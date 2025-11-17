Kim Kardashian elige la soltería y prioriza su bienestar: “Salir con alguien simplemente no me resulta atractivo”

Kim Kardashian prioriza su bienestar y el de sus hijos sobre las citas y las relaciones amorosas (EFE)

“Salir con alguien simplemente no me resulta atractivo”. Con esta declaración en The Kardashians, Kim Kardashian dejó claro que las citas dejaron de ocupar un lugar prioritario en su vida.

A los 45 años, la empresaria y figura de la telerrealidad se muestra decidida a priorizar su bienestar y el de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm West.

Aunque no descarta la posibilidad de enamorarse nuevamente, su atención ahora está en esos aspectos que considera fundamentales para alcanzar equilibrio emocional y estabilidad familiar. Sus palabras, recogidas por Grazia, han generado debate sobre la soltería como elección consciente y la importancia de anteponer el bienestar propio frente a las expectativas sociales.

Durante el episodio, Kardashian profundizó en las razones que la llevan a encontrar en la soltería un estado de comodidad y libertad. “Cuanto más tiempo estás soltera, más cómoda te sientes”, confesó, refiriéndose a la tranquilidad de no compartir la cama, el control remoto o incluso una serie favorita.

La empresaria destaca la soltería como una elección consciente para alcanzar equilibrio emocional y estabilidad familiar

Para Kardashian, esta autonomía responde al deseo de mantener el control en la dinámica diaria, procurando un ambiente estable y predecible para sus hijos, quienes ocupan el centro de su rutina. Según relató a Grazia, valora poder tomar cada decisión pensando primero en su familia y considera que se encuentra en la etapa más serena de su vida.

La empresaria también destacó que su bienestar depende de poder gestionar su tiempo sin ataduras externas, disfrutando de pequeños placeres que antes compartía.

El apoyo del círculo íntimo y las huellas de la exposición mediática

En el episodio, la conversación sobre su presente sentimental se intensificó cuando conversó con la actriz Sarah Paulson, amiga cercana y compañera de rodaje, quien animó a Kardashian a mantenerse abierta a la posibilidad de un nuevo romance. “Sea cual sea el gran romance de tu vida... Quiero que florezca”, expresó con empatía.

Kardashian le agradeció el gesto, aunque dejó en claro sus límites: “Sé que Sarah siente que he levantado un muro, pero está bien aislarme un poco y concentrarme en las cosas que quiero en la vida”, sostuvo ante las cámaras, según recogió Grazia.

La exposición mediática y las experiencias pasadas influyen en la preferencia de Kim Kardashian por la privacidad y la autonomía

Este tipo de comentarios por parte de su círculo cercano reflejan la preocupación de amigos y familiares por su felicidad, al tiempo que comprenden las razones de fondo. La necesidad de proteger su intimidad no solo es una preferencia personal, sino también una reacción ante años de atención mediática y pública.

A lo largo de su carrera, el historial sentimental de Kardashian ha sido tema central en los medios. Sus tres matrimonios, la especialmente mediática ruptura con Kanye West, y las posteriores relaciones con Pete Davidson y Odell Beckham Jr. se expusieron constantemente.

Kim Kardashian defiende el derecho a elegir la soltería como un camino válido hacia el bienestar personal

En particular, la discreción que rodeó el final de su relación con Beckham Jr. fue un claro indicio de su deseo de proteger detalles personales del escrutinio. Cada experiencia ha influido en su decisión de ser más selectiva y de priorizar su paz mental y la de su familia.

Un enfoque renovado para el futuro

Kardashian recalca que su preferencia por la soltería no equivale a rechazar definitivamente el amor. Como subrayó a Grazia, esta postura obedece a una decisión madura de cuidar tanto de sí misma como de sus hijos.

Defiende que cada persona tiene derecho a elegir cómo quiere vivir la vida afectiva, sobre todo cuando hay menores involucrados. La empresaria insiste en que, si la persona correcta aparece, estará lista para abrirse a una nueva relación; por ahora, su energía está puesta en el desarrollo personal y en mantener un ambiente saludable en casa.

La postura de Kim Kardashian sobre la soltería impulsa el debate sobre el amor propio y la libertad de elección en la vida afectiva (Reuters)

Esta perspectiva ha sido bien recibida por seguidores y especialistas en bienestar, quienes consideran su decisión un ejemplo de autonomía. Cada vez más personas creen que la pareja no es imprescindible para el bienestar personal y que la familia o uno mismo pueden ser el centro de un proyecto de vida.

La soltería de Kim Kardashian destaca la importancia del amor propio y la autonomía, y plantea que el bienestar personal y familiar puede ser el eje de una vida plena. Así, la empresaria se suma al debate sobre la libertad de elegir y la resiliencia frente a las exigencias actuales.