Así luce hoy en día Rachel Weisz a más de 20 años de La momia

En 1999, Rachel Weisz se convirtió en uno de los rostros más populares del cine gracias a su papel protagónico en 'La Momia'

Hace 26 años se estrenó La momia, una de las películas más exitosas de las décadas recientes. La cinta fue protagonizada por Brendan Fraser, quien encarnó al intrépido Rick O’Connell, y por Rachel Weisz, quien dio vida a la bibliotecaria Evelyn Carnahan, un personaje que se volvió inolvidable para toda una generación de amantes del cine de aventuras.

En 1999, bajo la dirección de Stephen Sommers, La momia (The Mummy, en inglés) se convirtió en un fenómeno mundial, recaudando más de 400 millones de dólares y consolidando a Weisz como una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Su carisma, elegancia y talento la distinguieron rápidamente, y su interpretación de Evelyn combinó inteligencia, humor y una valentía poco habitual en los papeles femeninos de esa época.

En 'La Momia', Rachel Weisz le dio vida a la intrépida bibliotecaria Evelyn Carnahan

Más de dos décadas después de aquel éxito, Rachel Weisz sigue siendo una figura admirada en la industria cinematográfica. A sus 55 años, la actriz británica luce distinta, pero mantiene el porte y la elegancia que la caracterizan desde sus inicios. Su trayectoria artística continúa siendo sólida, marcada por papeles exigentes y proyectos de alto nivel tanto en el cine independiente como en las grandes producciones.

De “La momia” al reconocimiento internacional

Después del éxito de La momia y su secuela El regreso de la momia (2001), Rachel Weisz consolidó su carrera con actuaciones que demostraron su versatilidad y profundidad emocional. En 2005 protagonizó The Constant Gardener, dirigida por Fernando Meirelles, un drama político que le valió el Premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto, además del Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores.

Su papel como Tessa Quayle, una activista humanitaria, fue elogiado por la crítica por su intensidad y realismo. A partir de entonces, Weisz se convirtió en una presencia habitual en producciones de prestigio, trabajando con directores reconocidos como Peter Jackson, Yorgos Lanthimos y Darren Aronofsky.

La actriz británica recibió un Premio Óscar en 2005 por su interpretación en The Constant Gardener, dirigida por Fernando Meirelles. The Grosby Group

Durante los años siguientes, participó en películas como The Lovely Bones (2009), Ágora (2009), The Deep Blue Sea (2011) y The Bourne Legacy (2012). En cada proyecto, Weisz mostró una capacidad notable para transitar entre géneros, desde el drama histórico hasta el thriller de acción, manteniendo siempre un estándar interpretativo alto.

Vida personal y relación con Daniel Craig

Rachel Weisz está casada desde 2011 con el actor Daniel Craig, con quien tiene una hija y mantiene una vida privada discreta. (Instagram/Rachel Weizs)

Nacida en Londres en 1970, Rachel Weisz es hija de un inventor húngaro y una psicoterapeuta austriaca. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde comenzó a interesarse por la actuación y formó parte de una compañía teatral estudiantil. Desde sus inicios, fue reconocida por su elegancia natural y su estilo sobrio, características que han permanecido a lo largo de su carrera.

Antes de su matrimonio con Daniel Craig, la actriz mantuvo una relación de casi una década con el director Darren Aronofsky, con quien tuvo a su primer hijo, Henry Aronofsky, nacido en 2006. Su vínculo profesional y personal con Aronofsky la llevó a participar en proyectos más arriesgados y de corte independiente, como The Fountain (2006), donde compartieron una profunda visión artística.

Rachel Weisz está casada con Daniel Craig desde 2011 REUTERS/Louisa Gouliamaki

En 2011, Weisz se casó con Daniel Craig, conocido mundialmente por interpretar a James Bond. La pareja, que mantiene una vida privada discreta, tuvo una hija en común en 2018. A pesar de ser dos de las figuras más reconocidas del cine británico, ambos han optado por mantener su vida familiar lejos de los reflectores y han declarado en varias entrevistas que prefieren una rutina tranquila entre Londres y Nueva York.

Carrera reciente y nuevos desafíos

En los últimos años, Rachel Weisz ha continuado eligiendo proyectos que desafían su talento y consolidan su prestigio. En 2018 protagonizó La favorita, dirigida por Yorgos Lanthimos, donde interpretó a Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, un papel que le valió una nominación al Óscar y elogios por su interpretación compleja y magnética.

Más recientemente, participó en Black Widow (2021), interpretando a Melina Vostokoff, una figura materna en la historia del personaje de Natasha Romanoff. Su incursión en el universo cinematográfico de Marvel demostró su habilidad para integrarse en franquicias modernas sin perder su identidad como actriz de prestigio. Ese mismo año, protagonizó la serie En la piel de James Bond junto a su esposo, una producción que exploró la evolución del personaje y su impacto cultural.

Otros proyectos destacados de la última década incluyen The Mercy (2017) y The Light Between Oceans (2016), donde compartió pantalla con Michael Fassbender y Alicia Vikander.

Con 55 años, Rachel Weisz sigue consolidando su carrera en el cine y la televisión con papeles exigentes y reconocidos internacionalmente. REUTERS/Yara Nardi

Rachel Weisz hoy

A sus 55 años, Rachel Weisz continúa siendo una de las intérpretes más respetadas de su generación. Aunque luce diferente a la joven Evelyn Carnahan de La momia, su presencia sigue irradiando elegancia y talento. Su transformación a lo largo del tiempo no solo refleja el paso de los años, sino también la evolución de una artista que ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias del cine sin perder su esencia.

Weisz ha declarado en entrevistas con medios como The Guardian y Vogue que busca equilibrio entre su vida profesional y familiar, priorizando proyectos que le resulten significativos. Su discreción mediática contrasta con su reputación intachable dentro de la industria, donde se le reconoce por su disciplina, sensibilidad y compromiso artístico.

L a serie Dead Ringers es el proyecto más reciente de Rachel Weisz (Prime Video)

Actualmente, Rachel Weisz combina su trabajo en el cine con producciones televisivas de calidad. En 2023 protagonizó y produjo la serie Dead Ringers para Amazon Prime Video, una adaptación del clásico de David Cronenberg. En esta versión, Weisz interpreta a las gemelas Beverly y Elliot Mantle, dos ginecólogas con personalidades opuestas, un papel doble que ha sido considerado uno de los más desafiantes de su carrera reciente.