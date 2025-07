The Beatles llegan al cine en 2028: los detalles de la tetralogía que explorará la intimidad de la mítica banda

Cada película de la saga se centrará en la vida de un Beatle, con música original autorizada (Foto AP, archivo)

“Cada hombre tiene su propia historia, pero unidos son legendarios”, resume el concepto detrás de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, la ambiciosa tetralogía que relatará la vida de cada uno de los integrantes del icónico grupo de rock.

Esta frase no solo invita a mirar más allá de la leyenda colectiva, sino que propone descubrir la dimensión humana de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, desde sus singularidades hasta el fenómeno sin igual que crearon juntos.

En un giro cinematográfico inédito, el director Sam Mendes llevará a la gran pantalla cuatro largometrajes interconectados, cada uno enfocado en un Beatle. Según detalló, el estreno de la tetralogía está previsto para abril de 2028 y contará con un reparto estelar formado por jóvenes actores británicos de reconocimiento internacional.

El realizador, responsable de éxitos como American Beauty y Skyfall, planteó el proyecto como la primera “experiencia maratoniana en cines”. Acerca del desafío, Mendes sostuvo: “La historia era demasiado extensa para encajar en una sola película”.

El director Sam Mendes junto a los actores Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson mientras promocionan las próximas películas de "The Beatles" durante una presentación de Sony Pictures en CinemaCon (REUTERS/Steve Marcus)

La atención mediática se disparó con el anuncio durante la CinemaCon, donde Mendes explicó: “No estamos haciendo solo una película sobre los Beatles, estamos haciendo cuatro. Quizás esta sea una oportunidad para comprenderlos un poco más a fondo”.

Así, la propuesta busca un acercamiento exhaustivo e individual a cada músico, pero con la promesa de una narración que converge para reconstruir la magia de Liverpool.

Un aspecto extraordinario de la ambiciosa producción es el acceso exclusivo al extenso catálogo musical de la banda. Vanity Fair consignó que por primera vez un proyecto narrativo con actores tendrá los derechos de utilizar clásicos como Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine y Strawberry Fields. Esto ofrece a los espectadores la posibilidad de vivir la historia de los Beatles con la potencia de su música original como banda sonora, un punto fuerte respecto a adaptaciones anteriores.

La tetralogía sobre los Beatles llegará a los cines en 2028 con dirección de Sam Mendes (REUTERS/Steve Marcus)

Las expectativas aumentaron todavía más cuando se anunciaron los nombres elegidos por Mendes para encarnar a los legendarios músicos. Harris Dickinson, quien recientemente compartió pantalla con Nicole Kidman en Babygirl, interpretará a John Lennon. En diálogo con Vanity Fair, el actor expuso: “Será un papel realmente interesante. Es alguien a quien he considerado una figura muy compleja, así que interpretarlo será un reto”.

Al frente del desafío de dar vida a Paul McCartney estará Paul Mescal, actor irlandés que cobró fama con Normal People y brilla en escenarios teatrales con obras como Un tranvía llamado deseo. Su sensibilidad musical aporta un valor añadido para el rol.

Para el papel de George Harrison fue seleccionado Joseph Quinn, conocido por su trabajo en Stranger Things, mientras que Barry Keoghan completará el reparto principal como Ringo Starr.

El estreno de la saga busca rendir tributo al legado de los Beatles y atraer a nuevas generaciones (Sony Pictures)

Según afirmó Billboard, este proyecto cuenta con el respaldo directo de Paul McCartney, Ringo Starr y de los representantes de los herederos de Lennon y Harrison. Es la primera vez que el grupo y sus familias ceden los derechos integrales de la vida y la música de los Beatles para una película con guion, un hecho que la industria ya considera histórico.

La saga de los Beatles tuvo numerosas adaptaciones y documentales, pero siempre quedó latente el deseo de una gran producción que hiciera justicia a su legado. Se espera que esta tetralogía marque un antes y un después en el cine musical, ya que el público podrá “maratonear” los filmes y sumergirse por horas en la trayectoria del cuarteto desde perspectivas nunca exploradas.

Así, el fenómeno Beatles no pierde vigencia. Décadas después de su separación, el amor y el fanatismo no disminuyen. La producción de Sam Mendes no solo rinde tributo a su obra, sino que también convierte la historia personal de cada músico en un nuevo atractivo para las nuevas generaciones; mientras que la posibilidad de ver y escuchar su proceso creativo desde el cine, con todo el poder audiovisual de la música original, promete una experiencia única.