Entretenimiento

La razón por la que Claire Danes sintió “vergüenza” tras embarazarse a los 44 años

La actriz estadounidense compartió sus emociones al convertirse en madre nuevamente

Guardar
Claire Danes compartió que la
Claire Danes compartió que la noticia de su embarazo a los 44 años provocó en ella una mezcla de sorpresa y vergüenza inesperada (REUTERS/Mario Anzuoni)

Claire Danes relató que experimentó “vergüenza” al descubrir que estaba embarazada a los 44 años.

Durante su participación en el podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la actriz describió una experiencia emocionalmente compleja frente a este embarazo imprevisto, atribuido tanto a su edad como al hecho de no haberlo planeado con su esposo Hugh Dancy.

Era muy mayor cuando pasó. No creía que fuera posible”, reconoció Danes en esa entrevista, en la que afirmó que la noticia la sorprendió completamente.

La estrella, que ya era madre de dos hijos –Cyrus, de doce años, y Rowan, de siete–, aseguró que la llegada de una tercera hija la tomó desprevenida: “No lo había previsto en absoluto”.

La actriz y su esposo
La actriz y su esposo Hugh Dancy recibieron a su tercera hija en 2023, sumando un nuevo integrante a una familia ya consolidada (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Según confesó, la reacción inmediata fue de confusión y cierto desasosiego. “De repente, sentí una vergüenza extraña. Me sentí traviesa, como si me hubieran atrapado teniendo relaciones más allá del tiempo permitido”, explicó.

Y agregó: “Fue como descubrir un límite que no era consciente que existía, como si estuviera superando las normas”.

En su relato, Danes admitió que nunca consideró probable concebir a su edad y que ni ella ni su pareja se encontraban en la búsqueda de un nuevo embarazo.

La pareja, que inició su relación sentimental en 2006 durante el rodaje de Evening y que se casó en 2009, se convirtió así en familia numerosa en julio de 2023.

La experiencia se tornó más compleja al sumar la sorpresa por el sexo de su bebé. Tanto ella como su ginecóloga suponían que el tercer hijo sería otro niño, hasta recibir la noticia de que esperaban una niña.

“Fue como descubrir un límite
“Fue como descubrir un límite que no era consciente que existía, como si estuviera superando las normas”, expresó Danes (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Tuve mucha suerte. Habría estado contenta de tener otro niño, pero estoy todavía más feliz de que sea una niña”, añadió en el diálogo.

El nacimiento de la menor se produjo mientras ella también afrontaba un nuevo desafío en su carrera.

Actualmente, Claire Danes reparte su tiempo entre la crianza de sus tres hijos y la interpretación de papeles intensos en pantalla.

Cuando fue consultada sobre la convivencia de sus diferentes etapas de maternidad, describió: “Es una experiencia intensa tener un adolescente y una niña pequeña al mismo tiempo”.

La artista admitió que pensó
La artista admitió que pensó que su tercer hijo sería varón y manifestó su felicidad al descubrir que era una niña (REUTERS/Mike Blake)

Claire Danes y el ritual para liberarse del intenso papel en “The Beast in Me”

Claire Danes protagoniza la miniserie de Netflix The Beast in Me, estrenada el 13 de noviembre, donde interpreta a Aggie Wiggs, una autora que atraviesa el duelo y enfrenta situaciones extremas.

La artista explicó durante una entrevista que cuenta con una rutina específica para dejar atrás la carga emocional de un rodaje exigente.

Volver a ponerme mis joyas, el anillo de casada, los pendientes, me ayuda mucho. También el trayecto de vuelta a casa, pequeños detalles que forman parte de un ritual de transición”, afirmó la intérprete acerca de sus estrategias al finalizar la jornada laboral.

En sus palabras, aunque la experiencia suele ser llevadera y divertida, en ocasiones resulta complicado separar la ficción de la vida real: “A veces esa barrera resulta demasiado débil y se acumulan muchas horas siendo ese otro yo más oscuro”.

Durante la grabación de The Beast in Me, Danes compartió escenas con Matthew Rhys, quien personifica al enigmático vecino Nile Jarvis.

Claire Danes describió el método
Claire Danes describió el método que emplea para desligarse de personajes intensos al final de cada jornada de grabación en "The Beast in Me" (Netflix)

La relación entre ambos personajes sostiene la tensión central de la trama, que la actriz definió como de corte “Hitchcockiano”, caracterizada por el contraste entre lo delicado y lo macabro.

Acerca del carácter de Aggie, Danes expresó que fue un reto: “Me gustó interpretar a alguien tan introvertido y contenido, pero también con una energía muy instintiva y animal”.

En el rodaje, tanto Danes como Rhys recurrieron a diferentes formas para desconectarse del trabajo.

Mientras ella opta por rituales sencillos, el actor galés bromeó en entrevistas asegurando que el vino tinto es su remedio preferido para relajarse después de interpretar papeles intensos.

Temas Relacionados

Claire Danesembarazoestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Rauw Alejandro reveló su filosofía artística: “La música es mi idioma, venga del corazón que venga”

El cantante puertorriqueño, elegido como primer embajador de la revista Paper Magazine en español, reveló su perspectiva sobre la originalidad artística y la importancia de las raíces en su trayectoria

Rauw Alejandro reveló su filosofía

Lágrimas, estrés y desafíos: Así vivió Kim Kardashian la prueba para ser abogada

El testimonio de la empresaria documenta el exigente proceso de preparación y sus momentos de vulnerabilidad

Lágrimas, estrés y desafíos: Así

La verdad detrás de los relicarios de sangre entre Billy Bob Thornton y Angelina Jolie

El actor negó las versiones sobre el supuesto uso de frascos con sangre mientras estuvo casado

La verdad detrás de los

Melissa Gilbert cuestionó la diferencia de edad con Dean Butler en ‘La familia Ingalls’: “Era una niña”

La actriz reflexionó sobre vivir su adolescencia como estrella de televisión

Melissa Gilbert cuestionó la diferencia

El incidente de Michael Landon con un bebé en el set de ‘La familia Ingalls’: “Se podía escuchar a la mamá gritando”

El reparto revive una de las bromas más recordadas del actor durante las filmaciones de la serie

El incidente de Michael Landon
DEPORTES
La tajante respuesta de la

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

TELESHOW
Las fotos sensuales de Gimena

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal