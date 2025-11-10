Revelan que dos exnovios de Shakira la acompañaron durante su concierto en Bogotá: ¿De quiénes se trata?

Antonio de la Rúa fue captado junto a su hija Zulu cantando 'Día de enero' en concierto en el concierto de Shakira en Ciudad de México - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

La presencia de dos figuras del pasado sentimental de Shakira marcó un matiz inesperado en el multitudinario concierto que la artista ofreció el 1 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá.

Más de cuarenta y seis mil asistentes celebraron el regreso de la barranquillera a la capital colombiana, pero entre el público se destacaron Antonio de la Rúa y Gustavo Gordillo, dos exnovios que han dejado huella en la vida personal y profesional de la cantante, según publicaciones que circulan en redes sociales.

La velada, que constituyó el noveno espectáculo musical de Shakira en Colombia y el tercero en Bogotá durante su gira Las mujeres ya no lloran, reunió a una audiencia diversa: jóvenes, adultos, familias y numerosas celebridades, algunas invitadas personalmente por la artista.

Sin embargo, la atención se centró en la presencia de dos hombres que, en distintos momentos, compartieron una relación sentimental con la intérprete de Pies descalzos.

Antonio de la Rúa, aparentemente, subiendo al avión de la colombiana en Bogotá - crédito @shaki_loverss/X

Por un lado, Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, mantuvo una relación con Shakira desde el año 2000 hasta 2011. Durante ese periodo, su vínculo trascendió lo personal y se integró al equipo de gestión de la cantante, acompañándola en su proyección internacional.

Tras la ruptura, Shakira inició una relación con Gerard Piqué, con quien tuvo a sus hijos Milan y Sasha, mientras que Antonio de la Rúa contrajo matrimonio con la exreina colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos, Zulu y Mael, aunque posteriormente se divorció.

La separación entre Shakira y de la Rúa estuvo marcada por un conflicto legal: él la demandó por USD 100 millones, alegando derechos sobre los ingresos generados durante su relación, una demanda que finalmente perdió. No obstante, el reencuentro se produjo en 2023, cuando la artista regresó a Miami y retomaron el contacto.

Antonio de la Rúa habría estado en el concierto de la colombiana en Bogotá - crédito @Patrici36672087/X

Al parecer, todo indica que actualmente De la Rúa forma parte del equipo de la gira de Shakira, pues se le ha visto muy cercano de nuevo a la colombiana y portales de la prensa rosa señalan que existen rumores persistentes sobre una posible reconciliación sentimental, lo que habría motivado a la cantante a interpretar nuevamente canciones que le dedicó en el pasado.

Durante el concierto en Bogotá, Shakira sorprendió al público al interpretar La Pared junto a la Filarmónica de Mujeres, una canción compuesta para Antonio de la Rúa, quien estuvo presente en el recinto y escuchó la pieza en vivo por primera vez en mucho tiempo.

El segundo exnovio que asistió al evento fue Gustavo Gordillo, músico y exintegrante del grupo Poligamia, quien reside en Bogotá y continúa vinculado al ámbito musical. Según la Revista Vea, fue la propia Shakira quien lo invitó al concierto.

Gordillo compartió en sus redes sociales una publicación que confirmaba su asistencia y expresaba su admiración por la artista: “La coreografía técnica de tu concierto es una joya, demasiado arte en un evento tan emotivo. Siento mucho orgullo por haber sido testigo de todo tu crecimiento. Siempre es un placer verte”, escribió el músico.

Gustavo Gordillo durante el concierto de Shakira en el Vive Claro - crédito @gustavogordillo/IG

En la actualidad, Gordillo se dedica a la promoción de su nuevo álbum, Canticuentos”, en el que colaboran reconocidos artistas como Carlos Vives, Aterciopelados y Andrés Cepeda. La relación entre Shakira y Gordillo se remonta a los años 1995 y 1996, cuando la cantante grababa el disco que la impulsó a la fama, Pies descalzos.

Su noviazgo duró menos de un año y concluyó porque ambos estaban enfocados en sus respectivas carreras, aunque mantuvieron una amistad tras la ruptura. La presencia de los dos personajes desencadenó una ola de comentarios en redes, especialmente por una foto del argentino subiendo al jet privado de la barranquillera, aunque algunos dicen que se trata de una edición de la inteligencia artificial.