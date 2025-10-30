Entretenimiento

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre los rumores de ser la próxima chica Bond

La actriz de “Euphoria” comenta sobre los rumores que la vinculan con la saga James Bond mientras el futuro del icónico espía sigue en el aire.

Virginia García

Virginia García

Sydney Sweeney se sinceró sobre
Sydney Sweeney se sinceró sobre si le gustaría ser la próxima chica Bond. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sydney Sweeney está en el centro de la especulación sobre quién será la próxima figura femenina en la saga James Bond.

En la portada de Variety para su edición Power of Women, la actriz de 28 años habló sobre los rumores que la ubican como posible chica Bond, mientras el futuro del propio James Bond sigue en el aire tras la salida de Daniel Craig luego de cinco películas.

“Para ser honesta, no conozco todos los rumores de Bond, pero siempre he sido una gran fanática de la franquicia, y estoy emocionada y curiosa por ver qué harán con ella”, dijo.

Sydney Sweeney no descarta en
Sydney Sweeney no descarta en convertirse en una chica Bond. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando se le preguntó si le gustaría interpretar a una chica Bond la estrella de Hollywood respondió con un guiño a la ironía: “Depende del guion. Creo que me divertiría más interpretando a James Bond”.

La búsqueda del nuevo 007

Desde que Craig concluyó su ciclo con No Time to Die en 2021, más de una docena de nombres han surgido como posibles candidatos para encarnar al nuevo James Bond.

Entre ellos se encuentran Theo James, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Dev Patel, Richard Madden e Idris Elba.

De hecho, Richard Madden reflexionó sobre el fenómeno de los rumores en 2019: “Es muy halagador estar involucrado en esa conversación en absoluto. Pero todo es solo habladurías y estoy seguro de que la próxima semana será alguien más”.

Richard Madden era uno
Richard Madden era uno de los favoritos para ser el nuevo James Bond. (REUTERS/Henry Nicholls)

Por si fuera poco, el debate sobre el género del próximo 007 ha sido recurrente. Aunque Sydney Sweeney mostró interés en la posibilidad de que una mujer interprete al icónico espía, pero otras voces de la franquicia han tenido opiniones diferentes.

Dos ex Bond girls, Gemma Arterton y Eva Green, han declarado que, por la identidad y los rasgos clásicos del personaje, una mujer como 007 no tendría sentido para ellas.

“Estoy a favor de las mujeres, pero realmente creo que James Bond debería seguir siendo un hombre”, dijo Green a Vanity Fair.

Gemma Arterton aseveró que James
Gemma Arterton aseveró que James Bond debe seguir siendo hombre. (REUTERS/Mark Blinch)

Por su parte, Daniel Craig propuso un enfoque distinto para incluir diversidad y nuevas historias en la saga:

“La respuesta es muy simple. Simplemente debería haber mejores papeles para mujeres y actores de color. ¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel igual de bueno, pero para una mujer?”, expresó.

Esta visión sugiere que, en lugar de cambiar al personaje masculino icónico, la franquicia podría centrarse en crear papeles equivalentes que den protagonismo y profundidad a mujeres y actores de color.

Daniel Craig fue el
Daniel Craig fue el último actor en darle vida a James Bond (Captura de pantalla)

Con el final del ciclo de Daniel Craig, James Bond entra en una etapa de transición que genera expectativas y debates sobre diversidad, género y nuevas narrativas.

Sydney SweeneyJames Bondestrellas de HollywoodentretenimientoDaniel Craig

