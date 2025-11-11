‘Netflix House’, el primer parque temático del gigante de streaming abre sus puertas al público

Netflix House Philadelphia ocupa más de 100,000 pies cuadrados dentro del King of Prussia Mall (Netflix/AFP/Photo by Lisa Lake)

Netflix ya no solo quiere conquistar el tiempo que los usuarios pasan frente a sus pantallas en casa. Ahora también busca atraerlos fuera de ellas.

Este martes 12 de noviembre, la plataforma abrirá Netflix House Philadelphia, su primera sede permanente de experiencias inmersivas inspiradas en sus series y películas más populares.

El espacio se ha instalado en el King of Prussia Mall, uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos. Es la entrada oficial del gigante del streaming en el terreno de los parques temáticos.

La compañía, que durante años ha realizado eventos temporales ambientados en producciones como Stranger Things o Bridgerton, da ahora un paso más ambicioso.

Para Netflix, esta apuesta supone una inversión de capital significativa en construcción y diseño (NETFLIX/AFP/ Photo by Roy Rochlin)

Según explicó la directora de marketing de Netflix, Marian Lee, en entrevista con la agencia AFP, la empresa necesitaba “un lugar permanente” que permitiera flexibilidad creativa tras las numerosas pruebas realizadas con sus pop-ups alrededor del mundo.

El recinto cuenta con más de 100.000 pies cuadrados (10.000 metros cuadrados), un espacio que en el pasado ocupó una tienda departamental Lord & Taylor, según detalla USA Today.

No hay costo para ingresar: la entrada es completamente gratuita, ya que la prioridad de los ejecutivos es que la locación movilice la mayor cantidad de público posible.

“Queremos ser un destino cotidiano”, aseguró Lee a AFP.

La entrada a Netflix House es gratuita, como parte de la estrategia de accesibilidad de la compañía. Algunas experiencias sí tienen costo de ingreso (Captura: Netflix website)

Una vez dentro, el visitante se encuentra con un mundo que parece un “mini parque temático”, como lo describió USA Today en su recorrido exclusivo. Netflix House está organizado con múltiples niveles repletos de murales, escenarios fotografiables y guiños a las producciones del servicio.

Dos grandes atracciones protagonizan el primer piso:

Wednesday: Eve of the Outcasts es una experiencia tipo carnaval con juegos y acertijos ambientada en la serie protagonizada por Jenna Ortega.

One Piece: Quest for the Devil Fruit, un escape room inspirado en la exitosa adaptación del manga, en el que los participantes deben resolver misiones como escapar de una celda y “desactivar una bomba”.

Los fanáticos también podrán encontrar una tienda de mercancía oficial con productos personalizados. Incluso se añadió una línea teamática con los colores de los Philadelphia Eagles, para el publico local.

El área incluye escenografías gratuitas como la sala de la familia Byers de Stranger Things para tomarse fotos (NETFLIX/AFP/Photo by Roy Rochlin)

Detrás de la tienda está Netflix Bites, un restaurante con propuestas que homenajean a títulos del catálogo: platos como “Selling Caesar” o “Featherington French Toast” se inspiran directamente en Selling Sunset y Bridgerton.

Otras dos actividades destacadas son el minigolf de nueve hoyos, basado en distintos programas de Netflix; y una atracción de realidad virtual con tecnología de Sandbox VR que disfrutarán especialmente los fans de Squid Game, Stranger Things y Rebel Moon.

¿Cuánto cuesta disfrutar de Netflix House?

Aunque recorrer la atracción es gratis, los juegos y experiencias temáticas sí tienen un costo.

Según la página web, las entradas tienen un valor de 39 dólares por las experiencias Wednesday y One Piece, 25 dólares por el juego de realidad virtual y 15 dólares por el mini golf.

La empresa apuesta por atraer a los fans fuera de la pantalla con espacios físicos como Netflix House. (NETFLIX/AFP/Photo by Lisa Lake)

Los boletos se pueden adquirir en el sitio oficial —netflixhouse.com— o directamente en el recinto. Los horarios van de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.; viernes y sábados hasta medianoche, y domingos hasta las 8:00 p.m., con variaciones previstas en días festivos.

Si bien Netflix House está calificada como una experiencia para todas las edades, algunos contenidos podrían no ser aptos para los más pequeños: la realidad virtual incorpora armas ficticias y está basada en series de calificación más adulta.

Próximas instalaciones

La apertura en Pensilvania no será la única. Tal como confirmó AFP, Dallas estrenará su propia Netflix House el 11 de diciembre en el Galleria Dallas Mall. Una tercera está prevista para Las Vegas en 2027, esta vez en pleno Strip y no dentro de un centro comercial, lo que anticipa un enfoque distinto y posiblemente aún más ambicioso.