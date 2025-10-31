Las películas de The Beatles presentan a su reparto femenino: ¿quién encarnará a Yoko Ono y Linda McCartney?

Sony Pictures lanzará las cuatro biopics en abril de 2028 (Composición/Hulton Archive)

El esperado proyecto cinematográfico que llevará por primera vez la historia de The Beatles a las salas de cine avanza con fuerza. Este viernes 31 de octubre, Sony Pictures confirmó que cuatro reconocidas actrices se suman al ambicioso plan de Sam Mendes: Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood interpretarán a figuras clave en la vida sentimental y creativa de los Fab Four.

Las cuatro películas —dirigidas por Mendes y con estreno previsto para abril de 2028— contarán la historia de cada Beatle desde su propia perspectiva, siguiendo un esquema narrativo inusual en el cine biográfico.

Sony Pictures las ha definido como el “primer evento cinematográfico bingeable”, una propuesta que apuesta por mantener al público en salas a lo largo de un lanzamiento coordinado de gran escala, según destacó previamente The Hollywood Reporter.

A continuación, los detalles del nuevo reparto femenino que dará vida a quienes acompañaron a John, Paul, George y Ringo tanto en el amor como en la escena cultural de sus épocas.

Mia McKenna-Bruce será Maureen Starkey

La actriz inglesa de 28 años fue protagonista de la película "Cómo tener sexo". REUTERS/Hollie Adams

Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA Rising Star y revelación del cine británico gracias a How to Have Sex (2023), interpretará a Maureen “Mo” Starkey, la primera esposa de Ringo Starr.

Tal como recuerda Deadline, Maureen era una fan temprana del grupo que conoció a Starr en el mítico Cavern Club en 1962. Su romance avanzó rápido: se casaron en 1965 y tuvieron tres hijos. Aunque vivió en primera línea la beatlemanía, Maureen siempre se mantuvo lejos del foco mediático, lo que convierte su rol en un contrapunto íntimo dentro del universo de la banda.

Saoirse Ronan encarnará a Linda McCartney

Saoirse Ronan, de 31 años, es uno de los talentos más prometedores de su generación (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La irlandesa Saoirse Ronan, una de las actrices más prestigiosas de su generación con cuatro nominaciones al Óscar (Lady Bird, Mujercitas, Atonement, Brooklyn), dará vida a Linda Eastman McCartney, fotógrafa, artista y pareja inseparable de Paul McCartney.

Su historia de amor comenzó en 1967, cuando Linda ya era una profesional respetada en el mundo de la fotografía. McCartney describió ese flechazo con una frase hoy célebre: “La primera vez que la vi, simplemente lo supe”.

Además del matrimonio y la familia, ambos construyeron una vida profesional conjunta tras la disolución del grupo, formando la banda Wings.

Anna Sawai dará vida a Yoko Ono

Anna Sawai, de 33 años, saltó a la fama internacional con la miniserie Shogun. Inicialmente era miembro del grupo femenino FAKY (REUTERS/Daniel Cole)

La japonesa Anna Sawai, ganadora del Emmy y el Globo de Oro por su trabajo en la serie Shōgun, interpretará a Yoko Ono, artista conceptual y pareja de John Lennon.

Lennon la conoció en una exposición de su obra en Londres y quedó inmediatamente intrigado, pese a encontrarse casado en ese momento. La relación con Ono marcó la vida personal del músico, y gran parte de su trayectoria artística y política posterior.

Aimee Lou Wood será Pattie Boyd

La estrella de 31 años fue parte de a serie de Netflix Sex Education, y recientemente protagonizó la temporada 3 de The White Lotus (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz inglesa Aimee Lou Wood, premiada por Sex Education y nominada al Emmy por The White Lotus, encarnará a Pattie Boyd, modelo y primera esposa de George Harrison.

Boyd conoció al guitarrista en 1964 durante el rodaje de A Hard Day’s Night y fue parte importante de su acercamiento a la espiritualidad oriental, un camino que influyó también en la evolución musical del grupo.

Los cuatro actores que protagonizarán las biopics de The Beatles fueron presentados en CinemaCon 2025 ( REUTERS/Steve Marcus)

Este ciclo de películas protagonizado por Paul Mescal (McCartney), Harris Dickinson (Lennon), Joseph Quinn (Harrison) y Barry Keoghan (Starr) tiene una importancia histórica: por primera vez Apple Corps autoriza el uso de la música y de las historias de vida de los integrantes del cuarteto de Liverpool en una producción guionizada de Hollywood, confirma The Hollywood Reporter.