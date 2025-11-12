Entretenimiento

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

La artista colombiana retoma su papel como la estrella pop de Zootopia para la esperada secuela de Disney

La cantante aparece caracterizada como Gazelle, personaje al que le da voz en la película animada. (Créditos: Disney)

Shakira vuelve al universo de Zootopia transformándose una vez más en Gazelle, la carismática estrella pop del mundo animal creado por Disney. La cantante colombiana estrenó este martes 12 de noviembre, a través del canal Disney VEVO en YouTube, el videoclip de “Zoo”, la nueva canción original de Zootopia 2.

En el video, la artista aparece caracterizada con un traje púrpura brillante y una estética que recrea el estilo de su personaje animado. En varias escenas canta y ejecuta la coreografía principal de la canción, acompañada por un cuerpo de baile inspirado en los tigres bailarines que acompañaron a Gazelle en la primera película.

Entre las secuencias de Shakira se intercalan imágenes del tráiler oficial de la película, mostrando a los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde en nuevas aventuras.

Antes del estreno oficial, la cantautora latina había dejado varias señales para sus fans. Durante su concierto del 11 de noviembre en Quito, Ecuador, se proyectaron 20 segundos del videoclip de “Zoo” antes del inicio del espectáculo, en lo que se interpretó como un adelanto exclusivo.

Shakira promocionó el lanzamiento de
Shakira promocionó el lanzamiento de Zootopia 2 durante su concierto en Quito - crédito @faderg2_/ X

Además, el arte visual de su gira fue reemplazado por un nuevo lema: “GAZELLE: Las gacelas ya no lloran World Tour”, un guiño directo a su personaje en la saga de Disney.

Una colaboración de alto nivel junto a Ed Sheeran

De acuerdo con la nota de prensa oficial de Disney, la canción “Zoo” fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin, y producida por Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Sheeran.

La composición mezcla inglés y español, y combina ritmos pop con guiños a la cultura latina y coros que evocan sonidos de la naturaleza, en concordancia con el espíritu diverso y optimista de Zootopia.

Aunque inicialmente se pensaba que el track sería un dueto, la versión final es interpretada únicamente por la colombiana. Su sonido recuerda a “Waka Waka”, el icónico éxito de Shakira para la Copa del Mundo.

El videoclip alterna escenas de
El videoclip alterna escenas de Shakira caracterizada como Gazelle con fragmentos del nuevo tráiler de la película. (Captura: Disney)

El sencillo forma parte de la banda sonora de Zootopia 2, cuya música original fue compuesta por el ganador del Oscar Michael Giacchino. El álbum se lanzará el 21 de noviembre, días antes del estreno de la película en cines.

¿De qué trata Zootopia 2?

Dirigida por el equipo ganador del Oscar Jared Bush y Byron Howard, Zootopia 2 volverá a los cines casi una década después del estreno de la película original.

Según la sinopsis publicada por Disney, la historia sigue a los oficiales Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), quienes ahora son compañeros y amigos. Ambos deberán enfrentarse a un nuevo y misterioso personaje: Gary De’Snake, un reptil interpretado por el ganador del Oscar Ke Huy Quan, que “llega a Zootopia y pone la metrópolis animal patas arriba”.

La secuela explorará nuevas zonas de la ciudad, como los pantanos de mamíferos semiacuáticos y los desiertos de reptiles. En resumen, una expansión del universo visual de la primera entrega.

Zootopia 2 presenta un nuevo tráiler.

El elenco de voces incluye también a Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song, quienes dan vida a los Lynxleys, una influyente familia felina. Además, Fortune Feimster se une como Nibbles Maplestick, un castor podcaster obsesionado con los misterios reptilianos, mientras que Idris Elba retoma su papel como Chief Bogo.

Por otro lado, Shakira conserva la conexión que tiene con la franquicia al retomar su interpretación de Gazelle. Hace nueve años, la estrella colombiana también destacó con el tema “Try Everything”, la canción nominada a múltiples premios que acompañó el viaje de Judy Hopps y que hoy acumula más de 2.7 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

Zootopia 2 llegará a los cines de América Latina el 27 de noviembre de 2025, mientras que el videoclip de “Zoo” ya puede verse en Disney VEVO y en las redes oficiales de Shakira.

