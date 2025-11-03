Murió Diane Ladd, leyenda de Hollywood y madre de Laura Dern

Diane Ladd murió a los 89 años (Photo by Hutchins Photo/IPA/Sipa USA)

La noticia del fallecimiento de Diane Ladd, reconocida actriz nominada al Óscar y madre de Laura Dern, ha generado conmoción en Hollywood y entre el público internacional. Ladd murió a los 89 años en su residencia de Ojai, California, acompañada por su hija, quien compartió un mensaje sobre la partida de su madre. “Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa en Ojai, California”, expresó Laura Dern, quien además añadió: “Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado. Fuimos bendecidos por tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.

Laura Dern, hija de Diane Ladd, fue la encargada de dar la noticia de su fallecimiento

Diane Ladd deja un legado de más de seis décadas en el cine y la televisión, caracterizado por su versatilidad y la creación de personajes memorables. Nacida el 29 de noviembre de 1935 en Laurel, Misisipi, fue hija única de Preston Paul Ladner, veterinario, y Mary Bernadette Ladner, actriz. Desde pequeña, Ladd se dedicó a la actuación, el canto y el baile, y más tarde acortó su apellido de Ladner a Ladd al iniciar su carrera en Hollywood. Su primer crédito cinematográfico llegó en 1966 con el drama criminal “The Wild Angels”, donde compartió pantalla con Nancy Sinatra, Bruce Dern y Peter Fonda.

El reconocimiento internacional llegó en 1974 con “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, dirigida por Martin Scorsese, donde su interpretación de Flo le valió su primera nominación al Óscar como mejor actriz de reparto. El éxito de la película dio origen a la serie de televisión “Alice”, por la que Ladd recibió un Globo de Oro en 1981. A lo largo de su trayectoria, acumuló tres nominaciones al Óscar y tres a los Emmy, y participó en títulos como “Something Wicked This Way Comes” (1983), “Ghosts of Mississippi” (1996), “28 Days” (2000), “Charlie’s War” (2003), “Joy” (2015) y “Gigi & Nate” (2022). También tuvo papeles recurrentes en series como “Kingdom Hospital” y “Chesapeake Shores”.

Diane Ladd fue nominada por primera vez al Oscar por su trabajo en la cinta 'Alice Doesn’t Live Here Anymore' Mandatory Credit: Photo by Globe Photos/Mediapunch/Shutterstock (10365481a)

En el ámbito personal, la vida de Diane Ladd estuvo marcada por momentos de profunda alegría y dolor. Se casó en tres ocasiones, la primera con Bruce Dern en 1960, con quien tuvo dos hijas: Diane y Laura. La tragedia golpeó a la familia cuando su hija mayor, Diane, falleció a los 18 meses en un accidente en una piscina. “Ella se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Todo ocurrió en un instante. Murió, y nunca lo superas”, relató Ladd a CBS News en 2023, según lo recogido por PEOPLE. La pérdida de su hija contribuyó al divorcio con Bruce Dern en 1969, tras nueve años de matrimonio. Posteriormente, Ladd se casó con William A. Shea, Jr. y, más tarde, con Robert Charles Hunter, quien falleció en julio de este año a los 77 años.

La relación entre Diane Ladd y Laura Dern evolucionó a lo largo de los años, pasando de la protección maternal a la colaboración artística. Ladd confesó a PEOPLE que, tras la muerte de su primera hija, temía ser sobreprotectora con Laura, pero optó por permitirle desarrollar su independencia: “Me obligué a no ser demasiado protectora porque había perdido a una hija. El resultado fue que funcionó al revés. Le permití ser una pensadora libre, y eso la ayudó a convertirse en su propia persona”. Laura Dern, por su parte, recordó con humor que su madre le aconsejaba evitar la actuación: “Creo que la frase de mi madre era: ‘Sé abogada, sé doctora, sé misionera leprosa, ¡pero no seas actriz!’”, contó a PEOPLE en 2018.

La muerte de su primera hija le dio a Diane Ladd una nueva forma de acercarse a su hija Laura

Madre e hija compartieron pantalla en varias ocasiones, comenzando con “Wild at Heart” (1990), donde Ladd obtuvo su segunda nominación al Óscar por su papel de Marietta Fortune. Al año siguiente, ambas recibieron nominaciones al Óscar por “Rambling Rose”: Laura como mejor actriz y Ladd como mejor actriz de reparto. Volvieron a trabajar juntas en “Citizen Ruth” (1996), “Inland Empire” (2006) y en la serie de HBO “Enlightened”. Estas colaboraciones consolidaron un legado artístico conjunto que trascendió la pantalla.

En los últimos años, Dianne sufrió una fibrosis pulmonar idiopática que mermó considerablemente su salud (Credit Image: © F Sadou/AdMedia via ZUMA Wire)

En los últimos años, la salud de Ladd se vio afectada por una enfermedad pulmonar grave, fibrosis pulmonar idiopática, diagnosticada en 2018. Esta experiencia motivó a madre e hija a mantener conversaciones profundas y a publicar juntas el libro de memorias “Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding)” en 2023. Laura Dern explicó a PEOPLE que estas charlas, muchas de ellas durante caminatas, fortalecieron su vínculo: “Todas las conversaciones profundas nos llenaron de amor y fueron muy sanadoras. Este libro es el resultado de no esperar para compartirlo todo y nos ha unido más que nunca”.