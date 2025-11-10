¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, enfrenta críticas por su trato a la representante mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (@nawat.tv, @fatimaboschfdz, Instagram)

La fortuna de Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y figura central en la industria de los certámenes de belleza, ha quedado bajo el escrutinio internacional tras una serie de polémicas que lo vinculan con la reciente detención de ciudadanos mexicanos en Tailandia.

Su papel como fundador de Miss Grand International y su ascenso a la dirección ejecutiva de Miss Universe Organization lo han posicionado como uno de los hombres más influyentes y controvertidos del sector, mientras su estilo de liderazgo y sus decisiones empresariales generan debate tanto en Asia como en América Latina.

El entramado empresarial de Itsaragrisil se sostiene sobre dos pilares fundamentales: Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Organization (MUO). En 2013, el empresario fundó MGI con la intención de crear un certamen internacional que promoviera la paz y la belleza con propósito.

La Organización Miss Universo condena el comportamiento de Nawat Itsaragrisil y limita su participación en las actividades del certamen en Bangkok (Archivo)

Bajo su dirección, la franquicia se expandió rápidamente y hoy cuenta con presencia en más de 70 países, compitiendo directamente con los concursos más tradicionales del mundo.

En 2025, Itsaragrisil amplió su influencia al adquirir los derechos de Miss Universe Thailand y asumir un cargo ejecutivo dentro de MUO, lo que consolidó su control sobre los certámenes de mayor prestigio en el circuito global. Esta expansión le ha permitido acumular una fortuna considerable y ejercer un poder significativo en la industria del entretenimiento y la moda.

El origen de su carrera se remonta a sus años como presentador de televisión en Tailandia, donde se graduó en la University of the Thai Chamber of Commerce. Su paso por los medios le abrió las puertas a la producción de eventos, y en 2007 asumió la dirección de Miss Thailand World.

Esta experiencia resultó clave para su posterior salto a la fundación de sus propias franquicias, primero a nivel nacional y luego internacional, con Miss Grand Thailand y Miss Grand International. Su visión empresarial, centrada en el espectáculo y el marketing, ha sido determinante para el éxito y la expansión de sus marcas.

Un operativo policial en Miss Universo 2025 termina con la detención de trabajadores mexicanos tras la denuncia de vínculos con juegos de azar en línea (Instagram/@miguemasjuan)

La reciente controversia que involucra a Itsaragrisil y a la delegación mexicana en Miss Universo 2025 ha intensificado el debate sobre su figura. Durante los eventos previos al certamen en Bangkok, un video difundido en redes sociales mostró al empresario presenciando la detención de varios miembros del equipo de producción, identificados por usuarios y publicaciones como mexicanos.

El operativo policial, motivado por la promoción de una casa de apuestas en línea de Filipinas —actividad prohibida en Tailandia—, se realizó tras la notificación de Itsaragrisil a las autoridades sobre los vínculos de una empresa anunciante con juegos de azar.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la nacionalidad de los detenidos ni sobre una denuncia formal presentada por el empresario, la mayoría de los arrestados serían mexicanos, según reportes de testigos y periodistas. La actitud de Itsaragrisil durante el operativo, calificada por internautas como despreocupada, desató una ola de críticas y viralizó el incidente en México.

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil es acusado de humillar públicamente a Miss México y de provocar la indignación de concursantes y público

Este episodio se suma a la confrontación pública entre Itsaragrisil y Fátima Bosch, representante mexicana en el certamen, a quien el empresario reprendió y calificó de “cabeza hueca” y “tonta” por supuestamente no cumplir con obligaciones promocionales. El incidente, transmitido en vivo y ampliamente difundido, provocó la condena de la Organización Miss Universo, que calificó el comportamiento del directivo como “malintencionado”.

Posteriormente, Itsaragrisil ofreció disculpas en una rueda de prensa, afirmando: “Si alguien se siente mal, si alguien se siente incómodo, si alguien se ha visto afectado, pido disculpas a todos”, aunque evitó mencionar directamente a Bosch. La franquicia mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú, anunció acciones legales y corporativas en respuesta a lo ocurrido.