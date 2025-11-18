La razón por la que Claire Danes sintió “vergüenza” tras embarazarse a los 44 años

Claire Danes compartió que la noticia de su embarazo a los 44 años provocó en ella una mezcla de sorpresa y vergüenza inesperada (REUTERS/Mario Anzuoni)

Claire Danes relató que experimentó “vergüenza” al descubrir que estaba embarazada a los 44 años.

Durante su participación en el podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la actriz describió una experiencia emocionalmente compleja frente a este embarazo imprevisto, atribuido tanto a su edad como al hecho de no haberlo planeado con su esposo Hugh Dancy.

“Era muy mayor cuando pasó. No creía que fuera posible”, reconoció Danes en esa entrevista, en la que afirmó que la noticia la sorprendió completamente.

La estrella, que ya era madre de dos hijos –Cyrus, de doce años, y Rowan, de siete–, aseguró que la llegada de una tercera hija la tomó desprevenida: “No lo había previsto en absoluto”.

Según confesó, la reacción inmediata fue de confusión y cierto desasosiego. “De repente, sentí una vergüenza extraña. Me sentí traviesa, como si me hubieran atrapado teniendo relaciones más allá del tiempo permitido”, explicó.

Y agregó: “Fue como descubrir un límite que no era consciente que existía, como si estuviera superando las normas”.

En su relato, Danes admitió que nunca consideró probable concebir a su edad y que ni ella ni su pareja se encontraban en la búsqueda de un nuevo embarazo.

La pareja, que inició su relación sentimental en 2006 durante el rodaje de Evening y que se casó en 2009, se convirtió así en familia numerosa en julio de 2023.

La experiencia se tornó más compleja al sumar la sorpresa por el sexo de su bebé. Tanto ella como su ginecóloga suponían que el tercer hijo sería otro niño, hasta recibir la noticia de que esperaban una niña.

“Tuve mucha suerte. Habría estado contenta de tener otro niño, pero estoy todavía más feliz de que sea una niña”, añadió en el diálogo.

El nacimiento de la menor se produjo mientras ella también afrontaba un nuevo desafío en su carrera.

Actualmente, Claire Danes reparte su tiempo entre la crianza de sus tres hijos y la interpretación de papeles intensos en pantalla.

Cuando fue consultada sobre la convivencia de sus diferentes etapas de maternidad, describió: “Es una experiencia intensa tener un adolescente y una niña pequeña al mismo tiempo”.

Claire Danes y el ritual para liberarse del intenso papel en “The Beast in Me”

Claire Danes protagoniza la miniserie de Netflix The Beast in Me, estrenada el 13 de noviembre, donde interpreta a Aggie Wiggs, una autora que atraviesa el duelo y enfrenta situaciones extremas.

La artista explicó durante una entrevista que cuenta con una rutina específica para dejar atrás la carga emocional de un rodaje exigente.

“Volver a ponerme mis joyas, el anillo de casada, los pendientes, me ayuda mucho. También el trayecto de vuelta a casa, pequeños detalles que forman parte de un ritual de transición”, afirmó la intérprete acerca de sus estrategias al finalizar la jornada laboral.

En sus palabras, aunque la experiencia suele ser llevadera y divertida, en ocasiones resulta complicado separar la ficción de la vida real: “A veces esa barrera resulta demasiado débil y se acumulan muchas horas siendo ese otro yo más oscuro”.

Durante la grabación de The Beast in Me, Danes compartió escenas con Matthew Rhys, quien personifica al enigmático vecino Nile Jarvis.

La relación entre ambos personajes sostiene la tensión central de la trama, que la actriz definió como de corte “Hitchcockiano”, caracterizada por el contraste entre lo delicado y lo macabro.

Acerca del carácter de Aggie, Danes expresó que fue un reto: “Me gustó interpretar a alguien tan introvertido y contenido, pero también con una energía muy instintiva y animal”.

En el rodaje, tanto Danes como Rhys recurrieron a diferentes formas para desconectarse del trabajo.

Mientras ella opta por rituales sencillos, el actor galés bromeó en entrevistas asegurando que el vino tinto es su remedio preferido para relajarse después de interpretar papeles intensos.