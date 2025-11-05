Entretenimiento

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, mostró las marcas en su piel a raíz de un trastorno compulsivo

La joven se mostró al natural en Instagram, con un mensaje de amor propio y apoyo a quienes enfrentan la dermatilomanía

Tallulah se animó a mostrar su piel sin maquillaje, en un gesto de transparencia con su comunidad.(Instagram/buuski//REUTERS)

Tallulah Willis continúa con su propósito de derribar estigmas ligados a la salud mental y la imagen corporal. La actriz e influencer de 30 años compartió recientemente imágenes sin filtros donde mostró las marcas visibles que ha dejado en su piel la dermatilomanía, un trastorno compulsivo que la acompaña desde hace años.

Con valentía, volvió a hablar públicamente sobre esta condición, las dificultades que enfrenta día a día y su proceso de recuperación.

La dermatilomanía —también conocida como pellizcado cutáneo patológico o excoriación— es un trastorno de salud mental que lleva a quienes lo padecen a pinchar, rascar o arrancar compulsivamente su propia piel, provocando heridas e infecciones.

El trastorno compulsivo que padece puede provocar heridas y cicatrices visibles en el rostro.(Instagram/buuski)

Según la Cleveland Clinic, citada por la revista Hola!, se clasifica como un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo (OCD) y afecta tanto la apariencia como la autoestima. Puede ser tratada con apoyo terapéutico, acompañamiento médico y estrategias de autorregulación.

Tallulah ha elegido hacer visible lo que muchas personas padecen en silencio. En la publicación que realizó esta semana, se dejó ver sin maquillaje y varias marcas rojas en el rostro.

Desde la parte trasera de un automóvil, con apenas un toque de labial rojo, escribió para quienes atraviesan experiencias similares: “Todas las chicas guapísimas con granos, que se tocan la cara y que se pasan el día en Uber... ¡¡¡Las amo, nos amo!!!"

No es la primera vez que Tallulah habla de su trastorno compulsivo. En junio de 2024 ya había mostrado un impactante antes y después del estado de su piel: la foto “previa” enseñaba heridas y cicatrices visibles alrededor de la boca, nariz y ojos, mientras que la “de después” revelaba una piel mucho más limpia y luminosa.

La actriz explicó que el camino de recuperación está hecho de “pequeñas victorias”.(Instagram/buuski)

“¡Pellizcarse la cara sucede! Pero luego también viene la curación”, escribió en esa ocasión. Ahí argumentó que no se trata de un proceso lineal. “Estar saludable no tiene que implicar una piel sin imperfecciones, y tampoco que los pensamientos intrusivos dejen de invadirte, ni que no vayas a volver a hacerlo. Se trata de pequeñas victorias”.

“Hay toda una comunidad en esta lucha y tengo muchas ganas de compartir cómo logré mis victorias y ayudar a rescatar a todos los dulces rostros del mundo”, comunicó en sus redes.

En 2024, Tallulah también reveló otro aspecto importante de su identidad: fue diagnosticada con autismo, algo que, según confesó, cambió profundamente su vida.

La joven compartió un video de ella a los 10 años junto a su padre, Bruce Willis, en una alfombra roja, donde se la ve tocando repetidamente la cabeza del actor. Junto al clip, escribió: “Dime que eres autista, sin decirme que eres autista”.

La hija de Bruce Willis también reveló en 2024 que descubrió su diagnóstico de autismo durante la adultez (REUTERS/Danny Moloshok)

Cuando un seguidor le preguntó directamente por su diagnóstico, Tallulah explicó que era la primera vez que revelaba el tema tras descubrirlo ese verano.

Este 2025, Tallulah Willis también se sinceró sobre las experiencias negativas que tuvo como hija de un actor leyenda en Hollywood. Cuando era adolescente, sufrió bullying en los tabloides debido a su apariencia y por el gran parecido físico que compartía con Bruce Willis.

“Llegué a resentir este parecido, y creía que mi rostro masculino era la única razón por la que no me querían. ¡Falso!”, escribió en Instagram. Hoy, en cambio, considera esa similitud un regalo y ha trabajado para sanar la herida emocional que le dejó la exposición pública desde niña.

