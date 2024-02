Cuatro películas de The Beatles están en camino y cada una abarcará la vida de sus integrantes

El accidentado viaje de "Now and Then" hasta su realización se prolongó durante cinco décadas y el documental muestra las conversaciones y colaboraciones entre los cuatro Beatles para finalizar el proyecto. (Disney)

Sony Pictures Entertainment, en colaboración con el cineasta galardonado con el Oscar Sam Mendes (1917) y su productora Neal Street Productions, anunció planes para producir cuatro películas teatrales independientes, cada una centrada en un miembro de The Beatles. Este proyecto marca la primera vez que Apple Corps Ltd. y los miembros Paul McCartney, Ringo Starr, y las familias de John Lennon y George Harrison otorgan plenos derechos de historia de vida y música para una película con guion. Mendes dirigirá todas las películas, creando historias interconectadas desde la perspectiva de cada miembro del grupo musical.

Te puede interesar: San Valentín en el cine: 4 películas románticas ideales para ver en pareja

El ambicioso proyecto de Mendes pretende narrar el viaje único del cuarteto de Liverpool, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama mundial, ofreciendo una mirada íntima a sus vidas, logros y los desafíos que enfrentaron. Sony Pictures Entertainment se encargará de la financiación y distribución mundial de las películas, con planes de lanzamiento teatral completo previstos para 2027. La cadencia de fechas de lanzamiento se anunciará más cerca de la fecha de estreno, mientras que actualmente se está trabajando en la contratación de guionistas para el proyecto.

Sony Pictures y Sam Mendes revelan su proyecto de cuatro películas sobre The Beatles, ofreciendo una mirada íntima a la banda. (Créditos: AP)

La realización de este proyecto fue posible gracias a la visión y persuasión de Sam Mendes, quien logró captar el interés y el entusiasmo de los miembros vivos y las familias de los fallecidos, al presentarles su idea. Además de dirigir, el cineasta producirá las películas junto a sus socios de Neal Street Productions, Pippa Harris y Julie Pastor, con Jeff Jones de Apple Corps Ltd. sirviendo como productor ejecutivo.

Te puede interesar: “La zona de interés”: el monstruo invisible de Auschwitz que se hace real en tu mente

Las películas buscarán explorar la evolución de la banda, desde sus comienzos como los adorables “Mop Tops” hasta convertirse en artistas innovadores y activistas de los temas controversiales de los años 60. Tras su separación en 1970, cada miembro del grupo siguió su propio camino, enfrentando el reto de igualar el éxito del grupo, pero dejando su huella en la cultura de maneras distintas. Este proyecto representa una oportunidad única para profundizar en las historias individuales de John, Paul, George y Ringo, proporcionando una perspectiva completa y emocionante sobre The Beatles como banda y como individuos.

Cada película explorará la vida y música de John, Paul, George y Ringo en un proyecto único de Sam Mendes. (Créditos: Paul McCartney/Handout via REUTERS)

¿Cómo se llama la primera canción de los Beatles?

Now and Then, la última canción de The Beatles (Now And Then – The Last Beatles Song) es un documental de Disney+ que explora la historia detrás de la última canción grabada por la famosa agrupación británica. Bajo la dirección de Oliver Murray, y con el aporte de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Lennon y Peter Jackson, este film ofrece una mirada íntima al proceso creativo detrás de Now And Then, pieza que pudo ser completada gracias a la tecnología utilizada por Peter Jackson en la docuserie The Beatles: Get Back. Disponible desde el 2 de noviembre, el título junto con la canción promete ser un evento significativo para los seguidores de la banda.

Te puede interesar: “Dune 2″ es una obra maestra que iguala a “Star Wars Episodio V” y “El señor de los anillos”, según la crítica

Este lanzamiento se acompañó del anuncio de las ediciones ampliadas de las colecciones de The Beatles de 1962-1966 y de 1967-1970, previstas para el 10 de noviembre, ofreciendo una experiencia auditiva en verdadero estéreo y Dolby Atmos con un total de 75 temas emblemáticos. La iniciativa de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe no solo pretende celebrar el legado musical de los artistas sino también revivir emociones y recuerdos que marcaron a generaciones de fans.

Los films sobre The Beatles buscarán honrar la evolución de la banda y su impacto en la cultura musical y social. (Créditos: King Collection/Avalon/Getty Images)

John Lennon murió a los 40 años

Por otro lado, en diciembre de 2023, Apple TV+ lanzó una serie documental titulada John Lennon: Asesinato sin juicio (John Lennon: Murder Without a Trial). La producción, narrada por Kiefer Sutherland, consiste en la indagación más exhaustiva sobre el asesinato de John Lennon, ocurrido el 8 de diciembre de 1980 cuando el cantante tenía 40 años. La temporada, compuesta por tres episodios, desveló información inédita, entrevistas con testigos y personas cercanas al caso, como Richard Peterson, Jay Hastings, David Suggs, Elliot Mintz y la Dra. Naomi Goldstein, y plantea dudas sobre el proceso judicial de Mark David Chapman, quien fue condenado a cadena perpetua sin un juicio completo. Dirigida por Nick Holt y Rob Coldstream, la serie se enfoca en temas como la salud mental y el control de armas, buscando contextualizar el crimen en los eventos de la década de 1980.