las redes sociales, la empresaria de 45 años mostró su faceta más vulnerable mientras enfrentaba la recta final del proceso para convertirse en abogada tras seis años de estudios.

Kardashian compartió en su perfil de Instagram los momentos claves de las últimas dos semanas antes de la evaluación.

Las imágenes retratan su rutina de repaso de casos legales, simulaciones de pruebas y extensas sesiones de estudio junto a su equipo de profesores.

La preparación estuvo marcada por altos niveles de presión y agotamiento, debido a la complejidad del examen, que incluye cinco ensayos jurídicos de una hora, una prueba práctica de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.

El video documenta tanto sus lágrimas y cansancio como su determinación de seguir adelante a pesar de no haber aprobado el examen Crédito: (Instagram/@kimkardashian)

La socialité describió haber experimentado sueños relacionados con la posibilidad de perder puntos en el examen. Mientras se aproximaba la fecha, las dificultades personales aumentaron.

Detalló que una lesión en la espalda generó complicaciones físicas en medio de sus estudios, una condición que se tradujo en trastornos discales durante la etapa final de preparación.

“Cada vez que siento que avanzo un paso, surge algo para impedirme continuar”, expresó en lágrimas al registrar su experiencia. Añadió: “Una parte de mí quiere abandonar. Siento que mi cabeza va a explotar y todavía me falta mucho”.

Pese a los reveses, Kim Kardashian profundizó su dedicación a la meta. Durante las vacaciones de sus hijos, aprovechó para incrementar las horas de estudio y refuerzo académico.

El día anterior a la prueba manifestó: “Siento que estoy bien con todo. Mi cuerpo está mejor y creo que estoy lista”.

“Cada vez que avanzo, algo
“Cada vez que avanzo, algo intenta frenarme”, relató Kardashian, quien mostró lágrimas y desconsuelo antes de enfrentarse a la evaluación (Hulu)

El 7 de noviembre, recibió la notificación de que no había aprobado el examen. Ese mismo día, se emitió el estreno de la serie Todo vale en Hulu, donde interpreta a una abogada de divorcios que abandona un importante bufete para abrir su propio despacho.

Sobre este hecho, Kardashian compartió: “Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión. Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”.

Mediante sus canales oficiales, Kim Kardashian agradeció el respaldo recibido a lo largo del proceso y reafirmó que continuará estudiando para pasar el examen.

“Gracias a todos los que han apoyado y alentado en este camino. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, añadió en su publicación.

Tras fallar el examen, la
Tras fallar el examen, la socialité expresó determinación para seguir adelante y agradeció el apoyo recibido a lo largo de su proceso jurídico (Skims)

Críticas de Kim Kardashian a los videntes de su entorno

Tras dar a conocer el resultado, Kim Kardashian criticó a los videntes consultados por su círculo familiar, quienes le aseguraron que aprobaría la evaluación.

En un video grabado mientras se preparaba para el cumpleaños de su madre, la empresaria catalogó como “farsantes” a quienes ofrecieron este tipo de predicciones.

Todos los videntes con los que nos hemos reunido, y con los que estamos obsesionados, son unos completos farsantes”, comentó durante la grabación.

La celebridad mostró su desencanto ante estas afirmaciones: “Me dijeron que aprobaría el examen, así que son unos completos mentirosos patológicos. No crean nada de lo que digan”.

En ese sentido, explicó que, aunque en otras ocasiones recurrió a consejos espirituales, en esta oportunidad la frustración fue mayor por tratarse de una etapa crucial en su trayectoria profesional.

Kim Kardashian criticó a los
Kim Kardashian criticó a los videntes de su entorno familiar, descartando las predicciones que aseguraban que aprobaría el exigente examen californiano (REUTERS/Danny Moloshok)

En su mensaje final, reiteró la voluntad de persistir en el estudio hasta alcanzar la certificación legal y consolidar el objetivo de desempeñarse formalmente en el campo jurídico de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Kim KardashianabogaciacaliforniaEstados Unidosentretenimiento

Últimas Noticias

Rauw Alejandro reveló su filosofía artística: “La música es mi idioma, venga del corazón que venga”

El cantante puertorriqueño, elegido como primer embajador de la revista Paper Magazine en español, reveló su perspectiva sobre la originalidad artística y la importancia de las raíces en su trayectoria

Rauw Alejandro reveló su filosofía

La razón por la que Claire Danes sintió “vergüenza” tras embarazarse a los 44 años

La actriz estadounidense compartió sus emociones al convertirse en madre nuevamente

La razón por la que

La verdad detrás de los relicarios de sangre entre Billy Bob Thornton y Angelina Jolie

El actor negó las versiones sobre el supuesto uso de frascos con sangre mientras estuvo casado

La verdad detrás de los

Melissa Gilbert cuestionó la diferencia de edad con Dean Butler en ‘La familia Ingalls’: “Era una niña”

La actriz reflexionó sobre vivir su adolescencia como estrella de televisión

Melissa Gilbert cuestionó la diferencia

El incidente de Michael Landon con un bebé en el set de ‘La familia Ingalls’: “Se podía escuchar a la mamá gritando”

El reparto revive una de las bromas más recordadas del actor durante las filmaciones de la serie

El incidente de Michael Landon
DEPORTES
La tajante respuesta de la

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

TELESHOW
Las fotos sensuales de Gimena

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal