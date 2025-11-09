El remake que Arnold Schwarzenegger siempre esperó para una de sus películas ya es una realidad

Arnold Schwarzenegger expresó que "The Running Man" es la única película suya que deseó ver reinterpretada (REUTERS/Remo Casilli)

Arnold Schwarzenegger manifestó públicamente cuál es la única de sus películas que siempre quiso que tuviera una nueva versión.

El actor austriaco asistió a la reciente premiere de The Running Man (2025) en Estados Unidos, adaptación dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glen Powell, y compartió declaraciones sobre el proyecto en una entrevista a People.

“La única película que siempre quise que se volviera a hacer de las mías fue The Running Man. Ahora, este equipo la ha renovado y logró justo eso. La acción es increíble y creativa”, afirmó el actor durante el encuentro, según la revista.

La versión original, estrenada en 1987 y basada en la novela de Stephen King –bajo el seudónimo de Richard Bachman–, tuvo como director a Paul Michael Glaser y reunió a figuras como María Conchita Alonso, Richard Dawson, Yaphet Kotto, Jim Brown y Jesse Ventura.

Glen Powell asumió el rol principal en la nueva versión del film y se apoyó en el respaldo personal de Arnold Schwarzenegger para liderar el proyecto (Paramount Pictures)

El relato se centró en una realidad distópica gobernada por un régimen autoritario, en la que el expolicía Ben Richards, interpretado por Schwarzenegger, es forzado a participar en un concurso televisivo de supervivencia orquestado por el gobierno.

“La acción era impresionante y creativa”, insistió el actor sobre la nueva versión, resaltando la innovación que Wright y Powell introdujeron en la película.

Para Glen Powell, protagonista del remake, mantener la aprobación de Schwarzenegger resultó determinante antes de aceptar el papel.

De acuerdo al citado medio, relató que se apoyó en la amistad que mantiene con Patrick Schwarzenegger, hijo del también exgobernador de California, para concertar una videollamada.

“Arnold nos dio su visto bueno. Patrick es amigo mío y le pedí que arreglara una charla. No veía a Arnold desde que filmamos Los indestructibles en Bulgaria”, contó el intérprete, haciendo referencia al respaldo recibido.

"The Running Man" originalmente se estrenó en 1987y se basó en una novela de Stephen King (TriStar Pictures)

El propio Wright celebró en redes sociales la respuesta positiva de Schwarzenegger tras la proyección del filme, retratando una fotografía en la que ambos sostienen un billete falso de 100 dólares con el rostro del actor.

“Ben Richards conoce a Ben Richards. El legendario Schwarzenegger vino a ver nuestra nueva adaptación... y le dio su total apoyo. Nos deseó suerte antes de comenzar el rodaje y amó el resultado final. Sobre todo su cara en nuestra nueva moneda”, publicó el director en su cuenta de Instagram.

La reacción de Schwarzenegger en la premiere y sus palabras directas evidenciaron el lugar particular que asigna al universo de The Running Man dentro de su carrera.

La nueva película introduce, además, a un elenco que incluye a William H. Macy, Lee Pace, Colman Domingo, Josh Brolin, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra y Jayme Lawson. La fecha oficial de estreno en salas está programada para el 14 de noviembre de 2025.

Patrick Schwarzenegger facilitó el encuentro entre Powell y su padre, permitiendo que el equipo del remake recibiera la aprobación directa de Arnold (REUTERS/Mario Anzuoni)

Schwarzenegger y su crítica a la peor película de “Terminator”

Por otro lado, Arnold Schwarzenegger aseguró que considera a Terminator Salvation como la “peor entrega” de la saga. El film, producido en 2009, se rodó durante el periodo en que Schwarzenegger se desempeñaba como gobernador de California, lo que explicó su ausencia en el elenco.

“¿Cómo haces una película de Terminator sin que yo esté en ella? No tiene sentido”, expresó el actor durante una entrevista con el programa televisivo Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Andy Cohen, presentador del programa, interrogó en tono lúdico si el actor había recurrido a contactarse con los realizadores del filme para cuestionar su enfoque. Schwarzenegger optó por una respuesta humorística.

“Llamé de inmediato. Dije: ‘¡Voy a aprobar una ley que prohíba a los cineastas hacer películas que sean malas!’”, frase que arrancó risas del público y que fue recogida por el medio estadounidense.

Christian Bale lideró el elenco de "Terminator Salvation" como John Connor adulto, en una entrega que marcó la ausencia de Arnold Schwarzenegger en la franquicia (Moviestore/Shutterstock)

Terminator Salvation se distanció de las características que define la serie cinematográfica. El protagonismo recayó en Christian Bale como un John Connor adulto, al frente de la resistencia humana.

La película trasladó la acción a un futuro dominado por máquinas, prescindiendo de los saltos temporales y del cyborg encarnado por Schwarzenegger, lo que supuso una ruptura con la tradición establecida.