La razón por la que Colin Farrell hizo enojar a Tom Cruise durante el rodaje de ‘Sentencia previa’: “Fue el peor día que tuve en un set”

Cruise y Spielberg ya eran íconos de Hollywood cuando trabajaron con el joven Farrell en la película futurista. (20th Century Fox vía IMBD)

Colin Farrell no olvida lo que ocurrió el 31 de mayo de 2001. Su cumpleaños coincidió con una jornada clave del rodaje de Sentencia Previa (Minority Report, 2002), la superproducción futurista dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise.

Aquella celebración terminó en una de las experiencias más difíciles de su carrera y provocó el enojo de su coestrella, el astro de Hollywood.

El actor irlandés recordó la anécdota en The Late Show with Stephen Colbert, donde confesó que en ese entonces atravesaba una etapa complicada debido al abuso de sustancias, por lo que su manera de intentar “sostener” el rodaje terminó siendo un desastre.

“Tuve uno de los peores días que he tenido en un set de filmación”, dijo Farrell en el programa.

"Sentencia previa" fue una superproducción de 120 millones de dólares dirigida por Steven Spielberg (Archivo)

Durante la filmación de Sentencia Previa, Farrell tenía apenas 25 años y estaba viviendo su ansiado salto a Hollywood. Trabajar con Cruise era un sueño para él. “Me crié viendo a esos muchachos. Crecí viendo Top Gun y Jerry Maguire. Steven Spielberg y John Williams básicamente me criaron con sus películas”, señaló en la entrevista.

Pero el día que debía celebrar fue, irónicamente, el más difícil. El actor explicó que le pidió a la producción tener libre el 31 de mayo, fecha de su cumpleaños. Ahora reconoce que fue una novatada ingenua.

Ellos no le autorizaron el día libre y le indicaron que lo recogerían para trabajar a las 6 a.m. Farrell restó importancia a esa indicación y festejó en la noche sin medir consecuencias.

Colin Farrell debutó en Hollywood a lo grande gracias al éxito de "Sentencia previa" (20th Century Fox vía IMBD)

“Me metí en todo tipo de tonterías la noche anterior”, reconoció. “Y me acuerdo que me acosté y, apenas apagué la luz, escuché el teléfono. Era el chofer que me esperaba afuera”.

Sin haber dormido y con resaca, un asistente de dirección lo frenó al verlo deteriorado en el set.

“Solo le dije ‘dame seis cervezas y un paquete de cigarrillos”, contó en el show. “No fue genial, porque dos años después tendría que ir a rehabilitación ¿verdad?, pero en el momento sí funcionó”.

O al menos eso era lo que creía. Tras beber un “par de cervezas” en el tráiler, el joven actor decidió que estaba listo para grabar. No obstante, su escena “fue terrible”.

La toma comenzaba con un diálogo técnico sobre el sistema “Precrimen”, la base del thriller, pero Farrell no podía decir sus líneas.

Cruise presenció cómo Farrell luchaba con una frase sobre el sistema Precrimen, sin poder pronunciarla correctamente (20th Century Fox vía IMBD)

“Nunca olvidaré la frase que no podía terminar. Era: ‘Estoy seguro que has comprendido toda la paradoja fundamental de la metodología precrimen’”.

Le ofrecieron salir a tomar aire con su hermana, que estaba de visita, pero él rechazó la propuesta: “Si salgo y tomo un poco de aire fresco, sentiré más presión al volver”, explicó el protagonista de El Pingüino.

El resultado fue catastrófico: requirió 46 tomas para la misma línea. “Tom no estaba muy feliz conmigo. Tom, a quien amo, ¡no estaba nada feliz!”, reconoció Farrell sobre su exigente coestrella.

Sentencia Previa fue un éxito rotundo en las salas de cine de la época. Basada en un relato de Philip K. Dick, la historia se desarrolla en Washington en el año 2054, donde una unidad policial llamada Precrimen arresta a sospechosos antes de que cometan delitos, gracias a tres psíquicos conocidos como “precognitivos”.

En 2025, Colin Farrell estrena Maldita suerte en Netflix, retomando un personaje perseguido por su pasado (Netflix)

Cruise interpreta al jefe John Anderton, quien termina acusado injustamente y se convierte en fugitivo, mientras Farrell encarna al agente del Departamento de Justicia encargado de capturarlo.

La película fue alabada por la crítica y funcionó muy bien en la taquilla: recaudó más de 350 millones de dólares, una cifra muy fuerte para su tiempo.

Hoy, con 49 años, Farrell protagoniza otro inquietante filme de persecución: Maldita suerte (Ballad of a Small Player), su nueva película para Netflix.

En el filme, dirigido por Edward Berger, interpreta a Lord Doyle, un hombre atrapado en la vida de los casinos de Macao, acechado por deudas y una misteriosa investigadora interpretada por Tilda Swinton que va tras él.