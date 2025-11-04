De Yoko a Linda: quiénes son las actrices que se suman al universo de The Beatles de Sam Mendes

Sam Mendes confirma a Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood y Mia McKenna-Bruce como las esposas de los Beatles en su ambicioso proyecto cinematográfico (Composición fotográfica)

En abril de 2028 se estrenarán simultáneamente las cuatro películas sobre The Beatles dirigidas por Sam Mendes. El proyecto contará las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr desde una mirada individual y entrelazada.

Recientemente, se confirmaron quiénes interpretarán a las esposas y parejas más reconocidas de la banda. El nuevo elenco femenino fue confirmado y suma figuras destacadas del cine y la televisión internacional.

Saoirse Ronan dará vida a Linda McCartney, la reconocida fotógrafa y activista compañera de Paul McCartney. De acuerdo informó The Hollywood Reporter, la actriz, nominada al Oscar por “Lady Bird” y “Little Women”, aportará su experiencia y popularidad al retrato de una de las figuras más queridas e influyentes alrededor del exBeatle.

En tanto, Anna Sawai, quien obtuvo un Emmy y participó en la serie “Shogun”, encarnará a Yoko Ono, artista plástica y pareja de Lennon, cuya influencia y participación marcó fuerte en la historia de la banda.

Por su parte, indicó The Hollywood Reporter, Aimee Lou Wood, habitual en el elenco de “Sex Education” y “The White Lotus”, representará a Pattie Boyd, modelo y fotógrafa célebre, musa de George Harrison e inspiración de canciones como “Something”.

Por último, Mia McKenna-Bruce asumirá el papel de Maureen Starkey, la primera esposa del baterista Ringo Starr. Todas las actrices seleccionadas cuentan con experiencia en producciones de alto perfil y recibieron elogios de la crítica especializada.

Un enfoque coral y protagonismo de mujeres fundamentales

De acuerdo con información publicada por The Guardian, la saga retratará no solo el ascenso y los desafíos de los músicos, sino también la relación íntima y creativa con sus parejas.

La propuesta de Sam Mendes busca innovar al narrar la vida de cada integrante a través de su propia perspectiva, mientras revela cómo el entorno afectivo influyó en la trayectoria artística y personal de los Beatles.

La saga dirigida por Sam Mendes ofrecerá una mirada contemporánea y coral sobre el papel de las mujeres en la historia de The Beatles (AP Foto)

El guion entrelazará las trayectorias de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey, mostrando su papel en el proceso creativo, en la toma de decisiones y en las dinámicas de la banda.

Según detalló BBC, esta será la primera adaptación cinematográfica avalada por completo por los herederos y los derechos de la banda, lo que permitirá utilizar su extenso catálogo musical y explorar detalles inéditos de su historia privada.

El elenco principal masculino ya se había confirmado el año pasado, con Harris Dickinson en el papel de Lennon, Barry Keoghan como Starr, Paul Mescal dando vida a McCartney y Joseph Quinn como Harrison.

Las películas ofrecerán una visión complementaria y única, convirtiéndose en un evento cinematográfico sin precedentes tanto para seguidores de los Beatles como para nuevas generaciones.

Contexto del estreno, expectativas y relevancia cultural

Sony Pictures fijó el lanzamiento global de la saga para abril de 2028. El proyecto cuenta con el apoyo y derechos exclusivos de las familias de los Beatles y del propio catálogo musical, un acuerdo inédito en la industria.

Las películas recrearán de manera fiel y con cierto grado de intimidad la historia personal y profesional de los músicos y de sus compañeras, retratando tanto la fama y el éxito, como las complejidades de la vida en pareja bajo el escrutinio público.

El proyecto de Sony Pictures busca visibilizar la influencia creativa y personal de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey en el legado de los Beatles REUTERS/Steve Marcus

El anuncio del elenco femenino generó expectativas entre críticos y fanáticos, que reconocen la relevancia de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey no solo como parejas, sino como creadoras, gestoras e inspiraciones en momentos clave de la banda.

El proyecto busca darles visibilidad, aportar mirada contemporánea y ampliar los relatos tradicionales sobre el grupo británico más influyente del siglo XX.

Las películas sobre The Beatles, con estreno global en abril de 2028, contarán con el aval de los herederos y el uso exclusivo del catálogo musical de la banda (AP)

La apuesta de Sam Mendes y Sony Pictures coloca a estas mujeres en el centro de la narrativa audiovisual, consolidando el valor histórico y artístico de su participación en el legado de The Beatles y proponiendo una lectura renovada para el público actual.

El debut en la gran pantalla de las esposas de los Beatles promete convertirse en un acontecimiento cultural, mostrando el otro costado de una historia que marcó generaciones en la música y el arte.