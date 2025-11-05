El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

Su incursión en el mundo de los cómics y series de acción lo acercaron a una de las franquicias más exitosas del anime asiático. (Netflix Latam)

El universo de ONE PIECE suma una nueva estrella a su tripulación: Xolo Maridueña, conocido por sus papeles en Blue Beetle y Cobra Kai, interpretará a Portgas D. Ace en la tercera temporada de la exitosa serie live action de Netflix.

La producción de esta nueva entrega se reanudará a finales de este año en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, reforzando el compromiso de la plataforma con una de sus franquicias más populares a nivel global.

Junto a Maridueña, el elenco incorpora a Cole Escola, quien asumirá el papel de Bon Clay. Se prevé que próximamente se anuncien más nombres que se sumarán al reparto, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores de la saga.

Netflix anunció esta nueva colaboración. (TW Netflix Latam)

¿Cuándo se estrena?

Este es un tema que ha tenido a los fans de la serie en descontento, y es que, aunque la incursión del mexicano ha sido bien recibida, apenas se estrenará la segunda temporada, titulada ONE PIECE: Rumbo a la Gran Ruta, el 10 de marzo de 2026, consolidando el calendario de lanzamientos de la serie para los próximos años.

ONE PIECE, adaptación en acción real del manga homónimo creado por Eiichiro Oda, se ha convertido en un fenómeno cultural desde su debut en 2023. La serie, desarrollada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios, narra las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda del legendario tesoro ONE PIECE, con el sueño de convertirse en el Rey de los Piratas. El manga original ostenta el récord como el más vendido de la historia en Japón, con más de 100 volúmenes publicados y 500 millones de copias distribuidas en todo el mundo, lo que ha cimentado una base de fans multigeneracional y global.

One Piece (Toei Animation)

El impacto de la versión live action ha sido notable: tras su estreno, la serie permaneció ocho semanas en el Top 10 global de Netflix y alcanzó el primer puesto en más de 75 países. Este logro incluyó un hito histórico al convertirse en la primera serie en inglés de la plataforma en debutar en el número uno en Japón. Con cerca de 100 millones de visualizaciones y situándose entre las producciones más descargadas de Netflix, la serie también ha recibido reconocimiento de la industria, con 11 nominaciones en los Children’s & Family Emmy Awards, entre ellas la de Mejor Serie para Adolescentes.

Netflix continúa ampliando el mundo de One Piece. (Foto: Facebook/Netflix México)

La franquicia no solo se limita a la pantalla. Los seguidores pueden sumergirse en su universo a través de una amplia gama de productos y experiencias. Entre las novedades, destaca la próxima apertura de una experiencia inmersiva en Netflix House, prevista para finales de este año. Además, los fanáticos pueden acceder a artículos exclusivos como sets de LEGO, juguetes de Moose Toys y otros productos disponibles tanto en Netflix Shop como en tiendas físicas alrededor del mundo.

De este modo, ONE PIECE sigue ampliando su legado más allá de la televisión, ofreciendo a su comunidad global nuevas formas de vivir la aventura y mantener viva la pasión por la serie durante todo el año.