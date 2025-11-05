Entretenimiento

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

A lo largo de 2 años los fanáticos de la serie habían pedido que el protagonista de Cobra Kai encarnara al icónico personaje

Guardar
Su incursión en el mundo
Su incursión en el mundo de los cómics y series de acción lo acercaron a una de las franquicias más exitosas del anime asiático. (Netflix Latam)

El universo de ONE PIECE suma una nueva estrella a su tripulación: Xolo Maridueña, conocido por sus papeles en Blue Beetle y Cobra Kai, interpretará a Portgas D. Ace en la tercera temporada de la exitosa serie live action de Netflix.

La producción de esta nueva entrega se reanudará a finales de este año en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, reforzando el compromiso de la plataforma con una de sus franquicias más populares a nivel global.

Junto a Maridueña, el elenco incorpora a Cole Escola, quien asumirá el papel de Bon Clay. Se prevé que próximamente se anuncien más nombres que se sumarán al reparto, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores de la saga.

Netflix anunció esta nueva colaboración.
Netflix anunció esta nueva colaboración. (TW Netflix Latam)

¿Cuándo se estrena?

Este es un tema que ha tenido a los fans de la serie en descontento, y es que, aunque la incursión del mexicano ha sido bien recibida, apenas se estrenará la segunda temporada, titulada ONE PIECE: Rumbo a la Gran Ruta, el 10 de marzo de 2026, consolidando el calendario de lanzamientos de la serie para los próximos años.

ONE PIECE, adaptación en acción real del manga homónimo creado por Eiichiro Oda, se ha convertido en un fenómeno cultural desde su debut en 2023. La serie, desarrollada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios, narra las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda del legendario tesoro ONE PIECE, con el sueño de convertirse en el Rey de los Piratas. El manga original ostenta el récord como el más vendido de la historia en Japón, con más de 100 volúmenes publicados y 500 millones de copias distribuidas en todo el mundo, lo que ha cimentado una base de fans multigeneracional y global.

One Piece (Toei Animation)
One Piece (Toei Animation)

El impacto de la versión live action ha sido notable: tras su estreno, la serie permaneció ocho semanas en el Top 10 global de Netflix y alcanzó el primer puesto en más de 75 países. Este logro incluyó un hito histórico al convertirse en la primera serie en inglés de la plataforma en debutar en el número uno en Japón. Con cerca de 100 millones de visualizaciones y situándose entre las producciones más descargadas de Netflix, la serie también ha recibido reconocimiento de la industria, con 11 nominaciones en los Children’s & Family Emmy Awards, entre ellas la de Mejor Serie para Adolescentes.

Netflix continúa ampliando el mundo
Netflix continúa ampliando el mundo de One Piece. (Foto: Facebook/Netflix México)

La franquicia no solo se limita a la pantalla. Los seguidores pueden sumergirse en su universo a través de una amplia gama de productos y experiencias. Entre las novedades, destaca la próxima apertura de una experiencia inmersiva en Netflix House, prevista para finales de este año. Además, los fanáticos pueden acceder a artículos exclusivos como sets de LEGO, juguetes de Moose Toys y otros productos disponibles tanto en Netflix Shop como en tiendas físicas alrededor del mundo.

De este modo, ONE PIECE sigue ampliando su legado más allá de la televisión, ofreciendo a su comunidad global nuevas formas de vivir la aventura y mantener viva la pasión por la serie durante todo el año.

Temas Relacionados

One PieceXolo MaridueñaNetflixLive actionEiichiro Odamexico-entretenimiento

Últimas Noticias

“Tiré el guion a la papelera sin ni siquiera leerlo”: el día que Christopher Lloyd casi deja a Volver al futuro sin el Doc Brown

El reconocido actor, durante la celebración del 40º aniversario en Barcelona, reveló la sorprendente decisión que casi lo aleja de su personaje más emblemático, según detalló Fotogramas

“Tiré el guion a la

Tom Hiddleston y una revelación sobre el regreso de The Night Manager: “En esta nueva temporada, nada es lo que parece”

El actor británico junto a Olivia Colman anticiparon, en una entrevista con Vanity Fair, cómo la serie retoma su universo ocho años después de la trama original. Personajes complejos y nuevas alianzas son protagonistas de esta segunda temporada

Tom Hiddleston y una revelación

Sabrina Carpenter arresta a Nicole Kidman en pleno concierto en Nashville

La cantante estadounidense protagonizó uno de los momentos más virales de su gira al interactuar con la actriz australiana, desatando ovaciones del público con un gesto que mezcló humor, referencias culturales y complicidad escénica

Sabrina Carpenter arresta a Nicole

Arrestaron a Randy Madden, exconcursante de American Idol: lo acusan de haber tenido relaciones sexuales con una menor

El músico amateur enfrenta seis cargos por delitos graves en California

Arrestaron a Randy Madden, exconcursante

La insólita venganza de Paul y Linda McCartney contra un periodista musical

El libro más reciente sobre Wings relata el enojo que generó en la banda una crítica publicada por un periodista británico

La insólita venganza de Paul
DEPORTES
Atlante en búsqueda de comprar

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

El Inter de Lautaro Martínez enfrenta al Kairat en busca de seguir con puntaje ideal en la Champions League: toda la agenda

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo con Stefano Di Carlo, el flamante presidente de River Plate

Manuel Pellegrini habló sobre la chance de dirigir la selección de Chile y bromeó con un jugador: “Antes de conocerlo no tenía ninguna cana”

El golazo de Alejandro Garnacho que evitó la derrota del Chelsea ante el Qarabag de Azerbaiyán por la Champions League

TELESHOW
Iliana Calabró recordó a su

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

La conmovedora historia de Lisandro, el adolescente con alma tucumana que brilló en The Voice Kids Bélgica

Gimena Accardi sorprendió con un inesperado proyecto laboral: “Por dentro estoy gritando”

Darío Barassi celebró su cumpleaños rodeado de amor: los regalos y postales más íntimas del festejo de su familia

Martín Fierro Latino 2025: quiénes son los nominados en televisión, radio y plataformas

INFOBAE AMÉRICA

Temblor en Chile hoy 5

Temblor en Chile hoy 5 de noviembre: magnitud y epicentro reportados por el CSN

Un monte sagrado, una joven disfrazada y un pergamino redescubierto: la historia de Tatsu Takayama, la primera mujer en ascender al Fuji

Un hombre atropelló deliberadamente a diez personas en la isla francesa de Olerón: hay 4 heridos graves

Helen Mirren recibirá el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria

Cómo un cúmulo sin metales podría ayudar a entender cómo surgieron las primeras estrellas del universo tras el Big Bang