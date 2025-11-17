Entretenimiento

Justin Bieber reveló que sufrió una dolorosa lesión tras caer de un monopatín eléctrico

El cantante explicó a sus seguidores que incluso reír o hablar le causa molestias tras el golpé

Justin Bieber confesó que sufrió
Justin Bieber confesó que sufrió una severa lesión.

Justin Bieber encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que sufrió una lesión significativa durante una reciente caída de su monopatín eléctrico, que suele utilizar para desplazarse y practicar trucos.

El cantante de 31 años detalló el incidente el jueves durante una transmisión de cuatro horas en Twitch, en la que apareció visiblemente incómodo mientras intentaba continuar con su programación habitual.

“Me duele la costilla de la p–ta madre, hermano. Esa mi*rda me está doliendo muchísimo, bro. Estoy intentando estar tranquilo, bro. Esta mi*rda me está jodiendo”, declaró.

El artista explicó a sus fans cómo ocurrió exactamente la lesión. “Chat, me caí de lado de esa maldita Onewheel y aterricé sobre mi cadera. Así que incluso cantar, reírme… todo me duele”, contó.

Justin Bieber admitió que se
Justin Bieber admitió que se lesionó tras caer de su monopatín eléctrico.

A pesar de ello, decidió continuar con un ensayo en vivo para su presentación programada en el Coachella Music Festival 2026. En un momento, mientras se acomodaba en el sofá y se sostenía las costillas y reconoció que le dolía hablar. Hasta el momento, su representante no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Cabe destacar que no es la primera vez que el intérprete de “Sorry” aparece con lesiones recientes: en junio fue fotografiado entrando a un spa en West Hollywood con una férula negra en la rodilla izquierda, en medio de un misterio sobre otro percance físico que no llegó a detallar.

La transmisión del jueves no fue la primera ocasión en que Justin Bieber recurrió a Twitch para compartir aspectos íntimos de su vida personal.

En octubre, el artista habló de un momento “tenso” vivido junto a su esposa, Hailey Bieber, durante el nacimiento de su hijo Jack Blues en agosto de 2024. Recordó que sintió que la doula de Hailey lo estaba “haciendo a un lado” en un instante en el que él tenía la “necesidad de consolar” a la fundadora de Rhode Skin.

Justin Bieber admitió que vivió
Justin Bieber admitió que vivió momentos tensos con su esposa.

Según relató, su esposa lo enfrentó en plena sala de parto por “chocar” con su doula, lo que generó tensión emocional adicional en un contexto ya delicado. Bieber explicó que para él “es instintivo ser un padre y, como… estar ahí”, y aunque reconoció la importancia de que la doula “ayudara a facilitar” el parto, afirmó que también sentía que debía “estar ahí también”.

La situación hizo que Hailey se sintiera “ansiosa” ante los sentimientos “intensos” de su esposo. Más tarde, ella le pidió: “Tienes que pedirle perdón a la doula. O sea… aclarar las cosas”.

Bieber contó que, con sus emociones “intensificadas”, finalmente se disculpó y expresó que no quería que “le quitara su momento como padre”, añadiendo: “Yo también tengo buenos instintos para estas cosas”.

Justin Bieber no quería que
Justin Bieber no quería que la persona que ayudaba a Hailey Bieber le quitara importancia como padre.

A pesar de estas revelaciones personales, Bieber ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses, concentrado en proyectos musicales y en su vida familiar.

Por ahora, se desconoce si su participación en próximos ensayos o compromisos se verá afectada por el golpe.

