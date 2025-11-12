‘Stranger Things’: la estrategia de Netflix para evitar filtraciones de su final

La producción de "Stranger Things" decidió proteger el final de la serie negando anticipos incluso a su propio elenco antes del estreno global (Netflix)

La producción de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix, implementó una medida inusual para proteger la trama de su episodio final: ni siquiera los propios actores tendrán acceso anticipado al desenlace.

Esta decisión persigue mantener el secreto absoluto sobre el cierre de la historia y prevenir cualquier filtración antes del estreno previsto para el 31 de diciembre de 2024, cuando el episodio llegará de forma simultánea a la plataforma y a una selección de cines.

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, confirmó la restricción en declaraciones a Entertainment Weekly. El actor contó que ni él ni sus compañeros conocerán el final antes del lanzamiento oficial.

“No van a mostrarnos a ninguno de nosotros el final, así que no lo veré hasta que el mundo lo vea, y estoy tan emocionado como ustedes”, explicó.

Noah Schnapp confirmó que ni él ni sus compañeros podrán ver el último episodio hasta el lanzamiento simultáneo en cines y en streaming (Netflix)

Además, describió el tramo final con estas palabras: “Sigue volviéndose más emotivo y con más espectáculo, pero aún así incluso más íntimo. Las apuestas continúan aumentando y la serie... no están preparados”.

Schnapp añadió que después de ver los episodios cinco y seis, no pudo evitar llorar: “Es tan bueno”.

La decisión de reservar la proyección anticipada para el elenco implica una sorpresa incluso para los propios protagonistas.

A diferencia de otras temporadas, el reparto no recibirá los episodios previos antes de las entrevistas promocionales, lo que suele hacerse para que los actores refresquen detalles sobre la trama y puedan hablar con mayor seguridad en la gira de prensa.

Millie Bobby Brown expresó su deseo de ver al público sorprenderse durante el estreno del episodio final que nadie ha podido ver previamente (REUTERS/Mike Blake)

El estreno de la última temporada tendrá un formato dividido en tres partes. El primer bloque de episodios estará disponible el 26 de noviembre, mientras que los siguientes capítulos llegarán el 25 de diciembre.

El episodio final, con una duración de aproximadamente dos horas, se lanzará el 31 de diciembre.

El argumento de la quinta temporada de Stranger Things retoma los hechos en el otoño de 1987, un año después de la cuarta temporada y cerca del cuarto aniversario de la desaparición de Will en el Upside Down.

El personaje de Eleven, interpretado por Millie Bobby Brown, permanece oculta de las autoridades de Estados Unidos, que intentan capturarla para usarla como un arma, mientras refuerza sus poderes para enfrentarse a Vecna, encarnado por Jamie Campbell Bower.

La quinta temporada de "Stranger Things" llegará en tres partes entre noviembre y diciembre de este año (Netflix)

Por su parte, la presencia de Vecna representa un reto constante. Aunque el antagonista se encuentra oculto, los personajes liderados por el grupo de Hawkins dedican sus esfuerzos a localizarlo mientras el pueblo está bajo ocupación militar tras la apertura de los portales.

Los miembros del reparto compartieron sus impresiones acerca de los episodios finales. Joe Keery calificó a la recta final como un “gran riesgo” para la serie, mientras que Millie Bobby Brown expresó su deseo de que el público “arroje palomitas” durante las funciones del desenlace.

Charlie Heaton sostuvo que el cierre de la primera parte de la temporada ya se asemeja a un final en sí mismo y Maya Hawke explicó que el ritmo de la temporada se incrementará desde el primer momento.

“Este año es grande de principio a fin. La mayoría de las temporadas nos presentan un mundo pequeño, con personajes intentando volver a la normalidad. Pero esta, desde el arranque, sube el volumen al máximo. Las apuestas serán altas desde el principio hasta el fin”, señaló la actriz.

"Desde el arranque, sube el volumen al máximo", señaló Maya Hawke sobre el primer volumen de la temporada final (Netflix)

El secreto del final de “Stranger Things”

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, abordaron el enfoque que adoptaron para planear el final en una entrevista publicada por The Hollywood Reporter.

La dupla reveló que el desenlace estuvo delineado desde la segunda temporada, aunque la forma exacta de llegar a ese punto se fue definiendo conforme avanzó la producción.

“Siempre supimos cuál iba a ser la escena final de la serie, lo que nos dio una guía durante años. Pero muchos detalles se construyeron con el tiempo, escuchando a los personajes y reaccionando a lo que surgía durante la producción”, indico Matt.

Para los Duffer, cada temporada fue tratada como una película, poniendo toda la creatividad en cada entrega: “Queríamos que cada temporada tuviera su propia identidad y que no se parecieran unas a otras; cada una debía ser única y dejar todo en la cancha”.

Los hermanos Duffer planificaron la última escena de "Stranger Things" desde la segunda temporada, aunque los detalles evolucionaron durante la producción (Europa Press)

Ross Duffer afirmó que nunca quisieron preocuparse demasiado por el desenlace al crear cada temporada: “Siempre tratamos de hacerla lo mejor posible, sin pensar tanto en el final. Es difícil planificar varios pasos adelante; primero hay que hacer una buena temporada”.

La temporada final de Stranger Things empezará su despliegue el 26 de noviembre, constará de ocho episodios y pondrá punto final a una serie que marcó la cultura pop de la última década.