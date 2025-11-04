Entretenimiento

De Yoko a Linda: quiénes son las actrices que se suman al universo de The Beatles de Sam Mendes

Las películas, que se estrenarán en 2028, retratan la vida privada de los integrantes del mítico grupo británico a través de sus vínculos. Qué se sabe sobre el proyecto que promete reinventar su biografía musical

Guardar
Sam Mendes confirma a Saoirse
Sam Mendes confirma a Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood y Mia McKenna-Bruce como las esposas de los Beatles en su ambicioso proyecto cinematográfico (Composición fotográfica)

En abril de 2028 se estrenarán simultáneamente las cuatro películas sobre The Beatles dirigidas por Sam Mendes. El proyecto contará las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr desde una mirada individual y entrelazada.

Recientemente, se confirmaron quiénes interpretarán a las esposas y parejas más reconocidas de la banda. El nuevo elenco femenino fue confirmado y suma figuras destacadas del cine y la televisión internacional.

Saoirse Ronan interpretará a Linda
Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney, fotógrafa y activista, en la nueva saga sobre la vida íntima de los Beatles (Composición fotográfica)

Saoirse Ronan dará vida a Linda McCartney, la reconocida fotógrafa y activista compañera de Paul McCartney. De acuerdo informó The Hollywood Reporter, la actriz, nominada al Oscar por “Lady Bird” y “Little Women”, aportará su experiencia y popularidad al retrato de una de las figuras más queridas e influyentes alrededor del exBeatle.

En tanto, Anna Sawai, quien obtuvo un Emmy y participó en la serie “Shogun”, encarnará a Yoko Ono, artista plástica y pareja de Lennon, cuya influencia y participación marcó fuerte en la historia de la banda.

Anna Sawai dará vida a
Anna Sawai dará vida a Yoko Ono, artista plástica y figura clave en la historia de John Lennon y la banda británica (Composición fotográfica)

Por su parte, indicó The Hollywood Reporter, Aimee Lou Wood, habitual en el elenco de “Sex Education” y “The White Lotus”, representará a Pattie Boyd, modelo y fotógrafa célebre, musa de George Harrison e inspiración de canciones como “Something”.

Aimee Lou Wood encarnará a
Aimee Lou Wood encarnará a Pattie Boyd, musa de George Harrison e inspiración de canciones emblemáticas como 'Something' (Composición fotográfica)

Por último, Mia McKenna-Bruce asumirá el papel de Maureen Starkey, la primera esposa del baterista Ringo Starr. Todas las actrices seleccionadas cuentan con experiencia en producciones de alto perfil y recibieron elogios de la crítica especializada.

Mia McKenna-Bruce asumirá el papel
Mia McKenna-Bruce asumirá el papel de Maureen Starkey, la primera esposa de Ringo Starr, en la serie de películas de Sam Mendes (Composición fotográfica)

Un enfoque coral y protagonismo de mujeres fundamentales

De acuerdo con información publicada por The Guardian, la saga retratará no solo el ascenso y los desafíos de los músicos, sino también la relación íntima y creativa con sus parejas.

La propuesta de Sam Mendes busca innovar al narrar la vida de cada integrante a través de su propia perspectiva, mientras revela cómo el entorno afectivo influyó en la trayectoria artística y personal de los Beatles.

La saga dirigida por Sam
La saga dirigida por Sam Mendes ofrecerá una mirada contemporánea y coral sobre el papel de las mujeres en la historia de The Beatles (AP Foto)

El guion entrelazará las trayectorias de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey, mostrando su papel en el proceso creativo, en la toma de decisiones y en las dinámicas de la banda.

Según detalló BBC, esta será la primera adaptación cinematográfica avalada por completo por los herederos y los derechos de la banda, lo que permitirá utilizar su extenso catálogo musical y explorar detalles inéditos de su historia privada.

Sam Mendes confirma a Saoirse
Sam Mendes confirma a Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood y Mia McKenna-Bruce como las esposas de los Beatles en su ambicioso proyecto cinematográfico REUTERS/Steve Marcus

El elenco principal masculino ya se había confirmado el año pasado, con Harris Dickinson en el papel de Lennon, Barry Keoghan como Starr, Paul Mescal dando vida a McCartney y Joseph Quinn como Harrison.

Las películas ofrecerán una visión complementaria y única, convirtiéndose en un evento cinematográfico sin precedentes tanto para seguidores de los Beatles como para nuevas generaciones.

La saga dirigida por Sam
La saga dirigida por Sam Mendes ofrecerá una mirada contemporánea y coral sobre el papel de las mujeres en la historia de The Beatles (Reuters)

Contexto del estreno, expectativas y relevancia cultural

Sony Pictures fijó el lanzamiento global de la saga para abril de 2028. El proyecto cuenta con el apoyo y derechos exclusivos de las familias de los Beatles y del propio catálogo musical, un acuerdo inédito en la industria.

Las películas recrearán de manera fiel y con cierto grado de intimidad la historia personal y profesional de los músicos y de sus compañeras, retratando tanto la fama y el éxito, como las complejidades de la vida en pareja bajo el escrutinio público.

El proyecto de Sony Pictures
El proyecto de Sony Pictures busca visibilizar la influencia creativa y personal de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey en el legado de los Beatles REUTERS/Steve Marcus

El anuncio del elenco femenino generó expectativas entre críticos y fanáticos, que reconocen la relevancia de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey no solo como parejas, sino como creadoras, gestoras e inspiraciones en momentos clave de la banda.

El proyecto busca darles visibilidad, aportar mirada contemporánea y ampliar los relatos tradicionales sobre el grupo británico más influyente del siglo XX.

Las películas sobre The Beatles,
Las películas sobre The Beatles, con estreno global en abril de 2028, contarán con el aval de los herederos y el uso exclusivo del catálogo musical de la banda (AP)

La apuesta de Sam Mendes y Sony Pictures coloca a estas mujeres en el centro de la narrativa audiovisual, consolidando el valor histórico y artístico de su participación en el legado de The Beatles y proponiendo una lectura renovada para el público actual.

El debut en la gran pantalla de las esposas de los Beatles promete convertirse en un acontecimiento cultural, mostrando el otro costado de una historia que marcó generaciones en la música y el arte.

Temas Relacionados

The BeatlesSam MendesLinda McCartneyYoko OnoLondresLiverpoolCineMúsicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a la pantalla grande con una cuarta película de “La Momia”

Después de más de 15 años, los actores retoman sus icónicos papeles en una nueva producción de la exitosa saga

Brendan Fraser y Rachel Weisz

El enigma de Vera West, la mente detrás de los vestuarios icónicos que definieron el terror en Hollywood

Aunque su nombre rara vez figura en la memoria popular, la diseñadora fue responsable de los trajes legendarios de personajes como la Novia de Frankenstein y Christine en “El fantasma de la ópera”, un legado creativo que sigue inspirando a la moda actual

El enigma de Vera West,

Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor: “Nos divertimos muchísimo”

La cantante de 79 años explicó por qué los años no afectan su vínculo con Alexander “AE” Edwards.

Cher habla de la diferencia

George Clooney revela que se siente menos enfadado y más centrado a medida que envejece

El actor estadounidense reflexionó sobre cómo el paso del tiempo le ha permitido dejar atrás discusiones innecesarias y valorar más la serenidad, el apoyo mutuo y la estabilidad familiar

George Clooney revela que se

José Madero planea darse un descanso en la música: “Estoy en un momento oscuro de mi vida”

El cantante compartió en entrevista con el compositor Javier Paniagua, sentirse abrumado por momentos debido al ajetreo de sus giras y medita sobre la posibilidad de hacer una pausa en su gira

José Madero planea darse un
DEPORTES
Así fue el gol de

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

Franco Colapinto sorprendió con un posteo enigmático en el umbral de su confirmación sobre su futuro en la F1

Otra hazaña del argentino Faustino Oro: empató frente al gran maestro indio Santosh Vidit en la Copa del Mundo de Ajedrez

TELESHOW
Las postales de las vacaciones

Las postales de las vacaciones de Pampita y sus hijos más chicos en Estados Unidos

Wanda Nara aclaró con Valentina Cervantes una incómoda situación: “Bienvenida a la fama”

Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: su primer concierto será en Buenos Aires

Juana Repetto recordó cómo decidió ser madre soltera: “La experiencia más espectacular de mi vida”

El desgarrador llanto de Flavio Mendoza para despedir a su perro: “Tengo el corazón destrozado”

INFOBAE AMÉRICA

Lula aseguró que “volverá a

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York

Gonzalo Celorio, flamante premio Cervantes: “Escribo para olvidar, una vez que lo hago desaparece el conflicto”

Donald Trump sopesa las opciones y los riesgos de los ataques contra Venezuela

Trágico accidente en India: al menos 7 muertos y 14 heridos tras el choque de dos trenes