Así celebró Hailey Bieber las nominaciones de su esposo Justin en los Grammys 2026

“Daisies”, uno de los sencillos más populares de Swag, fue nominado a Mejor Interpretación Pop Solista

Justin Bieber obtuvo nominaciones por
Justin Bieber obtuvo nominaciones por su álbum Swag en categorías principales como Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal. (Backgrid/The Grosby Group)

Hailey Bieber no dejó pasar ni un minuto para demostrar su orgullo. Este viernes, la modelo celebró públicamente las cuatro nominaciones que obtuvo Justin Bieber en los Grammy Awards 2026 por su álbum Swag, un logro destacado en el regreso musical del artista canadiense

Tras el anuncio oficial de la Academia de la Grabación este 7 de noviembre, Hailey recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje de apoyo.

“¡27 veces nominado! ¡Vamos, baby!“, escribió la empresaria de 28 años en una publicación que incluía un gráfico promocional del álbum con Justin y su pequeño hijo Jack Blues, a quien dieron la bienvenida en agosto de 2024.

Justin acumula 27 nominaciones al
Justin acumula 27 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera. (Captura: Instagram)

El texto alude a las 27 nominaciones que ha cosechado el intéprete de “Baby” en toda su carrera.

En otro clip, Hailey compartió un video de Jack conduciendo un pequeño auto amarillo, musicalizado con “YUKON”, uno de los temas nominados.

Sobre el clip, la empresaria escribió la abreviatura “AOTY”, en referencia a la nominación de Swag a Álbum del Año.

La pareja, que celebró su séptimo aniversario de bodas en septiembre, sigue manteniendo la privacidad del rostro de su hijo, quien aún no ha sido mostrado públicamente.

En su clip de celebración,
En su clip de celebración, Hailey usó “YUKON” como banda sonora y mostró a su hijo Jack Blues en un auto de juguete.(Captura: Instagram)

Las nominaciones de Justin Bieber

El cantautor canadiense vuelve a competir en las categorías más importantes de la industria musical. En detalle, su álbum Swag compite en las categorías de Álbum del año y Mejor álbum pop vocal.

“Daisies”, canción que se ha hecho viral en redes sociales, fue seleccionada en la categoría de Mejor interpretación pop solista. Asímismo, Bieber suma su cuarta nominación con “YUKON” en la sección de Mejor interpretación de R&B.

El vocalista se medirá con grandes nombres en las categorías principales. En Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal, se enfrentará a proyectos de Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Lady Gaga y Teddy Swims.

Mientras tanto, “YUKON” competirá en su categoría contra artistas como Chris Brown, Kehlani, Leon Thomas y Summer Walker.

Swag competirá en la misma
Swag competirá en la misma categoría que álbumes de Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Lady Gaga y Teddy Swims (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Swag, álbum lanzado el 11 de julio de este año, fue descrito por PEOPLE como una mezcla de R&B, pop y producción experimental que resalta el estilo vocal característico del canadiense, pero con un enfoque más íntimo.

“Es el primer solo álbum que lanza desde que es padre y la primera vez que produce un sonido completamente propio”, dijo una fuente citada por la revista, que destacó que para Justin este proyecto es muy especial en su carrera.

Solo semanas después del estreno, Justin sorprendió con Swag II, una edición deluxe con 23 nuevas canciones y colaboraciones como Tems y Lil B. En este proyecto, Bieber vuelve a escribir sobre su vida personal, el matrimonio y la transición a la paternidad.

Con el lanzamiento de una nueva producción musical, Justin Bieber también vuelve a acercarse a los escenarios en vivo. Durante una transmisión reciente de Twitch, el canadiense explicó que por ahora prefiere enfocarse en presentaciones selectivas tras años de giras extenuantes.

Para Justin, este álbum marca
Para Justin, este álbum marca un antes y un después en su carrera, al ser el primero desde que es padre (Instagram/@lilbieber)

La idea de hacer una gira en este punto de mi vida suena súper abrumadora”, confesó, agregando que prefiere “elegir tal vez una ciudad y hacer un par de shows” en lugar de comprometerse a un tour de dos años.

Su regreso a los recitales en vivo tendrá como gran punto de partida Coachella 2026, donde encabezará el festival. Daily Mail informó que Bieber se convirtió en el artista mejor pagado en la historia del evento, superando incluso a Beyoncé, tras negociar directamente con Goldenvoice, sin intermediación de agentes.

