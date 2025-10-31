Entretenimiento

Las películas de The Beatles presentan a su reparto femenino: ¿quién encarnará a Yoko Ono y Linda McCartney?

Las cuatro películas de ‘The Beatles — A Four-Film Cinematic Event’ contarán la historia de cada miembro de la banda desde su propia perspectiva individual

Guardar
Sony Pictures lanzará las cuatro
Sony Pictures lanzará las cuatro biopics en abril de 2028 (Composición/Hulton Archive)

El esperado proyecto cinematográfico que llevará por primera vez la historia de The Beatles a las salas de cine avanza con fuerza. Este viernes 31 de octubre, Sony Pictures confirmó que cuatro reconocidas actrices se suman al ambicioso plan de Sam Mendes: Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood interpretarán a figuras clave en la vida sentimental y creativa de los Fab Four.

Las cuatro películas —dirigidas por Mendes y con estreno previsto para abril de 2028— contarán la historia de cada Beatle desde su propia perspectiva, siguiendo un esquema narrativo inusual en el cine biográfico.

Sony Pictures las ha definido como el “primer evento cinematográfico bingeable, una propuesta que apuesta por mantener al público en salas a lo largo de un lanzamiento coordinado de gran escala, según destacó previamente The Hollywood Reporter.

A continuación, los detalles del nuevo reparto femenino que dará vida a quienes acompañaron a John, Paul, George y Ringo tanto en el amor como en la escena cultural de sus épocas.

Mia McKenna-Bruce será Maureen Starkey

La actriz inglesa de 28
La actriz inglesa de 28 años fue protagonista de la película "Cómo tener sexo". REUTERS/Hollie Adams

Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA Rising Star y revelación del cine británico gracias a How to Have Sex (2023), interpretará a Maureen “Mo” Starkey, la primera esposa de Ringo Starr.

Tal como recuerda Deadline, Maureen era una fan temprana del grupo que conoció a Starr en el mítico Cavern Club en 1962. Su romance avanzó rápido: se casaron en 1965 y tuvieron tres hijos. Aunque vivió en primera línea la beatlemanía, Maureen siempre se mantuvo lejos del foco mediático, lo que convierte su rol en un contrapunto íntimo dentro del universo de la banda.

Saoirse Ronan encarnará a Linda McCartney

Saoirse Ronan, de 31 años,
Saoirse Ronan, de 31 años, es uno de los talentos más prometedores de su generación (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La irlandesa Saoirse Ronan, una de las actrices más prestigiosas de su generación con cuatro nominaciones al Óscar (Lady Bird, Mujercitas, Atonement, Brooklyn), dará vida a Linda Eastman McCartney, fotógrafa, artista y pareja inseparable de Paul McCartney.

Su historia de amor comenzó en 1967, cuando Linda ya era una profesional respetada en el mundo de la fotografía. McCartney describió ese flechazo con una frase hoy célebre: “La primera vez que la vi, simplemente lo supe”.

Además del matrimonio y la familia, ambos construyeron una vida profesional conjunta tras la disolución del grupo, formando la banda Wings.

Anna Sawai dará vida a Yoko Ono

Anna Sawai, de 33 años,
Anna Sawai, de 33 años, saltó a la fama internacional con la miniserie Shogun. Inicialmente era miembro del grupo femenino FAKY (REUTERS/Daniel Cole)

La japonesa Anna Sawai, ganadora del Emmy y el Globo de Oro por su trabajo en la serie Shōgun, interpretará a Yoko Ono, artista conceptual y pareja de John Lennon.

Lennon la conoció en una exposición de su obra en Londres y quedó inmediatamente intrigado, pese a encontrarse casado en ese momento. La relación con Ono marcó la vida personal del músico, y gran parte de su trayectoria artística y política posterior.

Aimee Lou Wood será Pattie Boyd

La estrella de 31 años
La estrella de 31 años fue parte de a serie de Netflix Sex Education, y recientemente protagonizó la temporada 3 de The White Lotus (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz inglesa Aimee Lou Wood, premiada por Sex Education y nominada al Emmy por The White Lotus, encarnará a Pattie Boyd, modelo y primera esposa de George Harrison.

Boyd conoció al guitarrista en 1964 durante el rodaje de A Hard Day’s Night y fue parte importante de su acercamiento a la espiritualidad oriental, un camino que influyó también en la evolución musical del grupo.

Los cuatro actores que protagonizarán
Los cuatro actores que protagonizarán las biopics de The Beatles fueron presentados en CinemaCon 2025 ( REUTERS/Steve Marcus)

Este ciclo de películas protagonizado por Paul Mescal (McCartney), Harris Dickinson (Lennon), Joseph Quinn (Harrison) y Barry Keoghan (Starr) tiene una importancia histórica: por primera vez Apple Corps autoriza el uso de la música y de las historias de vida de los integrantes del cuarteto de Liverpool en una producción guionizada de Hollywood, confirma The Hollywood Reporter.

Temas Relacionados

The BeatlesYoko OnoLinda McCartneyJohn LennonPaul McCartneyMia McKenna-BruceSaoirse RonanAnna SawaiEntretenimiento

Últimas Noticias

Murió Tchéky Karyo, actor francés de ‘Nikita’ y ‘The Missing’

La familia del actor confirmó que él estaba luchando contra el cáncer antes de su deceso

Murió Tchéky Karyo, actor francés

“Insensible y de mal gusto”: llueven críticas a Julia Fox por su polémico disfraz de Halloween

Julia Fox recreó el famoso traje rosa que Jackie Kennedy llevaba durante el asesinato de JFK en 1963

“Insensible y de mal gusto”:

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente su condena de cuatro años de prisión: la nueva vida del magnate en Fort Dix

El productor musical enfrenta su primera noche bajo custodia federal luego de un mediático juicio que reveló detalles sobre fiestas con drogas y prostitución, y que terminó con una condena de más de cuatro años de prisión

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente

Kevin Costner pide que se anulen los cargos restantes en la demanda por la supuesta escena de violación en ‘Horizon’

El actor de 70 años enfrenta una compleja disputa judicial tras ser acusado por una doble de acción de haberla sometido a una escena violenta durante el rodaje de su más reciente película del oeste

Kevin Costner pide que se

Brad Pitt exige que Angelina Jolie entregue mensajes privados en la disputa por Château Miraval

El conflicto entre las dos estrellas de Hollywood continúa escalando mientras los abogados del actor insisten en obtener documentos que podrían determinar si la venta de la bodega francesa se realizó de forma legal y transparente

Brad Pitt exige que Angelina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una joven transmitió su muerte

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

Preocupación en las aerolíneas por los paros de controladores: “Será imposible reprogramar vuelos y se perderán millones”

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Jornada financiera: las acciones ganaron hasta 11% en Wall Street, subieron los bonos y volvió a caer el riesgo país

El riesgo invisible de no vacunarse: expertos destacan el resguardo personal y de toda la comunidad

INFOBAE AMÉRICA
Israel entregó los cuerpos de

Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos mientras avanza el acuerdo de alto el fuego

La iglesia más alta del mundo está en Barcelona: la Sagrada Familia marcó un nuevo hito en la arquitectura religiosa

El Gobierno ecuatoriano aclaró que no instalará una base militar estadounidense en las Islas Galápagos

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Tensión entre Rusia y Japón: Moscú protestó por maniobras militares cerca de las islas Kuriles y amenazó con represalias

TELESHOW
La mamá de Lourdes Fernández

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora

El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta