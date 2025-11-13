Entretenimiento

Kim Kardashian puso en jaque a la NASA con sus dudas sobre el alunizaje y recibió una invitación inesperada

La empresaria y estrella de la televisión desató un revuelo al cuestionar la llegada del hombre a la Luna, pero la NASA decidió responder con una invitación especial al próximo lanzamiento de la misión Artemis

Kim Kardashian genera debate al dudar del alunizaje y la NASA responde con una invitación al lanzamiento Artemis (Composición fotográfica)

La empresaria y figura televisiva Kim Kardashian se encuentra en el centro del debate científico esta semana tras exponer en televisión su escepticismo sobre el histórico alunizaje de 1969. El episodio ocurrió en el programa “The Kardashians”, donde la celebridad puso en duda que la misión Apolo 11 haya colocado a seres humanos en la superficie lunar.

Las declaraciones tuvieron eco en redes y medios internacionales, provocando respuestas de expertos y funcionarios del sector espacial. Frente a la polémica, Sean Duffy, administrador interino de la agencia, cursó una invitación a Kardashian para asistir al próximo lanzamiento Artemis en el Kennedy Space Center, Florida, con la intención de acercar la ciencia y desmentir los rumores públicos.

La confusión de Kim Kardashian sobre las palabras de Buzz Aldrin reaviva teorías conspirativas sobre la llegada a la Luna (EFE)

El tema se disparó por una interpretación confusa sobre las palabras del astronauta Buzz Aldrin. Durante una entrevista, Aldrin mencionó que “no sucedió” en referencia a un incidente particular de la misión, pero Kardashian asumió que hablaba de todo el viaje.

El destacado interés público llevó la discusión hasta el entorno de la NASA, una institución que históricamente enfrenta teorías conspirativas sobre los proyectos Apolo y los hitos del programa espacial.

La NASA busca combatir la desinformación invitando a celebridades a eventos científicos y mostrando evidencia de sus misiones REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

La decisión de invitar a una celebridad mundial surgió en un contexto donde la agencia busca transmitir información científica de manera directa y transparentar sus operaciones. Según BBC, la presencia de Kardashian en un evento oficial puede funcionar como estrategia tanto para educar a nuevas audiencias como para neutralizar narrativas erróneas sobre la exploración espacial.

De la televisión a la ciencia: la NASA enfrenta rumores históricos

El caso Kardashian revive una larga lista de teorías sobre la veracidad de la llegada a la Luna, pese a décadas de documentación y a los testimonios de los propios astronautas.

El caso Kardashian destaca el impacto de influencers y figuras pop en la difusión de información errónea sobre ciencia en redes sociales REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Buzz Aldrin, el segundo ser humano en pisar la superficie lunar, debió aclarar en diversas ocasiones comentarios descontextualizados y responder a detractores, incluso recurriendo a los medios para refutar versiones falsas.

Los registros oficiales, los datos científicos y los materiales audiovisuales respaldan la misión Apolo 11 y las sucesivas misiones lunares de los años setenta.

De acuerdo con New Scientist, no es la primera vez que personalidades públicas sostienen ideas erróneas sobre temas científicos. Influencers y figuras pop tienen un alto alcance y sus afirmaciones desencadenan oleadas de desinformación en redes.

El caso Kardashian destaca el impacto de influencers y figuras pop en la difusión de información errónea sobre ciencia en redes sociales (Captura de pantalla)

La NASA, ante este fenómeno, optó en esta ocasión por abrir espacios de participación y mostrar resultados en primera persona. La agencia busca generar experiencias directas que fortalezcan la confianza pública en la ciencia y exponga los fundamentos detrás de las misiones.

La invitación coincide con la preparación del próximo lanzamiento del programa Artemis, que tiene como objetivo retomar la exploración lunar con naves de nueva generación y misiones tripuladas.

La NASA aspira a mostrar todos los protocolos de seguridad, control y transparencia ante los visitantes, atentando contra relatos de conspiración con evidencia clara y enseñanza directa.

La agencia espacial estadounidense utiliza la transparencia y la participación directa para fortalecer la confianza pública en la ciencia (Neil Armstrong/NASA via AP)

La influencia de los discursos y el desafío de la divulgación científica

La repercusión del caso Kim Kardashian abre nuevamente el debate sobre el papel de los medios, las redes sociales y las celebridades en la formación de opinión sobre temas complejos. Los científicos y divulgadores advierten sobre la facilidad con que circula información incorrecta entre millones de seguidores.

La NASA, al invitar a una figura popular, enfrenta el reto de transformar la curiosidad y el escepticismo en oportunidades de aprendizaje. La agencia reafirma, mediante su apertura, la relevancia de mantener espacios informativos accesibles y actualizados para todos los públicos.

De acuerdo con el análisis de New Scientist, este tipo de acciones pueden neutralizar rumores y promover la cultura científica en tiempos en que la viralidad o los algoritmos privilegian versiones sin sustento técnico.

Expertos y astronautas como Buzz Aldrin han desmentido repetidamente rumores sobre el alunizaje con datos y testimonios oficiales REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El caso pone de manifiesto la necesidad de estrategias innovadoras en comunicación científica, capaces de responder rápido ante la aparición de nuevas figuras que, desde el entretenimiento, influyen sobre la percepción pública de logros históricos en las ciencias.

El episodio Kardashian-NASA se proyecta como ejemplo actual de cómo los organismos científicos deben interactuar con la sociedad digital y aprovechar cada oportunidad para acercar la verdad y el método científico a nuevas generaciones.

