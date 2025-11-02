Qué se sabe de la presunta acusación de Millie Bobby Brown contra David Harbour en el set de “Stranger Things”

La acusación de Millie Bobby Brown contra David Harbour por acoso y bullying en el set de "Stranger Things" fue reportada por medios internacionales (Netflix)

La actriz Millie Bobby Brown habría presentado una acusación formal contra David Harbour por acoso y bullying en el marco del rodaje de la serie Stranger Things.

De acuerdo con un reporte de Daily Mail y Page Six, la denuncia se realizó antes del inicio de la filmación de la quinta y última temporada de la exitosa producción de Netflix.

Según fuentes consultadas por el tabloide británico, la joven estrella presentó una queja que contenía, en palabras del informante, “páginas y páginas de acusaciones”.

La investigación interna relacionada con estos señalamientos se extendió durante varios meses. No se han dado a conocer detalles sobre el resultado del proceso ni el destino de las denuncias formuladas.

“Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”, declaró una de las fuentes al Daily Mail.

Presuntamente, la actriz formalizó una denuncia por acoso e intimidación antes del rodaje final (REUTERS/Mario Anzuoni)

El informante recalcó que en la denuncia no se menciona ningún tipo de conducta sexual inapropiada por parte del actor.

Durante la grabación del episodio final de la serie, Millie habría estado acompañada constantemente por un representante personal en el set, según la información publicada por Page Six.

Las oficinas de representación de ambas estrellas, así como la propia plataforma de streaming a cargo de la serie, no emitieron comentarios inmediatos a los medios tras la difusión del reporte.

En Stranger Things, Millie Bobby Brown interpreta a Eleven, la protagonista de la ficción, mientras que David Harbour da vida a Jim Hopper Jr., el jefe de policía de Hawkins y figura paterna del personaje principal.

Las fuentes mencionadas por la prensa indicaron que la empresa responsable del programa mantuvo la confidencialidad de la investigación interna y que probablemente no haría comentarios públicos al respecto.

Harbour y Brown desarrollaron un vínculo protector y cercano desde el comienzo de la serie, según declaraciones pasadas del actor (Instagram)

Un vocero de Netflix señaló también en diálogo con Daily Mail, refiriéndose al éxito que esperan alcanzar con el cierre de la saga: “Será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista”.

La filtración de la disputa se produce en un contexto de cambios personales para Harbour, quien recientemente puso fin a su matrimonio con la cantante Lily Allen tras cuatro años de relación, de acuerdo con Page Six.

Versiones difundidas tras el lanzamiento del último álbum de Allen —West End Girl— sugieren que el motivo de la separación habría estado vinculado a una infidelidad atribuida al artista de Hollywood.

A pesar de la crisis, la cantante habría brindado respaldo a su esposo durante el proceso de investigación relacionado con Stranger Things. “Lily lo apoyó durante todo ese tiempo. Fue un período muy duro”, relató un insider al mismo medio.

La separación reciente de David Harbour y Lily Allen coincidió con el desarrollo de la crisis interna en el set de "Stranger Things" (Rob Latour/Shutterstock)

La relación cercana de David Harbour y Millie Bobby Brown

Desde el lanzamiento de Stranger Things en 2016, David Harbour describió en varias oportunidades su vínculo con Millie Bobby Brown como especialmente protector y paternal.

En declaraciones recogidas en 2021 por el podcast That Scene with Dan Patrick, el actor expresó: “Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que llegara toda esta fama”.

Harbour insistió en el sentimiento de resguardo que siente hacia la actriz, quien comenzó a trabajar en la serie con apenas 12 años. “Tengo una verdadera sensación de protección hacia ella. Siento una preocupación real”, afirmó el intérprete.

Refiriéndose a la presión de la fama sobre Brown, añadió: “Me preocupo por ella y por todo lo que tiene que afrontar”. Durante la misma entrevista, explicó que su papel en la serie evolucionó con los años y que la dinámica con sus jóvenes colegas ha cambiado a medida que crecieron y ganaron independencia.

El actor expresó en varias ocasiones su preocupación y actitud paternal hacia Millie, aunque el elenco ha crecido y ganado independencia profesional (Netflix)

En diálogo con Daily Mail, David Harbour destacó la transformación experimentada por el elenco original, compuesto por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Gaten Matarazzo.

“Es una de esas experiencias en las que tienes una vivencia laboral profunda con alguien y, cuando esas personas avanzan, es casi como una relación entre maestro y alumno”, señaló.

A lo largo de los años, reconoció que su función como guía o mentor fue cediendo terreno a medida que los actores más jóvenes construyeron sus propios caminos profesionales y personales.

“Quiero ver a esas personas lograr sus objetivos, y mientras menos me necesitan, mejor les va”, expresó.

Stranger Things debutó en Netflix en 2016 y se consolidó como una de las producciones emblemáticas de la plataforma, con una base de seguidores internacional y récords de audiencia en todas sus temporadas.