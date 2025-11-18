Lágrimas, estrés y desafíos: Así vivió Kim Kardashian la prueba para ser abogada

Kim Kardashian expuso los desafíos físicos y emocionales que enfrentó en su intento por convertirse en abogada tras seis años de formación (Instagram/@kimkardashian/REUTERS)

Kim Kardashian rompió en llanto durante las intensas semanas previas al examen de acceso a la abogacía en California.

A través de las redes sociales, la empresaria de 45 años mostró su faceta más vulnerable mientras enfrentaba la recta final del proceso para convertirse en abogada tras seis años de estudios.

Kardashian compartió en su perfil de Instagram los momentos claves de las últimas dos semanas antes de la evaluación.

Las imágenes retratan su rutina de repaso de casos legales, simulaciones de pruebas y extensas sesiones de estudio junto a su equipo de profesores.

La preparación estuvo marcada por altos niveles de presión y agotamiento, debido a la complejidad del examen, que incluye cinco ensayos jurídicos de una hora, una prueba práctica de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.

La socialité describió haber experimentado sueños relacionados con la posibilidad de perder puntos en el examen. Mientras se aproximaba la fecha, las dificultades personales aumentaron.

Detalló que una lesión en la espalda generó complicaciones físicas en medio de sus estudios, una condición que se tradujo en trastornos discales durante la etapa final de preparación.

“Cada vez que siento que avanzo un paso, surge algo para impedirme continuar”, expresó en lágrimas al registrar su experiencia. Añadió: “Una parte de mí quiere abandonar. Siento que mi cabeza va a explotar y todavía me falta mucho”.

Pese a los reveses, Kim Kardashian profundizó su dedicación a la meta. Durante las vacaciones de sus hijos, aprovechó para incrementar las horas de estudio y refuerzo académico.

El día anterior a la prueba manifestó: “Siento que estoy bien con todo. Mi cuerpo está mejor y creo que estoy lista”.

El 7 de noviembre, recibió la notificación de que no había aprobado el examen. Ese mismo día, se emitió el estreno de la serie Todo vale en Hulu, donde interpreta a una abogada de divorcios que abandona un importante bufete para abrir su propio despacho.

Sobre este hecho, Kardashian compartió: “Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión. Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”.

Mediante sus canales oficiales, Kim Kardashian agradeció el respaldo recibido a lo largo del proceso y reafirmó que continuará estudiando para pasar el examen.

“Gracias a todos los que han apoyado y alentado en este camino. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, añadió en su publicación.

Críticas de Kim Kardashian a los videntes de su entorno

Tras dar a conocer el resultado, Kim Kardashian criticó a los videntes consultados por su círculo familiar, quienes le aseguraron que aprobaría la evaluación.

En un video grabado mientras se preparaba para el cumpleaños de su madre, la empresaria catalogó como “farsantes” a quienes ofrecieron este tipo de predicciones.

“Todos los videntes con los que nos hemos reunido, y con los que estamos obsesionados, son unos completos farsantes”, comentó durante la grabación.

La celebridad mostró su desencanto ante estas afirmaciones: “Me dijeron que aprobaría el examen, así que son unos completos mentirosos patológicos. No crean nada de lo que digan”.

En ese sentido, explicó que, aunque en otras ocasiones recurrió a consejos espirituales, en esta oportunidad la frustración fue mayor por tratarse de una etapa crucial en su trayectoria profesional.

En su mensaje final, reiteró la voluntad de persistir en el estudio hasta alcanzar la certificación legal y consolidar el objetivo de desempeñarse formalmente en el campo jurídico de Estados Unidos.