Entretenimiento

Más allá del DeLorean: cómo Christopher Lloyd y Michael Fox forjaron una amistad de película

A más de 30 años del estreno, los recordados intérpretes de Doc y Marty compartieron anécdotas de la filmación, según Cinemanía. Las claves de un lazo que sigue inspirando a fans y colegas desde “Volver al futuro”

Por Mirko Racovsky

Guardar
La amistad entre Christopher Lloyd
La amistad entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox destaca como un lazo duradero en la industria de Hollywood (IMBD)

En una industria donde las relaciones suelen ser tan efímeras como los éxitos de taquilla, la amistad entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox ha logrado trascender el tiempo y las pantallas. Unidos por la icónica trilogía Volver al futuro, ambos actores han mantenido un vínculo que ha resistido los vaivenes de Hollywood y se ha manifestado en emotivos reencuentros tanto en televisión como en eventos conmemorativos, según destaca Cinemanía.

El origen de esta relación se remonta a mediados de los años 80, cuando Lloyd y Fox dieron vida a los inolvidables Doc Brown y Marty McFly. Entre 1985 y 1990, la saga dirigida por Robert Zemeckis no solo consolidó sus carreras, sino que también sentó las bases de una complicidad que, lejos de diluirse tras el último viaje en el DeLorean, se fortaleció con el paso de los años.

En un entorno donde las alianzas suelen responder a intereses momentáneos, la conexión entre ambos intérpretes ha sido percibida como una excepción genuina, tal como subraya Cinemanía.

El reencuentro en televisión

Fox y Lloyd compartieron pantalla
Fox y Lloyd compartieron pantalla en el episodio 18 de la tercera temporada de "Spin City", titulado "Regreso al futuro IV: El día del juicio"

El primer gran reencuentro televisivo de la dupla se produjo en 1999, cuando Fox, en la cima de su popularidad gracias a la serie Spin City, invitó a Lloyd a participar en el episodio 18 de la tercera temporada, titulado “Regreso al futuro IV: El día del juicio”.

En esta sátira política, Fox encarnaba a Mike Flaherty, vicealcalde de Nueva York, quien recurría a la ayuda de Owen Kingston, un viejo amigo y mentor interpretado por Lloyd. El episodio, cargado de referencias a la saga que los unió, ofreció a los seguidores la oportunidad de presenciar un emotivo abrazo entre ambos actores, una escena que, según relata Cinemanía, resultó especialmente significativa para los fanáticos.

Tras este reencuentro, la vida profesional y personal de Fox experimentó un giro importante debido a su diagnóstico de Parkinson, lo que le llevó a abandonar Spin City y ceder el protagonismo a Charlie Sheen. A pesar de este desafío, Fox continuó su carrera actoral, participando en producciones como The Good Wife y, en 2013, estrenando El show de Michael J. Fox.

Esta nueva serie brindó otra ocasión para que Lloyd y Fox compartieran pantalla. En el episodio 19, Lloyd apareció como invitado especial, interpretando a un personaje excéntrico y dejando guiños a Volver al futuro, incluido el célebre “Great Scott!” que los seguidores de la trilogía reconocen de inmediato.

El recuerdo de un clásico

La amistad entre Marty McFly
La amistad entre Marty McFly y el profesor Brown impulsa el desarrollo de la historia y los eventos clave de la película

La película transcurre en 1985, época en la que un joven Marty McFly (Michael J. Fox) lleva una existencia anónima con su novia Jennifer. Amigo del excéntrico profesor Emmett Brown (Christopher Lloyd), una noche le acompaña a probar su nuevo experimento: viajar en el tiempo usando un DeLorean modificado.

Sin duda alguna, se trata de una investigación realmente arriesgada, pero que puede aportarles un enorme éxito en el futuro. No obstante, la prueba sale aún peor de lo esperado: unos traficantes de armas llegan y asesinan al Doc Brown.

Marty se refugia en el coche y aparece transportado hasta 1955. Allí impide, a su pesar, que sus padres se conozcan y se verá en la obligación de hacer lo necesario para que vuelvan juntos. De lo contrario, él jamás podrá regresar al momento actual debido a que nunca habrá existido.

Más allá de las cámaras

Christopher Lloyd y Michael J.
Christopher Lloyd y Michael J. Fox mantienen una amistad sólida desde el rodaje de "Volver al futuro", según Cinemanía

No obstante, la audiencia no pudo disfrutar plenamente de este reencuentro, ya que la cadena NBC no emitió todos los episodios de El show de Michael J. Fox. A pesar de ello, la relación entre ambos actores no se limitó a la ficción.

Desde entonces, han coincidido en diversas celebraciones y aniversarios relacionados con la saga, aprovechando cada oportunidad para homenajear el legado de Volver al futuro y reforzar su amistad, como ha documentado Cinemanía.

En un medio donde la autenticidad suele escasear, la historia compartida por Lloyd y Fox se ha convertido en un ejemplo poco común de compañerismo duradero. Su vínculo, forjado en los sets y consolidado a lo largo de los años, demuestra que, en ocasiones, las relaciones sinceras también encuentran su lugar en Hollywood.

Temas Relacionados

Volver al futuroMichael J. FoxChristopher LloydHollywoodAmistad en el cineCinemaníaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Frank Cascio, ex confidente de Michael Jackson, acusa a los representantes del artista de intentar “silenciarlo”

Por otro lado, los ejecutores del patrimonio de Jackson alegan que Cascio intenta “extorsionarlos”

Frank Cascio, ex confidente de

“Me siento muy orgullosa de mi yo más joven”: Billie Eilish y su desafío hacia una nueva era en la música pop

La artista californiana, nueva portada de The Wall Street Journal, habló sobre honestidad artística, compromiso con el bienestar y visión innovadora, aspectos claves en su carrera que lograron convertirse en inspiración para quienes buscan autenticidad

“Me siento muy orgullosa de

El contundente mensaje de Billie Eilish contra los multimillonarios: “Si tienen dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas”

La cantante de 23 años sorprendió a los asistentes del Museo de Arte Moderno al aprovechar su premiación para cuestionar la concentración de riqueza y destacar la importancia de la empatía y la acción social

El contundente mensaje de Billie

Cinco detenidos por la muerte del nieto de Robert De Niro tras una sobredosis en Nueva York

Las autoridades federales confirmaron que los sospechosos enfrentan cargos graves por distribuir sustancias adulteradas con fentanilo, una droga que ha provocado miles de muertes en Estados Unidos durante los últimos años

Cinco detenidos por la muerte

Francis Ford Coppola subasta relojes de lujo tras el fracaso de “Megalópolis”

El veterano cineasta destinó una fortuna personal a su ambicioso proyecto de ciencia ficción, pero el fracaso comercial de la película lo dejó sin liquidez

Francis Ford Coppola subasta relojes
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cristinismo quiere que Máximo

El cristinismo quiere que Máximo Kirchner siga en el PJ bonaerense y Kicillof se reagrupa con sus intendentes

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Juana Repetto contó si Sebastián

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”