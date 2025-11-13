Entretenimiento

La presión de Radiohead, Dua Lipa y Coldplay podría cambiar la reventa de entradas en Reino Unido

Más de 40 artistas y organizaciones británicas exigen al gobierno de Keir Starmer limitar la reventa de entradas, destacando la urgencia de proteger a los seguidores de la música ante prácticas que distorsionan el acceso a eventos en vivo

Radiohead, Dua Lipa y Coldplay
Radiohead, Dua Lipa y Coldplay encabezan la exigencia de reglas más justas para la reventa de entradas en Reino Unido (REUTERS)

La presión hacia el gobierno del Reino Unido para frenar los precios abusivos en la reventa de entradas se intensificó tras el respaldo de figuras como Radiohead, Dua Lipa y Coldplay.

Más de 40 artistas y organizaciones del sector remitieron una carta a Keir Starmer, primer ministro británico, reclamando el cumplimiento de su promesa electoral de poner fin a las prácticas especulativas que afectan a millones de fans, según Rolling Stone UK.

El documento, firmado por músicos como Sam Fender, PJ Harvey, Robert Smith (The Cure), Iron Maiden, New Order y Nick Cave, así como entidades como UK Music, FanFair Alliance y la Football Supporters’ Association, insta a una acción urgente contra plataformas como Viagogo y StubHub.

Los artistas advierten que durante años estas plataformas permitieron que revendedores acaparen entradas para luego revenderlas a precios desorbitados, lo que priva a los aficionados de acceso real. Los firmantes sostienen que esta situación erosionó la confianza en el sector de eventos en vivo y complica los intentos de mantener espectáculos accesibles y asequibles.

La presión política crece mientras
La presión política crece mientras el primer ministro Keir Starmer enfrenta demandas de acciones concretas (Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Propuestas de reforma y respuesta gubernamental

La petición principal de los artistas y organizaciones es la imposición de un tope legal al precio de reventa. Según el escrito, este límite ayudaría a corregir los aspectos “extorsivos y perniciosos” del mercado secundario, dominado por prácticas que impiden el acceso de los verdaderos aficionados a conciertos, obras de teatro y eventos deportivos.

También destacan que eliminar la reventa con ánimo de lucro facilitaría la detección de actividades ilegales y evitaría que los fans recurran a sitios menos regulados.

Rolling Stone UK subraya que, en el plano político, el gobierno de Keir Starmer se había comprometido en campaña a limitar los precios de la reventa, pero la medida sigue pendiente. En enero de 2025, el ejecutivo abrió una consulta pública para definir el alcance de la política, proponiendo un tope que oscilaría entre el 0% y el 30% sobre el valor original.

Un portavoz del gobierno declaró a la BBC, según Rolling Stone UK: “Este gobierno está plenamente comprometido a acabar con los revendedores y va más allá para devolver a los fans el protagonismo en los eventos en vivo. Hemos analizado cuidadosamente las pruebas presentadas en la consulta y anunciaremos nuestros planes en breve”.

Reformar el mercado secundario, garantizar
Reformar el mercado secundario, garantizar la transparencia y recuperar la confianza: los puntos clave del debate parlamentario (Freepik)

Impacto en el mercado y próximos pasos

El impacto de la reventa especulativa quedó reflejado en los datos aportados por la organización de consumidores Which?, que participó en la elaboración de la carta.

Un estudio realizado en agosto y septiembre de 2025 sobre las principales plataformas británicas, como StubHub y Viagogo, reveló aumentos extremos: las entradas para conciertos de Oasis en Wembley alcanzaron £3.498,85 (4.610,85 USD) en StubHub y £4.442 (5.853,76 USD) en Viagogo. Estas cifras ilustran la magnitud del problema.

Las organizaciones de consumidores y el sector musical presentaron propuestas adicionales, como exigir que los vendedores realmente posean las entradas antes de ofertarlas, verificar la identidad de los vendedores y la información de los boletos en cada plataforma, y garantizar que las normas se apliquen de forma efectiva.

Lisa Webb, experta en derecho del consumidor de Which?, señaló para Rolling Stone UK que “la declaración conjunta de hoy deja claro que artistas, organizaciones de fans y consumidores rechazan el mercado de entradas roto que ha permitido prosperar a los revendedores durante demasiado tiempo”.

A la espera de una respuesta del gobierno, la expectativa crece ante la posibilidad de que se incluya un límite legal a la reventa en el próximo discurso del Rey, aunque tanto artistas como organizaciones sostienen que solo una reforma integral y una ejecución rigurosa restaurarán la confianza y la equidad en el acceso a los eventos en vivo.

